La Serbie reçoit les Pays-Bas à Belgrade avant que les deux équipes ne se retrouvent à Eindhoven une semaine plus tard, alors que les deux nations lancent leur campagne de Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 en Ligue A, groupe A2, aux côtés de l’Allemagne et de la Grèce. Cette première double confrontation offre aux supporters deux occasions distinctes de voir les deux sélections à l’œuvre.

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À quelle date a lieu le coup d’envoi de Serbie - Pays-Bas en Ligue des nations A de l’UEFA ?

UEFA Nations League A - Journée 2 27 sept. 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Où acheter des billets pour Serbie - Pays-Bas ?

Les billets pour le match aller à Belgrade sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la Fédération serbe de football, la priorité étant généralement accordée aux membres de la fédération avant que le contingent restant ne soit mis en vente au grand public. Les canaux officiels de la KNVB constituent l’équivalent pour le match retour à Eindhoven.

Compte tenu du profil des deux nations, il est recommandé de réserver tôt pour les deux manches, en particulier pour l’ouverture à Belgrade.

Combien coûtent les billets pour Serbie - Pays-Bas ?

Les tarifs officiels pour le match de Belgrade sont fixés par les canaux de billetterie de la Fédération serbe de football, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial dans la limite des stocks disponibles. La grille tarifaire officielle de la KNVB s’applique de la même manière pour le match d’Eindhoven.

Places les moins chères (Belgrade) : les annonces pour l’ouverture au stade Rajko Mitić commencent à des prix accessibles dans les tribunes supérieures derrière les buts

Places intermédiaires (Belgrade) : des sièges centraux le long de la ligne médiane, à un niveau de prix sensiblement plus élevé

Match retour à Eindhoven : les annonces débutent actuellement aux alentours de 114 €, ce qui reflète une demande soutenue pour un visiteur de premier plan comme la Serbie

StubHub est la solution à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées.

Comme pour toute affiche entre deux nations de Ligue A, les prix peuvent évoluer à l’approche du jour du match, donc réserver votre place au plus tôt est généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Serbie - Pays-Bas en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Serbie - Pays-Bas se jouera au Stadion Rajko Mitic de Belgrade, l’horaire officiel du coup d’envoi local restant à confirmer ; consultez votre diffuseur régional pour connaître l’horaire exact. Les informations officielles de diffusion ne sont pas disponibles à l’heure actuelle pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 2 27 sept. 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Serbie - Pays-Bas en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Serbie et des Pays-Bas

La Serbie a remporté un match, n’en a fait aucun nul et en a perdu quatre sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une lourde défaite 5-1 contre le Mexique, et elle s’est également inclinée 3-0 contre le Cap-Vert puis l’Espagne sur cette période. Son seul succès est arrivé contre la Lettonie lors des qualifications à la Coupe du monde, avec une victoire 2-1 en novembre 2025. Sur ces cinq matches, la Serbie a inscrit six buts et en a encaissé 14.

Les Pays-Bas ont gagné trois fois, fait un nul et perdu une fois sur leurs cinq derniers matches. Leur résultat le plus récent a été un nul 1-1 contre le Maroc lors de la Coupe du monde 2026, synonyme d’élimination. Avant cela, ils avaient battu la Suède 5-1 puis la Tunisie 3-1 en phase de groupes. Les Néerlandais ont marqué 13 buts sur ces cinq matches et en ont concédé six.

Serbie - Pays-Bas : historique récent des confrontations directes

La seule rencontre entre ces deux équipes dans l’historique des confrontations directes disponible remonte à la Coupe du monde 2006, lorsque les Pays-Bas ont battu la Serbie 1-0 le 11 juin lors de la phase de groupes de cette édition. Cette unique rencontre donne aux Pays-Bas leur seule victoire dans les données disponibles, tandis que la Serbie n’a pas encore enregistré de succès dans cette affiche.

Face à face Nul 0 0 1 Coupe du monde Serbie SER 0 Pays-Bas PAB 1 FDM 0 Buts marqués 1 Matchs au-delà des 2.5 buts 0 / 1 Les deux équipes ont marqué 0 / 1



