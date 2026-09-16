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Comment obtenir des billets pour Suisse-Slovénie : prix de l’UEFA Nations League B, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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La Suisse affronte la Slovénie en Ligue B de l’UEFA Nations League. Voici comment obtenir vos billets

La Suisse affronte la Slovénie dans un match crucial de la phase de groupes de l’UEFA Nations League au Swissporarena de Lucerne, le 3 octobre 2026. Cette affiche à haute intensité met aux prises deux nations européennes compétitives, désireuses de prendre des points précieux au classement du tournoi.

GOAL vous donne tous les détails essentiels pour réserver votre place pour ce match. Découvrez les plateformes d’achat officielles, les options de prix des billets et comment obtenir vos places dès aujourd’hui.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Suisse-Slovénie en Ligue B de l’UEFA Nations League ?

Suisse-Slovénie se joue au Swissporarena de Lucerne, les détails officiels concernant l’heure du coup d’envoi devant être confirmés à l’approche de la date du match.

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UEFA Nations League B - Journée 3
Swissporarena

Où acheter des billets pour Suisse-Slovénie ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via la billetterie de l’Association suisse de football (SFV/ASF), qui gère les ventes principales pour les matches à domicile de l’équipe nationale suisse. Le portail officiel est votre option prioritaire pour obtenir des billets au prix facial pendant les périodes de prévente et de vente grand public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont l’option à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Suisse-Slovénie ?

Sur la billetterie officielle de la SFV, les prix standards commencent généralement à 35 € pour des places en catégorie générale derrière les buts, puis augmentent selon la catégorie du siège et son emplacement dans le Swissporarena.

Sur les plateformes secondaires comme StubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 67 € par place, les tarifs finaux variant selon le secteur, l’emplacement et la demande du marché en temps réel.

Suisse-Slovénie en Ligue B de l’UEFA Nations League : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Suisse et de la Slovénie

La Suisse a remporté quatre de ses cinq derniers matches, pour une seule défaite et aucun match nul sur cette série. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-1 contre l’Argentine, qui a mis fin à son parcours en Coupe du monde au stade des quarts de finale. Avant cela, elle avait battu la Colombie aux tirs au but après un match nul 0-0, et s’était imposée contre l’Algérie 2-0 puis contre le Canada 2-1 lors de la phase de groupes. La Suisse a marqué neuf buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches, avec quatre victoires consécutives avant la défaite contre l’Argentine.

La Slovénie a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 2-1 contre la Croatie, après un match nul 1-1 face à Chypre. Sa seule victoire sur cette série est intervenue contre le Monténégro, avec un succès 3-2 à l’extérieur. La Slovénie a marqué six buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

SUI

SUI - Forme

BIH
V4-1
CAN
V2-1
ALG
V2-0
COL
V0-0
ARG
D3-1
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SVN

SVN - Forme

SWE
N1-1
HUN
D1-0
MTN
V2-3
CYP
N1-1
CRO
D2-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Suisse-Slovénie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux sélections s’est terminée sur un 0-0, lors d’un match nul des éliminatoires de la Coupe du monde en Slovénie en octobre 2025. Avant cela, la Suisse avait battu la Slovénie 3-0 à domicile en septembre 2025 dans la même campagne de qualification. Sur les cinq dernières confrontations directes, la Suisse présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Slovénie, ainsi qu’un match nul.

Face à face

SuisseNulSlovénie
3
1
1
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Slovénie badge
Slovénie
SVN
0
Suisse badge
Suisse
SUI
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Suisse badge
Suisse
SUI
3
Slovénie badge
Slovénie
SVN
0
FDM
European Championship Qualification
Suisse badge
Suisse
SUI
3
Slovénie badge
Slovénie
SVN
2
FDM
European Championship Qualification
Slovénie badge
Slovénie
SVN
1
Suisse badge
Suisse
SUI
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Suisse badge
Suisse
SUI
1
Slovénie badge
Slovénie
SVN
0
FDM
7Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5


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