La Suède a décroché une place pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à ses performances lors de l’édition précédente de la Ligue des nations de l’UEFA, et elle aura donc à cœur d’impressionner à nouveau dans la compétition.

Après son match d’ouverture de Ligue des nations de l’UEFA contre la Roumanie, l’équipe de Graham Potter reste sur ses terres pour recevoir la Pologne le lundi 28 septembre, à l’occasion de la 2e journée de la phase de ligue. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Outre la Roumanie et la Pologne, la Suède compte aussi la Bosnie-Herzégovine dans son groupe (groupe 4 de la ligue B). Elle affrontera ces trois adversaires à domicile et à l’extérieur pendant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en Ligue des nations A de l’UEFA 2028-2029, et l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en Ligue des nations C de l’UEFA 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxième et troisième de chaque groupe accéderont aux barrages de promotion/relégation, disputés à domicile et à l’extérieur sur deux manches.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Suède et la Pologne ?

Suède-Pologne se jouera à la Strawberry Arena de Solna (Stockholm) le lundi 28 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League B - Journée 2 28 sept. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Comment acheter des billets pour Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA entre la Suède et la Pologne pouvaient être achetés directement sur la plateforme de la Fédération suédoise de football (SvFF).

Ils ont d’abord été mis en vente le mardi 25 août, les membres des groupes de supporters bénéficiant d’un accès prioritaire anticipé.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui garantit aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels au tarif facial pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA entre la Suède et la Pologne allaient de 55 € à plus de 180 €.

Voici où vous pouvez vous asseoir et ce que vous pouvez vous attendre à payer à la Strawberry Arena :

Catégorie 3 (derrière les buts et anneaux supérieurs) : situés derrière les buts ou tout en haut du troisième anneau. Cela comprend les sections dédiées aux supporters locaux ainsi que les blocs réservés aux supporters visiteurs. Fourchette de prix (55 €-80 €)

Catégorie 2 (angles et anneau intermédiaire) : situés dans les angles du stade ou dans les tribunes du niveau intermédiaire. Fourchette de prix (80 €-120 €)

Catégorie 1 (côtés du terrain et anneaux inférieurs) : places premium le long de la touche sur toute la longueur du terrain, dans les anneaux inférieurs et intermédiaires. Fourchette de prix (120 €-180 €+)

Packages VIP et hospitalité : loges privées de luxe ou sièges exécutifs au niveau de la ligne médiane. Fourchette de prix (400 €-800 €+)

Gardez un œil sur les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour plus d’informations, ainsi que sur les sites secondaires de revente tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Strawberry Arena

La Strawberry Arena, située à Solna, juste au nord du centre de Stockholm, est le plus grand stade de Scandinavie. Connue pour son ingénierie moderne, son toit rétractable et son atmosphère incroyable, elle sert de stade national de la Suède pour le football masculin, de terrain à domicile pour l’AIK (qui évolue en Allsvenskan suédoise), et de lieu de premier plan pour les tournées musicales mondiales.

La Fédération suédoise de football a décidé de construire un stade national ultramoderne à Solna pour remplacer l’historique stade Råsunda, qui avait accueilli l’emblématique finale de la Coupe du monde 1958.

À son ouverture en 2012, le nouveau stade de Solna s’appelait Friends Arena, en hommage à « Friends », une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire.

En 2024, un nouveau partenariat a débuté avec l’entreprise nordique du secteur de l’hospitalité Strawberry. L’enceinte a officiellement été rebaptisée Strawberry Arena, avec un accent mis sur l’énergie, la diversité et des expériences de classe mondiale.

Moments marquants à la Strawberry Arena

L’incroyable but de Zlatan (2012) : Le tout premier match de football disputé dans le stade était un amical entre la Suède et l’Angleterre. La Suède s’est imposée 4-2, et la légende suédoise Zlatan Ibrahimović a inscrit le tout premier but de l’histoire de l’enceinte. Il a terminé la soirée avec un retourné acrobatique de 30 yards à couper le souffle, qui a remporté le prix Puskás de la FIFA du but de l’année.

Le record de Bad Bunny (2024) : Bad Bunny a donné les plus grands concerts de pop latine jamais organisés dans les pays nordiques, attirant plus de 106 000 fans sur deux soirées.

Les records d’affluence de l’AIK (2025) : Le club résident du stade, l’AIK, a battu les records absolus d’affluence de l’Allsvenskan suédoise et des championnats nordiques en affichant une moyenne de plus de 30 000 spectateurs par match durant la saison 2025.

17 millions de couleurs : la façade extérieure du stade est recouverte d’un maillage technologique lumineux capable d’afficher plus de 17 millions de combinaisons de couleurs. Elle brille régulièrement en bleu et jaune lorsque l’équipe nationale suédoise joue.

Match de Ligue des nations de l’UEFA Suède-Pologne : tout ce qu’il faut savoir

Suède-Pologne : forme récente

Classement FIFA : Suède (#37) contre Pologne (#36)

La Suède retrouve la compétition pour la première fois depuis son élimination en Coupe du monde de la FIFA 2026 en seizièmes de finale, après une défaite 3-0 contre la France. Malgré une victoire éclatante 5-1 lors de son entrée en lice au Mondial en Amérique du Nord, elle n’a pas su capitaliser sur ce départ victorieux, s’inclinant 5-1 contre les Pays-Bas puis faisant match nul 1-1 face au Japon lors de ses rencontres de groupe suivantes.

La Pologne aura un esprit de revanche, après une défaite déchirante contre les Suédois lors des barrages de la Coupe du monde à la fin du mois de mars. La Pologne devra resserrer sa défense à l’avenir car, après cette défaite contre la Suède, elle a aussi encaissé deux buts lors de matches amicaux contre l’Ukraine (0-2) et le Nigeria (2-2).

Suède-Pologne : historique récent des confrontations directes

Sur l’ensemble de leurs confrontations internationales directes, la Suède mène la danse avec 16 victoires contre 9 succès pour la Pologne, tandis que 4 matches entre les deux équipes se sont soldés par un nul.

Les deux sélections se sont affrontées pour la dernière fois lors d’un barrage de la Coupe du monde de la FIFA (mars 2026). Viktor Gyökeres s’était alors mué en héros en inscrivant un but tardif pour sceller une victoire épique 3-2 de la Suède, synonyme de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Grp. 4 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Bosnie-Herzégovine BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Pologne POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Roumanie ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Suède SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



