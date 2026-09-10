L’Écosse lance sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA par un déplacement au Stadion Stožice de Ljubljana le samedi 26 septembre, avec le coup d’envoi d’un calendrier du groupe B1 de la Ligue B qui comprend également la Suisse et la Macédoine du Nord. Les deux équipes se retrouveront lors du match retour à Hampden Park en octobre.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Slovénie - Écosse dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le coup d’envoi de Slovénie - Écosse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match Slovénie - Écosse débute au stade Stožice de Ljubljana, les détails officiels de diffusion devant être confirmés à l’approche de la date.

UEFA Nations League B - Journée 1 26 sept. 2026 - 09:00 Stozice Stadium, Ljubljana

Où acheter des billets pour Slovénie - Écosse ?

Les billets pour le match de Ljubljana sont d’abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la Fédération slovène de football, par l’intermédiaire d’Eventim. Les canaux officiels de la Fédération écossaise de football constituent l’équivalent pour le match retour à Hampden Park, même si les billets visiteurs pour le déplacement à Ljubljana sont gérés différemment.

La Fédération écossaise de football ne met pas en vente générale les billets visiteurs pour Ljubljana, les attribuant exclusivement aux membres du Scotland Supporters Club via un système de points de fidélité, et ce programme affiche actuellement complet, sans acceptation de nouveaux membres. Pour les supporters écossais en déplacement.

Voici quelques éléments à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – ouverture via Eventim pour le match à domicile à Ljubljana, et via la Fédération écossaise de football pour le retour à Hampden Park

Quota visiteurs fermé – le dispositif de billets à l’extérieur de l’Écosse pour Ljubljana affiche complet, et aucun nouveau membre du Supporters Club n’est actuellement accepté

Transferts garantis – chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui garantit aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Marché secondaire – StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de la situation concernant le quota visiteurs, il est fortement recommandé de réserver tôt sur le marché secondaire, en particulier pour les supporters écossais qui se déplacent.

Combien coûtent les billets pour Slovénie - Écosse ?

Les tarifs officiels pour le match de Ljubljana via Eventim débutent aux alentours de 79 € pour des places en admission générale, avec toute la gamme allant des sièges standard aux sièges premium proposée au prix facial dans la limite des quotas disponibles. Les tarifs officiels de la Fédération écossaise de football s’appliquent de la même manière pour le match de Hampden Park.

Places les moins chères (Ljubljana) : les offres du marché secondaire commencent actuellement aux alentours de 90 €, en raison du quota visiteurs fermé et de la demande qui en découle de la part des supporters écossais en déplacement

Places de milieu de gamme (Ljubljana) : sièges centraux le long de la ligne médiane, à un niveau de prix nettement supérieur

Match retour à Hampden Park : les tarifs officiels débutent aux alentours de 57 £, les offres secondaires suivant de près une fois les détails de la vente générale confirmés

StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. Comme pour toute rencontre où l’accès officiel pour les visiteurs est limité, les prix du marché secondaire peuvent évoluer rapidement. Réserver sa place plus tôt que tard est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Slovénie - Écosse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Slovénie et de l’Écosse

La Slovénie a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre la Croatie, après un match nul 1-1 face à Chypre. Sa seule victoire sur cette série est intervenue contre le Monténégro, avec un succès 3-2, tandis qu’une défaite 1-0 contre la Hongrie figure également dans cette séquence. Sur ces cinq rencontres, la Slovénie a marqué six buts et en a encaissé six.

Les cinq derniers résultats de l’Écosse montrent deux victoires, aucun nul et trois défaites. Son match le plus récent a été une défaite 3-0 contre le Brésil à la Coupe du monde, après un revers 1-0 face au Maroc. Elle a battu Haïti 1-0 et s’est imposée 4-0 contre la Bolivie en amical. L’Écosse a marqué six buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches, avec deux défaites consécutives en Coupe du monde comme forme récente à retenir.

Slovénie - Écosse : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s’est terminée sur le score de 2-2, un match nul de qualification pour la Coupe du monde à Ljubljana en octobre 2017. Sur les cinq confrontations directes recensées, l’Écosse compte une victoire, la Slovénie aucune, et trois matches se sont terminés à égalité. L’unique victoire écossaise est intervenue lors du match aller de cette campagne de qualifications, avec un succès 1-0 à Glasgow en mars 2017.



