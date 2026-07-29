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Comment obtenir des billets pour Sunderland - Fulham : prix de la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour obtenir votre place au match d’ouverture à domicile de Sunderland en Premier League au Stadium of Light

La saison s’annonce énorme pour Sunderland, qui s’est qualifié pour l’Europe pour la première fois depuis 1973, et seulement pour la deuxième fois de toute son histoire. La Premier League reste bien sûr essentielle et cet effectif talentueux visera à faire rugir de plaisir les supporters des Black Cats lors du match d’ouverture de la saison au Stadium of Light contre Fulham, le dimanche 30 août.

Sunderland a dépassé toutes les attentes pour son retour en Premier League la saison dernière, en terminant septième et en décrochant une place en Ligue Europa de l’UEFA. Ce succès s’est construit sur un impressionnant bilan à domicile, avec les joueurs de Régis Le Bris auteurs de quelques victoires mémorables contre Chelsea, Tottenham, Bournemouth et surtout Newcastle, au Stadium of Light.

Vous pourriez y être pour le premier match à domicile de Sunderland en Premier League, lors du dernier dimanche d’août. Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Sunderland-Fulham, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Sunderland vs Fulham ?

Sunderland vs Fulham se jouera au Stadium of Light, à Sunderland, le dimanche 30 août, avec un coup d’envoi prévu à 14 h BST.

crest
Premier League - Journée 2
Stadium of Light

Comment acheter des billets pour Sunderland vs Fulham en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Sunderland vs Fulham ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places situées au centre le long du terrain et dans les tribunes basses sont les plus chères, tandis que les places en tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club pour participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 (et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28).

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils comptent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

SUN

SUN - Forme

EVE
V1-3
CHE
V2-1
YOR
V1-5
LIV
D4-2
LEE
D1-0
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
FUL

FUL - Forme

BOU
D0-1
WOL
N1-1
NEW
V2-0
AHL
N1-1
FAR
V1-2
But marqué (encaissé)
6/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

SunderlandNulFulham
0
1
4
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FDM
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FDM
FA Cup
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FDM
FA Cup
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
5Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Actualité des équipes et effectifs

Sunderland vs Fulham Équipes probables

Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formation
Fulham crest
Fulham
FUL
Fulham crest
Fulham
FUL

Entraineur

  • R. Le Bris

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
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