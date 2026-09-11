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UEFA Nations League B
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Comment obtenir des billets pour Suède-Pologne : prix de la Ligue des nations de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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UEFA Nations League B
Suède
Pologne

La Suède reçoit la Pologne dans le cadre d’une rencontre de Ligue B de l’UEFA Nations League. Voici comment obtenir vos billets

La Suède a décroché une place pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à ses performances lors de l’édition précédente de la Ligue des nations de l’UEFA, et elle aura donc à cœur d’impressionner à nouveau dans la compétition.

Après son match d’ouverture de Ligue des nations de l’UEFA contre la Roumanie, l’équipe de Graham Potter reste sur ses terres pour recevoir la Pologne le lundi 28 septembre, à l’occasion de la 2e journée de la phase de ligue. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Outre la Roumanie et la Pologne, la Suède compte aussi la Bosnie-Herzégovine dans son groupe (groupe 4 de la ligue B). Elle affrontera ces trois adversaires à domicile et à l’extérieur pendant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en Ligue des nations A de l’UEFA 2028-2029, et l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en Ligue des nations C de l’UEFA 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxième et troisième de chaque groupe accéderont aux barrages de promotion/relégation, disputés à domicile et à l’extérieur sur deux manches.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA entre la Suède et la Pologne ?

Suède-Pologne se jouera à la Strawberry Arena de Solna (Stockholm) le lundi 28 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45 (CET).

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UEFA Nations League B - Journée 2
Strawberry Arena

Comment acheter des billets pour Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA entre la Suède et la Pologne pouvaient être achetés directement sur la plateforme de la Fédération suédoise de football (SvFF).

Ils ont d’abord été mis en vente le mardi 25 août, les membres des groupes de supporters bénéficiant d’un accès prioritaire anticipé.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui garantit aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels au tarif facial pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA entre la Suède et la Pologne allaient de 55 € à plus de 180 €.

Voici où vous pouvez vous asseoir et ce que vous pouvez vous attendre à payer à la Strawberry Arena :

  • Catégorie 3 (derrière les buts et anneaux supérieurs) : situés derrière les buts ou tout en haut du troisième anneau. Cela comprend les sections dédiées aux supporters locaux ainsi que les blocs réservés aux supporters visiteurs. Fourchette de prix (55 €-80 €)
  • Catégorie 2 (angles et anneau intermédiaire) : situés dans les angles du stade ou dans les tribunes du niveau intermédiaire. Fourchette de prix (80 €-120 €)
  • Catégorie 1 (côtés du terrain et anneaux inférieurs) : places premium le long de la touche sur toute la longueur du terrain, dans les anneaux inférieurs et intermédiaires. Fourchette de prix (120 €-180 €+)
  • Packages VIP et hospitalité : loges privées de luxe ou sièges exécutifs au niveau de la ligne médiane. Fourchette de prix (400 €-800 €+)

Gardez un œil sur les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour plus d’informations, ainsi que sur les sites secondaires de revente tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Strawberry Arena

La Strawberry Arena, située à Solna, juste au nord du centre de Stockholm, est le plus grand stade de Scandinavie. Connue pour son ingénierie moderne, son toit rétractable et son atmosphère incroyable, elle sert de stade national de la Suède pour le football masculin, de terrain à domicile pour l’AIK (qui évolue en Allsvenskan suédoise), et de lieu de premier plan pour les tournées musicales mondiales.

La Fédération suédoise de football a décidé de construire un stade national ultramoderne à Solna pour remplacer l’historique stade Råsunda, qui avait accueilli l’emblématique finale de la Coupe du monde 1958.

À son ouverture en 2012, le nouveau stade de Solna s’appelait Friends Arena, en hommage à « Friends », une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire.

En 2024, un nouveau partenariat a débuté avec l’entreprise nordique du secteur de l’hospitalité Strawberry. L’enceinte a officiellement été rebaptisée Strawberry Arena, avec un accent mis sur l’énergie, la diversité et des expériences de classe mondiale.

