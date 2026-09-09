Comment obtenir des billets pour Serbie-Grèce : prix de l’UEFA Nations League A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Serbie lancera sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA à domicile contre la Grèce au stade Rajko Mitić de Belgrade, le jeudi 24 septembre, avant que les deux équipes ne se retrouvent pour le match retour au stade Panthessaliko en novembre. Les deux rencontres s’inscrivent dans le programme du groupe A2 de la Ligue A, qui comprend également l’Allemagne et les Pays-Bas.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour réserver vos billets pour Serbie-Grèce dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quand le coup d’envoi de Serbie-Grèce en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Serbie-Grèce aura lieu au stade Rajko Mitić de Belgrade, l’horaire officiel du coup d’envoi restant à confirmer. Consultez votre diffuseur régional pour connaître l’horaire exact.

UEFA Nations League A - Journée 1 24 sept. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Où acheter des billets pour Serbie-Grèce ?

Les billets pour le match de Belgrade sont d’abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la Fédération serbe de football, avec une priorité généralement accordée aux membres avant qu’un éventuel contingent restant ne soit mis en vente générale. Les canaux officiels de la Fédération hellénique de football (EPO) constituent l’équivalent pour le match retour au Panthessaliko.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail d’options de places pour le match d’ouverture au stade Rajko Mitić de Belgrade, ainsi que des offres pour le match retour au stade Panthessaliko en novembre.

Quelques éléments à savoir avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – elle ouvre après la fin des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Offres vérifiées – Ticombo se fournit auprès de plusieurs vendeurs, offrant aux acheteurs un choix plus large une fois les contingents officiels écoulés

Billets visiteurs – les contingents du Panthessaliko pour les supporters serbes en déplacement sont gérés via les canaux de l’EPO et peuvent être limités

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de l’affluence que cette affiche devrait attirer à Belgrade, il est recommandé de réserver tôt pour les deux matches.

Combien coûtent les billets pour Serbie-Grèce ?

Les tarifs officiels pour le match de Belgrade sont fixés via les canaux de billetterie de la Fédération serbe de football, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial dans la limite des disponibilités. Les tarifs officiels de l’EPO s’appliquent de la même manière pour le match au Panthessaliko.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu de ce à quoi s’attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Belgrade) : les offres pour le match d’ouverture au stade Rajko Mitić commencent à des tarifs accessibles dans les étages supérieurs derrière les buts

Places de milieu de gamme (Belgrade) : des places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Match retour au Panthessaliko : généralement plus abordable au prix facial que le match d’ouverture à Belgrade, même si l’offre peut se resserrer à l’approche de la rencontre

Comme pour toute rencontre internationale dans un groupe compétitif, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Mieux vaut donc généralement réserver sa place au plus tôt si vous avez un budget précis.

Serbie-Grèce en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Serbie et de la Grèce

La Serbie a gagné deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, n’a fait aucun match nul et en a perdu trois. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 5-1 contre le Mexique, et elle a également perdu 3-0 contre le Cap-Vert puis contre l’Espagne sur cette série. Ses deux victoires ont été obtenues face à l’Arabie saoudite, 2-1 en mars, et contre la Lettonie, également 2-1, lors des qualifications pour la Coupe du monde en novembre 2025.

La Grèce n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec trois nuls et deux défaites. Son match le plus récent a été une défaite 0-1 contre l’Italie en amical le 7 juin. Elle avait auparavant fait match nul 2-2 contre la Suède et n’a pas marqué lors de trois de ces cinq rencontres, tout en n’encaissant que trois buts sur l’ensemble de la série.

Serbie-Grèce : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à novembre 2014, lorsque la Serbie s’était imposée 2-0 à l’extérieur en Grèce lors d’un match amical. Le seul autre match figurant dans l’historique disponible des confrontations directes a été disputé en août 2010, quand la Grèce avait battu la Serbie 1-0 à domicile dans un autre amical. La Serbie mène dans les confrontations directes sur ces deux matches, avec une victoire chacune sur le papier, mais la Serbie a remporté l’affrontement le plus récent.

Classement de Serbie-Grèce

Dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, la Serbie occupe actuellement la quatrième place tandis que la Grèce est deuxième.