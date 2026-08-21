Schalke 04 affronte le Bayern Munich le samedi 5 septembre 2026 à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.
Cette affiche de la 2e journée offre à Schalke une occasion difficile mais précoce de marquer les esprits à domicile après son retour dans l’élite. L’historique favorise largement les visiteurs, puisque le Bayern Munich a dominé les confrontations directes avec cinq victoires consécutives contre Schalke, en inscrivant 21 buts sans en encaisser un seul lors de ces rencontres.
Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Schalke 04 vs Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.
À quand le coup d’envoi de Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga ?
Schalke 04 reçoit le Bayern Munich à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la rencontre.
Comment acheter des billets pour Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga ?
Pour acheter des billets pour le match Schalke 04 vs Bayern Munich à la VELTINS-Arena le 5 septembre 2026 :
- Boutique officielle de billetterie de Schalke 04 : les billets principaux pour les sections à domicile sont distribués directement via le portail de billetterie officiel de Schalke.
- Portail billetterie du FC Bayern Munich : les billets pour la section visiteurs destinés aux supporters en déplacement sont attribués via le système officiel de billetterie extérieure du Bayern Munich.
- Bourse officielle aux billets : le club gère une plateforme officielle de revente (Ticketbörse) où les abonnés revendent des billets au prix facial pour des matches individuels.
- Plateformes secondaires : des options secondaires sont disponibles sur des plateformes comme StubHub.
Combien coûtent les billets pour Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga ?
Prix des billets pour le match de Bundesliga Schalke 04 vs Bayern Munich à la VELTINS-Arena le 5 septembre 2026, convertis en livres sterling :
- Billets officiels grand public (domicile & extérieur) : les billets standard sur le marché primaire vont d’environ 13 £ à 60 £+, les sections debout, comme la Nordkurve de Schalke, proposant les prix les plus bas, et les places centrales de catégorie supérieure se situant dans le haut de la fourchette.
- Offres sur le marché secondaire : sur des agrégateurs de revente comme StubHub, les billets secondaires commencent actuellement entre 125 £ et 153 £, selon l’emplacement dans le stade et la demande en temps réel.
- Catégories premium & hospitalité : les options de places premium et les e-billets de vendeurs secondaires vérifiés peuvent dépasser 245 £+.
Schalke 04 vs Bayern Munich en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir
La forme de Schalke 04 et du Bayern Munich
Schalke aborde la nouvelle saison de Bundesliga avec un bilan mitigé en pré-saison, composé de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est terminée par une défaite 3-0 contre le Real Madrid, et il a été battu sur le même score contre l’Atalanta plus tôt en août. Avant ces revers, Schalke avait enchaîné trois victoires, dont un succès 5-0 contre Hessen Kassel et une victoire 3-1 face à Fagiano Okayama FC. Sur ces cinq matches, le club a marqué 10 buts et en a encaissé neuf.
Le Bayern Munich aborde la saison après avoir remporté ses cinq matches de pré-saison. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-2 contre le FC Heidenheim le 18 août, après un succès 3-1 face au RB Leipzig, puis des victoires contre Aston Villa et Jeju SK. Son résultat le plus marquant a été un 15-0 infligé au club amateur du FC Rottach-Egern. Le Bayern a inscrit 24 buts sur ces cinq matches et en a encaissé cinq.
Schalke 04 vs Bayern Munich : historique récent des confrontations directes
La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à mai 2023, lorsque le Bayern Munich s’était imposé 6-0 à Munich. Lors des cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, le Bayern a remporté les cinq, Schalke échouant à marquer dans quatre de ces matches. Le Bayern a inscrit 21 buts sans en encaisser un seul sur cette série, avec notamment une victoire 8-0 en septembre 2020.
Face à face
Schalke 04 vs Bayern Munich : classement
Au classement de Bundesliga, Schalke 04 occupe la 15e place tandis que le Bayern Munich pointe au troisième rang avant cette rencontre.
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