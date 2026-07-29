Comment obtenir des billets pour Sunderland - Fulham : prix de la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

La saison s’annonce énorme pour Sunderland, qui s’est qualifié pour l’Europe pour la première fois depuis 1973, et seulement pour la deuxième fois de toute son histoire. La Premier League reste bien sûr essentielle et cet effectif talentueux visera à faire rugir de plaisir les supporters des Black Cats lors du match d’ouverture de la saison au Stadium of Light contre Fulham, le dimanche 30 août.

Sunderland a dépassé toutes les attentes pour son retour en Premier League la saison dernière, en terminant septième et en décrochant une place en Ligue Europa de l’UEFA. Ce succès s’est construit sur un impressionnant bilan à domicile, avec les joueurs de Régis Le Bris auteurs de quelques victoires mémorables contre Chelsea, Tottenham, Bournemouth et surtout Newcastle, au Stadium of Light.

Vous pourriez y être pour le premier match à domicile de Sunderland en Premier League, lors du dernier dimanche d’août. Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Sunderland-Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Sunderland vs Fulham ?

Sunderland vs Fulham se jouera au Stadium of Light, à Sunderland, le dimanche 30 août, avec un coup d’envoi prévu à 14 h BST.

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 09:00 Stadium of Light

Comment acheter des billets pour Sunderland vs Fulham en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Sunderland vs Fulham ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places situées au centre le long du terrain et dans les tribunes basses sont les plus chères, tandis que les places en tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club pour participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 (et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28).

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils comptent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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