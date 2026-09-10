Comment obtenir des billets pour Suède-Roumanie : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Suède reçoit la Roumanie à la Strawberry Arena de Solna le vendredi 25 septembre, pour lancer sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA en Ligue B, groupe B4, aux côtés de la Pologne et de la Bosnie-Herzégovine. Les deux équipes se retrouveront lors du match retour à l’Arena Națională de Bucarest en octobre.

GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Suède-Roumanie dès maintenant, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle heure débute Suède-Roumanie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Suède-Roumanie se déroule à la Strawberry Arena de Stockholm, l’heure officielle du coup d’envoi restant à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 1 25 sept. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Où acheter des billets pour Suède-Roumanie ?

Les billets pour le match à Solna sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la Fédération suédoise de football (SvFF), la priorité étant généralement accordée aux membres avant que le contingent restant ne soit proposé à la vente générale. Les canaux officiels de la Fédération roumaine de football (FRF) constituent l’équivalent pour le match retour à Bucarest, et gèrent également le contingent visiteur destiné aux supporters roumains qui se rendront à Solna.

Voici quelques éléments utiles à connaître pour acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – elle ouvre une fois les fenêtres de priorité pour les membres closes, généralement plus près de chaque jour de match

Contingent visiteur – la FRF gère une section visiteurs dédiée aux supporters roumains qui se déplacent à Solna, vendue directement sur le site de la fédération

Transferts garantis – chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui assure aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le match

Marché secondaire – StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu des promotions récentes des deux nations, il est recommandé de réserver tôt pour les deux manches de cette double confrontation.

Combien coûtent les billets pour Suède-Roumanie ?

La tarification officielle pour le match à Solna est fixée via les canaux de billetterie de la SvFF, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial dans la limite des disponibilités. Le contingent visiteur de la FRF pour le match à Solna est tarifé séparément, tandis que la grille officielle de la FRF s’applique de la même manière pour le match de Bucarest.

Places les moins chères (Solna) : à partir d’environ 40 € à 55 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts à la Strawberry Arena

Places intermédiaires (Solna) : sièges centraux le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Match retour à Bucarest : généralement plus abordable au prix facial que l’ouverture à Solna, même si l’offre peut se resserrer à l’approche de la rencontre

StubHubest la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. Comme pour toute affiche entre deux équipes tout juste promues en Ligue B, les prix peuvent évoluer à l’approche du match, donc sécuriser votre place le plus tôt possible reste généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Suède-Roumanie en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Suède et de la Roumanie

La Suède a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-0 contre la France à la Coupe du monde, et elle a également subi un lourd revers 5-1 face aux Pays-Bas dans ce même tournoi. Son unique victoire sur cette période a été un succès 5-1 contre la Tunisie. La Suède a marqué huit buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches, ce qui reflète une attaque capable de produire, mais une défense qui a été exposée au plus haut niveau.

La Roumanie a remporté deux victoires, fait un nul et concédé deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-1 en amical contre le pays de Galles, et elle a aussi battu Saint-Marin 7-1 plus tôt dans le cycle de qualification. Elle s’est inclinée contre la Turquie et la Slovaquie lors de cette même série, encaissant trois buts tout en en marquant onze sur l’ensemble des cinq matches.

Suède-Roumanie : bilan récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à novembre 2019, lorsque la Suède s’était imposée 2-0 à l’extérieur à Bucarest lors des qualifications pour le Championnat d’Europe. La Suède avait également remporté le match aller cette même année, en battant la Roumanie 2-1 à Stockholm en mars 2019. Le seul autre match figurant dans l’historique disponible des confrontations directes est une victoire 1-0 de la Roumanie en amical en mars 2018, ce qui donne à la Suède deux victoires en trois rencontres contre une pour la Roumanie.



