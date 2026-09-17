Comment obtenir des billets pour Roumanie-Suède : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Roumanie affronte la Suède dans un match très attendu de l’UEFA Nations League à l’Arena Națională de Bucarest le 5 octobre 2026. Cette rencontre cruciale du groupe H voit s’opposer deux sélections européennes déterminées, avec des points importants en jeu dans la hiérarchie du groupe.

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À quelle heure débute le match de l’UEFA Nations League B entre la Roumanie et la Suède ?

Roumanie-Suède se déroule à l’Arena Națională de Bucarest, l’heure du coup d’envoi restant à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Arena Nationala

Où acheter des billets pour Roumanie-Suède ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via le portail de billetterie de la Fédération roumaine de football (FRF), qui gère la distribution principale pour les matches à domicile. Le site officiel de la FRF est votre premier point de passage pour obtenir des billets au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Roumanie-Suède ?

Les prix standards des billets sur le portail officiel de la FRF commencent généralement à 20 € pour les places en admission générale derrière les buts, avec des tarifs qui augmentent selon la zone et la vue dans l’ensemble de l’Arena Națională.

Sur les marchés secondaires tels que StubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 45 € par place, avec des tarifs finaux qui fluctuent en fonction de la demande en temps réel et des disponibilités.

Roumanie-Suède en UEFA Nations League B : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Roumanie et de la Suède

La Roumanie a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre le pays de Galles en amical, et elle a également battu Saint-Marin 7-1 pendant les qualifications à la Coupe du monde. Elle s’est inclinée contre la Turquie et la Slovaquie sur cette même période, inscrivant onze buts et en concédant quatre sur ces cinq rencontres.

La Suède compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 3-0 contre la France à la Coupe du monde, et elle a également perdu 5-1 face aux Pays-Bas en phase de groupes. Son résultat le plus marquant sur cette série est une victoire 5-1 contre la Tunisie. La Suède a marqué huit buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches.

Roumanie-Suède : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à novembre 2019, lorsque la Suède s’est imposée 2-0 à Bucarest lors des qualifications au Championnat d’Europe. La Suède a également remporté le match aller cette année-là, en battant la Roumanie 2-1 à Stockholm en mars 2019. Le seul autre match figurant dans l’historique disponible des confrontations directes est une victoire 1-0 de la Roumanie en amical en mars 2018, ce qui donne deux victoires à la Suède en trois rencontres contre une pour la Roumanie.



