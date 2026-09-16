Comment obtenir des billets pour Sunderland - Brighton & Hove Albion : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Sunderland affronte Brighton & Hove Albion le samedi 10 octobre 2026 au Stadium of Light, à Sunderland.

Cette rencontre servira de test crucial pour les deux équipes en ce début de saison 2026/27, alors qu’elles cherchent à s’installer au milieu de tableau et à prendre de l’élan pour viser la première moitié du classement. Lors de leur plus récente confrontation de championnat à Wearside, en mars 2026, Brighton s’était imposé de justesse 1-0 face à Sunderland.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Sunderland vs Brighton & Hove Albion, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Sunderland vs Brighton & Hove Albion en Premier League ?

Sunderland vs Brighton & Hove Albion se déroule au Stadium of Light, à Sunderland.

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 10:00 Stadium of Light

Comment acheter des billets pour Sunderland vs Brighton & Hove Albion en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Sunderland et Brighton & Hove Albion le 10 octobre 2026, au Stadium of Light, voici les principales options d’achat :

Billets officiels à domicile (billetterie de Sunderland)

Portail officiel de billetterie : Le moyen le plus sûr et le plus fiable d’acheter des billets grand public pour les supporters à domicile est de passer directement par le site officiel de billetterie de Sunderland ou par sa billetterie.

Priorité aux membres : Les billets sont mis en vente par phases. Les abonnés de Sunderland et les membres officiels du club bénéficient de fenêtres d’achat prioritaires avant que les places restantes ne soient mises à disposition du grand public.

Vente générale : Si la demande le permet, les billets non attribués seront mis en vente générale pour les non-membres à l’approche du match.

Billets officiels à l’extérieur (Brighton & Hove Albion)

Accès au parcage visiteurs : Les supporters visiteurs qui souhaitent s’asseoir dans la section réservée à l’extérieur doivent acheter leurs billets directement via le portail officiel de billetterie de Brighton & Hove Albion.

Points de fidélité et MyAlbion+ : Les mises en vente de billets à l’extérieur suivent une structure par paliers basée sur les points de fidélité pour les abonnés, puis pour les membres MyAlbion+.

Offres officielles d’hospitalité

Accès garanti : Les supporters qui recherchent une entrée garantie sans dépendre des paliers habituels de tirage au sort ou des files d’attente réservées aux membres peuvent acheter des offres officielles d’hospitalité pour le jour du match.

Avantages inclus : Les offres d’hospitalité comprennent généralement des places premium au Stadium of Light, un repas d’avant-match et l’accès à un salon.

Combien coûtent les billets pour Sunderland vs Brighton & Hove Albion en Premier League ?

Le prix des billets pour le match Sunderland vs Brighton & Hove Albion du 10 octobre 2026, au Stadium of Light, dépend de l’endroit et de la manière dont vous les achetez :

Vente générale officielle (valeur faciale) : Les billets adultes standard achetés directement auprès de la billetterie officielle de Sunderland ou via son portail de billetterie vont de 28 £ à 45 £ , selon la section du stade et la catégorie de siège.

Hospitalité le jour du match : Les offres officielles d’hospitalité du club vont généralement de 150 £ à 350 £+ par personne, avec accès au salon, restauration et places premium inclus.

Sunderland vs Brighton & Hove Albion en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Sunderland et Brighton & Hove Albion

Sunderland aborde ce match avec un bilan de trois victoires et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues, avec un résultat supplémentaire en amical inclus dans cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 1-0 contre Fulham en Premier League le 30 août, et l’équipe a également battu Ipswich Town 2-1 avant de s’incliner 2-1 contre ce même adversaire en championnat le 22 août. Sur ces cinq matches, Sunderland a inscrit sept buts et en a concédé quatre.

Les cinq derniers résultats de Brighton montrent trois victoires, un nul et une défaite. Sa prestation la plus marquante a été une victoire 4-0 contre Aston Villa en Premier League le 23 août, tandis que l’équipe a aussi battu Tromsø 4-0 en qualifications de Conference League le 27 août. La défaite est arrivée le plus récemment, avec un revers 4-3 sur le terrain de Chelsea le 30 août. Brighton a marqué 13 buts sur ces cinq matches et en a encaissé sept, ce qui reflète une équipe capable à la fois de marquer librement et d’encaisser des buts.

Sunderland vs Brighton & Hove Albion : derniers face-à-face

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs s’est terminée par une victoire 1-0 de Brighton au Stadium of Light en Premier League le 14 mars 2026. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 lorsque Brighton avait reçu Sunderland en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Brighton en a remporté trois et Sunderland aucune, pour deux nuls, même si deux de ces matches remontent respectivement à 2010 et 2005.