Moments marquants à la Strawberry Arena

  • L’incroyable but de Zlatan (2012) : Le tout premier match de football disputé dans le stade était un amical entre la Suède et l’Angleterre. La Suède s’est imposée 4-2, et la légende suédoise Zlatan Ibrahimović a inscrit le tout premier but de l’histoire de l’enceinte. Il a terminé la soirée avec un retourné acrobatique de 30 yards à couper le souffle, qui a remporté le prix Puskás de la FIFA du but de l’année.
  • Le record de Bad Bunny (2024) : Bad Bunny a donné les plus grands concerts de pop latine jamais organisés dans les pays nordiques, attirant plus de 106 000 fans sur deux soirées.
  • Les records d’affluence de l’AIK (2025) : Le club résident du stade, l’AIK, a battu les records absolus d’affluence de l’Allsvenskan suédoise et des championnats nordiques en affichant une moyenne de plus de 30 000 spectateurs par match durant la saison 2025.

17 millions de couleurs : la façade extérieure du stade est recouverte d’un maillage technologique lumineux capable d’afficher plus de 17 millions de combinaisons de couleurs. Elle brille régulièrement en bleu et jaune lorsque l’équipe nationale suédoise joue.

Match de Ligue des nations de l’UEFA Suède-Pologne : tout ce qu’il faut savoir

Suède-Pologne : forme récente

Classement FIFA : Suède (#37) contre Pologne (#36)

La Suède retrouve la compétition pour la première fois depuis son élimination en Coupe du monde de la FIFA 2026 en seizièmes de finale, après une défaite 3-0 contre la France. Malgré une victoire éclatante 5-1 lors de son entrée en lice au Mondial en Amérique du Nord, elle n’a pas su capitaliser sur ce départ victorieux, s’inclinant 5-1 contre les Pays-Bas puis faisant match nul 1-1 face au Japon lors de ses rencontres de groupe suivantes.

La Pologne aura un esprit de revanche, après une défaite déchirante contre les Suédois lors des barrages de la Coupe du monde à la fin du mois de mars. La Pologne devra resserrer sa défense à l’avenir car, après cette défaite contre la Suède, elle a aussi encaissé deux buts lors de matches amicaux contre l’Ukraine (0-2) et le Nigeria (2-2).

SWE

SWE - Forme

GRÈ
N2-2
TUN
V5-1
PAB
D5-1
JAP
N1-1
FRA
D3-0
But marqué (encaissé)
9/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
POL

POL - Forme

MAL
V2-3
ALB
V2-1
SWE
D3-2
UKR
D0-2
NGA
N2-2
But marqué (encaissé)
9/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Suède-Pologne : historique récent des confrontations directes

Sur l’ensemble de leurs confrontations internationales directes, la Suède mène la danse avec 16 victoires contre 9 succès pour la Pologne, tandis que 4 matches entre les deux équipes se sont soldés par un nul.

Les deux sélections se sont affrontées pour la dernière fois lors d’un barrage de la Coupe du monde de la FIFA (mars 2026). Viktor Gyökeres s’était alors mué en héros en inscrivant un but tardif pour sceller une victoire épique 3-2 de la Suède, synonyme de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Face à face

SuèdeNulPologne
4
0
1
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Suède badge
Suède
SWE
3
Pologne badge
Pologne
POL
2
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Pologne badge
Pologne
POL
2
Suède badge
Suède
SWE
0
FDM
Championnats d'europe
Suède badge
Suède
SWE
3
Pologne badge
Pologne
POL
2
FDM
Matchs Amicaux
Suède badge
Suède
SWE
3
Pologne badge
Pologne
POL
1
FDM
European Championship Qualification
Pologne badge
Pologne
POL
0
Suède badge
Suède
SWE
2
FDM
11Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Grp. 4

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bosnie-HerzégovineBosnie-HerzégovineBIH
00000000
2
PolognePolognePOL
00000000
3
RoumanieRoumanieROU
00000000
4
SuèdeSuèdeSWE
00000000
Promotion
Barrage Promotion
Barrage Relégation
Relégation


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