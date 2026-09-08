Comment obtenir des billets pour Serbie - Pays-Bas : prix de la Ligue des nations A de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Serbie reçoit les Pays-Bas à Belgrade avant que les deux équipes ne se retrouvent à nouveau à Eindhoven une semaine plus tard, alors que les deux nations lancent leur campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA en Ligue A, groupe A2, aux côtés de l’Allemagne et de la Grèce. Cette double confrontation précoce offre aux supporters deux occasions distinctes de voir les deux équipes à l’œuvre.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Serbie-Pays-Bas dès maintenant, y compris les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Où acheter des billets pour Serbie-Pays-Bas ?

Les billets pour le match aller à Belgrade sont d’abord mis à disposition via les canaux officiels de billetterie de la Fédération serbe de football, la priorité étant généralement donnée aux membres de la fédération avant que le quota restant ne soit mis en vente générale. Les canaux officiels de la KNVB sont l’équivalent pour le match retour à Eindhoven.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail d’options de places pour le match d’ouverture au stade Rajko Mitić de Belgrade, ainsi que des offres pour le match retour au Philips Stadion d’Eindhoven.

Quelques points à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – ouvre après la fin des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement plus près du jour de chaque match

Offres vérifiées – Ticombo s’approvisionne en billets auprès de différents vendeurs, ce qui donne aux acheteurs un choix plus large une fois les quotas officiels écoulés

Billets visiteurs – les quotas à Eindhoven pour les supporters serbes en déplacement sont gérés via les canaux de la KNVB et peuvent être limités

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu du profil des deux nations, il est recommandé de réserver tôt pour les deux matches, en particulier pour l’ouverture à Belgrade.

Combien coûtent les billets pour Serbie-Pays-Bas ?

Les prix officiels pour le match de Belgrade sont fixés via les canaux de billetterie de la Fédération serbe de football, avec l’ensemble de la gamme allant des places standard aux sièges premium disponible au prix facial dans la limite des stocks. La tarification officielle de la KNVB s’applique de la même manière pour le match d’Eindhoven.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu approximatif de ce à quoi il faut s’attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Belgrade) : les offres pour le match d’ouverture au stade Rajko Mitić commencent à des prix accessibles dans les tribunes hautes derrière les buts

Places milieu de gamme (Belgrade) : des places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Match retour à Eindhoven : les offres commencent actuellement autour de 114 €, reflet d’une demande soutenue pour la venue d’un adversaire de prestige comme la Serbie

Comme pour toute affiche entre deux nations de Ligue A, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver sa place le plus tôt possible est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Serbie-Pays-Bas en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Serbie-Pays-Bas débute au Stadion Rajko Mitic de Belgrade, l’heure officielle du coup d’envoi local restant à confirmer. Consultez votre diffuseur régional pour connaître l’horaire exact. Les informations officielles de diffusion ne sont actuellement pas disponibles pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 2 27 sept. 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Serbie-Pays-Bas en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Serbie et des Pays-Bas

La Serbie a remporté un match, fait aucun nul et perdu quatre de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une lourde défaite 5-1 contre le Mexique, et elle s’est aussi inclinée 3-0 face au Cap-Vert puis à l’Espagne sur cette série. Sa seule victoire est intervenue contre la Lettonie en qualification pour la Coupe du monde, un succès 2-1 en novembre 2025. Sur ces cinq matches, la Serbie a marqué six buts et en a encaissé 14.

Les Pays-Bas ont remporté trois matches, fait un nul et perdu une fois lors de leurs cinq dernières rencontres. Leur résultat le plus récent a été un nul 1-1 contre le Maroc à la Coupe du monde 2026, synonyme d’élimination. Avant cela, ils avaient battu la Suède 5-1 puis la Tunisie 3-1 en phase de groupes. Les Néerlandais ont inscrit 13 buts sur ces cinq matches et en ont encaissé six.

Serbie-Pays-Bas : historique récent des confrontations directes

La seule rencontre entre ces deux équipes dans l’historique des confrontations disponibles remonte à la Coupe du monde 2006, où les Pays-Bas ont battu la Serbie 1-0 le 11 juin lors de la phase de groupes de cette édition. Ce seul match donne aux Pays-Bas l’unique victoire dans les données, la Serbie n’ayant pas encore enregistré de succès dans cette affiche.

Face à face Nul 0 0 1 Coupe du monde Serbie SER 0 Pays-Bas PAB 1 FDM 0 Buts marqués 1 Matchs au-delà des 2.5 buts 0 / 1 Les deux équipes ont marqué 0 / 1

Classement de la Serbie et des Pays-Bas

Dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, la Serbie occupe actuellement la quatrième place, tandis que les Pays-Bas sont troisièmes.