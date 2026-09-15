La Suède a décroché une place pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 grâce à ses performances lors de la précédente édition de la Ligue des nations de l’UEFA, et elle aura donc à cœur de briller de nouveau dans la compétition.

Après son match d’ouverture de Ligue des nations de l’UEFA contre la Roumanie, le groupe de Graham Potter restera à domicile pour la réception de la Pologne le lundi 28 septembre, à l’occasion de la 2e journée de la phase de ligue. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

En plus de la Roumanie et de la Pologne, la Suède retrouve aussi la Bosnie-Herzégovine dans son groupe (groupe 4 de la Ligue B). Elle affrontera ces trois équipes à domicile et à l’extérieur pendant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en Ligue des nations de l’UEFA A 2028-2029, tandis que l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en Ligue des nations de l’UEFA C 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe accéderont aux barrages de promotion/relégation, disputés à domicile et à l’extérieur sur deux manches.

GOAL vous donne toutes les informations à connaître pour obtenir vos billets pour Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand se joue le match Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA ?

Suède-Pologne se joue à la Strawberry Arena de Solna (Stockholm) le lundi 28 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League B - Journée 2 28 sept. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Comment acheter des billets pour Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA entre la Suède et la Pologne pouvaient être achetés directement sur la plateforme de la Fédération suédoise de football (SvFF).

Ils ont d’abord été mis en vente le mardi 25 août, les membres des groupes de supporters bénéficiant d’un accès prioritaire anticipé.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des places de dernière minute, les fans peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui garantit aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels au prix facial pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA entre la Suède et la Pologne allaient de 55 € à plus de 180 €.

Découvrez où vous pouvez vous asseoir et à quoi vous attendre en termes de prix à la Strawberry Arena :

Catégorie 3 (derrière les buts et tribunes supérieures) : située derrière les buts ou tout en haut du troisième anneau. Cela inclut les sections réservées aux supporters locaux et les blocs attribués aux supporters visiteurs. Fourchette de prix (55 €-80 €)

Catégorie 2 (coins et tribunes intermédiaires) : située dans les coins du stade ou dans les niveaux intermédiaires. Fourchette de prix (80 €-120 €)

Catégorie 1 (latérales et tribunes basses) : places premium le long de la touche, sur toute la longueur du terrain, dans les tribunes basses et intermédiaires. Fourchette de prix (120 €-180 €+)

Packages VIP et hospitalité : loges privées de luxe ou sièges exécutifs situés sur la ligne médiane. Fourchette de prix (400 €-800 €+)

Consultez les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour plus d’informations, ainsi que les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur la Strawberry Arena

La Strawberry Arena, située à Solna, juste au nord du centre de Stockholm, est le plus grand stade de Scandinavie. Connue pour son ingénierie moderne, son toit rétractable et son ambiance incroyable, elle sert de stade national de la Suède pour le football masculin, de terrain d’AIK, qui évolue en Allsvenskan suédoise, et de salle majeure pour les tournées musicales mondiales.

La Fédération suédoise de football a décidé de construire un stade national ultramoderne à Solna pour remplacer l’historique stade Råsunda, qui avait accueilli l’emblématique finale de la Coupe du monde 1958.

À son ouverture en 2012, le nouveau stade de Solna était connu sous le nom de Friends Arena, en hommage à « Friends », une organisation à but non lucratif dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire.

En 2024, un nouveau partenariat a débuté avec l’entreprise nordique d’hospitalité Strawberry. Le site a officiellement été rebaptisé Strawberry Arena, avec une volonté de mettre l’accent sur l’énergie, la diversité et des expériences de classe mondiale.

Moments mémorables à la Strawberry Arena

L’incroyable but de Zlatan (2012) : Le tout premier match de football joué dans le stade était un amical entre la Suède et l’Angleterre. La Suède s’est imposée 4-2, et la légende suédoise Zlatan Ibrahimović a inscrit le tout premier but de l’histoire de l’enceinte. Il a conclu la soirée avec un retourné acrobatique de 30 yards à couper le souffle, récompensé par le prix Puskás de la FIFA du but de l’année.

Le record de Bad Bunny (2024) : Bad Bunny a donné les plus grands concerts de pop latine jamais organisés dans les pays nordiques, attirant plus de 106 000 fans sur deux soirées.

Les records d’affluence d’AIK (2025) : le club résident du stade, l’AIK, a battu les records absolus d’affluence de l’Allsvenskan suédoise et des ligues nordiques en affichant une moyenne de plus de 30 000 spectateurs par match durant la saison 2025.

17 millions de couleurs : la façade extérieure du stade est recouverte d’un maillage technologique lumineux capable de s’illuminer dans plus de 17 millions de combinaisons de couleurs. Elle brille régulièrement d’un bleu et jaune éclatants lorsque l’équipe nationale suédoise joue.

Match Suède-Pologne en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Suède-Pologne : forme récente

Classement FIFA : Suède (37e) contre Pologne (36e)

La Suède retrouve la compétition pour la première fois depuis son élimination de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en seizièmes de finale, après une défaite 3-0 contre la France. Malgré un succès retentissant 5-1 lors de son entrée en lice au Mondial en Amérique du Nord, elle n’a pas su capitaliser sur ce bon départ, s’inclinant 5-1 contre les Pays-Bas puis faisant match nul 1-1 contre le Japon lors de ses deux rencontres suivantes de groupe.

La Pologne aura un esprit de revanche, après une défaite crève-cœur contre les Suédois lors des barrages de la Coupe du monde à la fin du mois de mars. La Pologne devra resserrer sa défense à l’avenir car, après cette défaite contre la Suède, l’équipe a aussi encaissé deux buts lors de matches amicaux contre l’Ukraine (0-2) et le Nigeria (2-2).

Suède-Pologne : historique récent des confrontations directes

Sur l’ensemble de leurs confrontations internationales, la Suède mène avec 16 victoires contre 9 pour la Pologne, tandis que 4 matches entre les deux équipes se sont soldés par un match nul.

Les deux sélections se sont affrontées le plus récemment lors d’un barrage de la Coupe du monde de la FIFA en mars 2026. Viktor Gyökeres s’était alors mué en héros en inscrivant un but tardif pour sceller une victoire épique 3-2 de la Suède, synonyme de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Grp. 4 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Bosnie-Herzégovine BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Pologne POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Roumanie ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Suède SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



