Comment obtenir des billets pour Séville-Valence : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Séville affronte Valence le dimanche 13 septembre 2026 à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan de Séville.

Lors de leur précédente confrontation en championnat, en mars 2026, Valence s'était imposé confortablement 2-0 à l'extérieur dans ce même stade. Les supporters attendent avec impatience ce choc historique de l'élite espagnole, traditionnel test de force entre deux équipes bien établies de la compétition.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Séville contre Valence, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Séville contre Valence en Liga ?

Séville contre Valence se joue à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan de Séville, l'horaire du coup d'envoi restant à confirmer.

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Comment acheter des billets pour Séville contre Valence en Liga ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le Séville FC et le Valence CF, vous pouvez suivre ces étapes standard :

Site officiel du club : Le moyen le plus direct et le plus fiable d'obtenir des billets est de passer par la billetterie officielle sur le site du Séville FC, puisque le club accueille le match au stade Ramón Sánchez Pizjuán.

Ventes prioritaires pour les membres : Les billets sont généralement d'abord mis à disposition des membres du club et des abonnés avant d'être ouverts au grand public. Gardez un œil sur les fenêtres de vente officielles annoncées par le club.

Plateformes de revente : Si les billets officiels sont épuisés ou si vous recherchez un placement précis, les plateformes secondaires d'échange de billets, comme StubHub, et les sites de revente proposent souvent des billets pour les affiches de Liga à forte demande.

Billetterie du stade : Selon les disponibilités à l'approche du match, il est parfois possible d'acheter des billets directement aux guichets du stade à Séville, même si la disponibilité pour les rencontres populaires est rarement garantie.

Combien coûtent les billets pour Séville contre Valence en Liga ?

Les prix des billets pour la rencontre de Liga entre Séville et Valence varient généralement en fonction de l'emplacement, de la catégorie et du fait que vous les achetiez via les canaux officiels du club ou sur des plateformes secondaires de revente.

Prix de départ : Les billets d'entrée de gamme sur les plateformes secondaires, comme StubHub, commencent généralement autour de 50 € à 55 € (soit environ 63 dollars américains) pour des places en tribune haute ou derrière le but.

Prix moyens : Les billets en admission générale dans les blocs standards latéraux et en tribune affichent souvent un prix moyen autour de 260 € à 270 € (soit environ 348 dollars américains), selon la demande et la disponibilité.

Options VIP et hospitalité : Les options de sièges premium et les offres d'hospitalité exécutive avec accès aux salons affichent des tarifs nettement plus élevés, augmentant souvent selon le niveau proposé.

Séville contre Valence en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Séville et de Valence

Séville a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Ses deux résultats les plus récents en Liga sont une victoire 2-1 à domicile contre le Rayo Vallecano et un succès 3-1 à l'extérieur sur le terrain de l'Athletic Bilbao, ce dernier étant sa sortie la plus récente, le 22 août. Sa seule défaite sur cette série est intervenue lors d'un match amical de pré-saison contre le Bayer Leverkusen, sur le score de 2-1. Sur ces cinq matches, Séville a marqué huit buts et en a encaissé cinq, montrant une capacité constante à trouver le chemin des filets.

Les cinq derniers matches de Valence racontent une histoire plus contrastée. Son résultat compétitif le plus récent est un match nul 0-0 sur le terrain du Celta Vigo le 22 août, lors de son ouverture de saison en Liga. Avant cela, son bilan de pré-saison comprenait une victoire 2-0 contre Hercules, mais aussi des défaites face au CD Teruel et à Newcastle United. Valence a inscrit quatre buts et en a concédé quatre sur les quatre matches de pré-saison, le nul contre le Celta ajoutant un match sans encaisser de but à son bilan.

Séville contre Valence : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 21 mars 2026, lorsque Valence s'est imposé 2-0 à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan en Liga. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à l'Estadio Mestalla en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, Valence en a remporté deux et Séville une, avec également deux matches nuls. Ces cinq rencontres ont produit 10 buts au total.

Séville contre Valence : classement

Au classement actuel de la Liga, Séville occupe la première place tandis que Valence est 12e.