La Suisse affronte la Macédoine du Nord dans un match passionnant de phase de groupes de l’UEFA Nations League au Swissporarena de Lucerne, le 6 octobre 2026. Cette rencontre cruciale met aux prises deux nations européennes déterminées, les deux équipes étant en quête de points essentiels dans le groupe.

GOAL vous fournit tous les détails essentiels dont vous avez besoin pour réserver votre place pour ce match. Découvrez les plateformes d’achat officielles, les options tarifaires et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Suisse - Macédoine du Nord en UEFA Nations League B ?

Les informations officielles de diffusion pour Suisse - Macédoine du Nord ne sont pas disponibles pour le moment. Revenez plus près du coup d’envoi pour connaître la chaîne TV confirmée et les détails du streaming en direct.

UEFA Nations League B - Journée 4 6 oct. 2026 - 14:45

Où acheter des billets pour Suisse - Macédoine du Nord ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via la billetterie de l’Association suisse de football (ASF/SFV), qui gère les ventes principales pour les matches à domicile de l’équipe nationale suisse. Le portail officiel est votre principale option pour obtenir des billets au prix facial pendant les périodes de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires commeStubHubsont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Suisse - Macédoine du Nord ?

Les prix standard des billets sur la billetterie officielle de l’ASF commencent généralement à 35 € pour les places de catégorie générale derrière les buts, avec des prix qui augmentent selon la catégorie du siège et son emplacement dans le Swissporarena.

Sur les marchés secondaires tels que StubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 72 € par place, avec des tarifs finaux qui fluctuent en fonction du secteur, de l’emplacement et de la demande du marché en temps réel.

Suisse - Macédoine du Nord en UEFA Nations League B : tout ce que vous devez savoir

Forme de la Suisse et de la Macédoine du Nord

La Suisse a remporté quatre de ses cinq derniers matches, pour une défaite et aucun nul sur cette série. Son résultat le plus récent est une défaite 3-1 contre l’Argentine en quart de finale de la Coupe du monde. Avant cela, elle avait battu la Colombie aux tirs au but après un nul 0-0, dominé l’Algérie 2-0, battu le Canada 2-1 et pris le dessus sur la Bosnie-Herzégovine 4-1. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a inscrit neuf buts et en a encaissé cinq, avec quatre victoires consécutives avant la défaite contre l’Argentine.

La Macédoine du Nord a eu du mal à trouver de la régularité, avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 4-0 contre la Turquie. Elle a également fait match nul 0-0 contre la Bosnie-Herzégovine et 0-0 contre l’Irlande, perdu 4-0 contre le Danemark en qualifications pour la Coupe du monde et subi une lourde défaite 7-1 contre le pays de Galles. La Macédoine du Nord n’a marqué qu’un seul but et en a encaissé quinze sur ces cinq rencontres.

Suisse - Macédoine du Nord : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes n’est disponible pour les cinq dernières rencontres entre la Suisse et la Macédoine du Nord. Davantage de contexte historique sera ajouté avant le coup d’envoi.



