Schalke 04 affronte Elversberg le dimanche 20 septembre 2026 à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Lors de leur confrontation la plus récente, en avril 2026, Schalke s’est imposé de justesse 2-1 à l’extérieur contre Elversberg. Avec l’avantage du terrain, Schalke cherchera à s’appuyer sur le soutien bruyant de ses supporters pour prendre les trois points à domicile.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Schalke 04 vs Elversberg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Schalke 04 vs Elversberg en Bundesliga ?

Schalke 04 vs Elversberg se déroule à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, avec un coup d’envoi programmé pour cette journée de Bundesliga.

Bundesliga - Journée 4 20 sept. 2026 - 11:30 VELTINS-Arena

Comment acheter des billets de Bundesliga pour Schalke 04 vs Elversberg ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Schalke 04 vs Elversberg à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, plusieurs méthodes s’offrent à vous :

Billetterie officielle du FC Schalke 04 (billets principaux à domicile) : La boutique officielle de billetterie en ligne du FC Schalke 04 est l’option principale pour acheter des billets à domicile pour les matches à la VELTINS-Arena. Les billets sont généralement d’abord mis en vente pour les membres du club, avant une vente au grand public s’il reste des places.

S04 Ticketbörse (marché officiel de revente) : Si les places standard sont épuisées sur la plateforme principale, Schalke gère une place de marché secondaire officielle appelée Ticketbörse. Les abonnés qui ne peuvent pas assister au match y remettent leurs places en vente en toute sécurité au prix nominal.

Billetterie officielle du SV Elversberg (supporters visiteurs) : Les supporters qui souhaitent s’installer dans le parcage visiteurs doivent acheter leurs billets directement via le portail officiel de billetterie du SV Elversberg. Ces quotas pour le parcage visiteurs sont distribués selon les priorités des supporters et membres d’Elversberg.

Plateformes de billetterie secondaires (revente alternative) : Des places revendues sont proposées sur des places de marché tierces comme StubHub. Les prix sur les marchés secondaires fluctuent souvent en fonction de la demande et peuvent dépasser la valeur faciale officielle.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Schalke 04 vs Elversberg ?

Les prix des billets pour le match Schalke 04 vs Elversberg varient considérablement selon que vous achetez vos places via les canaux officiels des clubs ou que vous passez par la revente sur le marché secondaire :

Billets debout (Stehplatz) : Les billets officiels au prix nominal pour les zones debout à la VELTINS-Arena coûtent généralement entre 15 € et 20 €.

Billets en places assises standard (Sitzplatz) : Les places assises classiques, des catégories 1 à 4, vont de 26 € à 62 €, selon l’emplacement du siège et le niveau du stade.

Marché secondaire officiel (S04 Ticketbörse) : Les billets de revente vendus via l’échange officiel de Schalke sont strictement plafonnés à leur prix d’origine, il faut donc s’attendre à payer entre 15 € et 62 €.

Plateformes de revente tierces : Sur les places de marché secondaires comme StubHub, les prix des billets fluctuent selon la demande et se situent généralement entre 53 € et plus de 150 €.

Schalke 04 vs Elversberg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Schalke 04 et d’Elversberg

Schalke 04 a enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-5 contre le Hallescher FC en DFB-Pokal le 24 août, un résultat acquis après prolongation. Avant cela, Schalke avait subi deux défaites consécutives 0-3 contre le Real Madrid et l’Atalanta en matches amicaux de présaison. Ses trois victoires ont été obtenues contre Hessen Kassel (5-0), Fagiano Okayama FC (3-1), et lors du match de coupe à Halle. Sur ces cinq matches, Schalke a marqué 10 buts et en a encaissé 14.

Elversberg aborde cette rencontre avec quatre victoires et un match nul sur ses cinq derniers matches. Le club a battu le MSV Duisburg 3-1 en DFB-Pokal le 22 août, après une série qui comprenait une victoire 5-2 contre Strasbourg et un succès 4-1 face à Lorient. Ses seuls points perdus l’ont été lors d’un nul 1-1 contre Majorque. Elversberg a inscrit 14 buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches, un bilan qui témoigne d’une équipe en grande forme offensive.

Schalke 04 vs Elversberg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu le 12 avril 2026, quand Elversberg recevait Schalke en 2. Bundesliga et s’est incliné 1-2. Lors des cinq dernières confrontations directes, Schalke s’est imposé à trois reprises, pour un match nul et une victoire d’Elversberg. Schalke a également gagné 1-0 à domicile le 8 novembre 2025, tandis que l’unique succès d’Elversberg sur cette série est intervenu à domicile en mai 2025, lorsque le club a battu Schalke 1-2. Les deux clubs ont inscrit 11 buts au total sur ces cinq rencontres.

Schalke 04 vs Elversberg : classement

Au classement de Bundesliga, Schalke 04 occupe actuellement la 15e place, tandis qu’Elversberg est septième.