Comment obtenir des billets pour Roland-Garros 2026 : billets pour le tournoi de tennis de Roland-Garros 2026, où les acheter, le programme et plus encore

La saison tennistique passe à la vitesse supérieure en mai, lorsque les meilleurs joueurs mondiaux convergent vers Roland-Garros pour le deuxième tournoi du Grand Chelem de 2026.

Avec des stars telles que Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, ce seront deux semaines de folie sur la terre battue. Vous pourriez être aux premières loges pour assister à une multitude de matchs.

Laissez GOAL vous guider à travers toutes les informations essentielles sur les billets pour le tournoi de Roland-Garros, notamment comment les acheter, leur prix et bien plus encore.

Quand se tiendra Roland-Garros 2026 ?

Le tournoi se tiendra du dimanche 24 mai au dimanche 7 juin 2026. Voici le programme des deux semaines :

1^(er) au 4^e tour des simples messieurs et dames : du 24 mai au 1^(er) juin

du 24 mai au 1^(er) juin Quarts de finale messieurs et dames : 2-3 juin

2-3 juin Demi-finales du simple dames : 4 juin

4 juin Demi-finales du simple messieurs : 5 juin

5 juin Finale dames : 6 juin

6 juin Finale messieurs : 7 juin

Les rencontres de simple commencent chaque jour à 11 h CET jusqu’aux demi-finales, tandis que les sessions en soirée débuteront à 20 h 15 CET, toujours jusqu’aux demi-finales.

Comment se procurer des billets pour Roland-Garros 2026.

Les billets officiels pour Roland-Garros sont exclusivement disponibles sur la billetterie officielle du tournoi. Pour faire face à la forte demande, un système de tirage au sort est mis en place.

Pour l’édition 2026, les inscriptions au tirage au sort se sont déroulées du 3 au 17 décembre 2025. Les amateurs tirés au sort ont ensuite disposé d’une période d’achat prioritaire, ouverte dès février.

La vente générale, sur le principe du « premier arrivé, premier servi », a ouvert le 31 mars pour l’accès aux courts extérieurs durant la semaine d’ouverture. Enfin, une phase de vente de dernière minute sera lancée à partir de fin avril.

Outre l’achat direct sur le site officiel ou via la plateforme de revente agréée, les fans peuvent aussi se tourner vers le marché secondaire. Ticombo figure parmi les principales plateformes pour qui souhaite obtenir des places par des canaux alternatifs.

Combien coûtent les billets pour Roland-Garros 2026 ?

Les tarifs varient selon le court, la session et la date. Voici les prix officiels :

Type de rencontre / Surface Match / Séance Prix Pass pour l’ensemble du site Premiers tours À partir de 35 € Tribunes principales Session de jour À partir de 199 € Court Philippe-Chatrier Session nocturne À partir de 299 € Court Philippe-Chatrier Finale féminine À partir de 550 € Court Philippe-Chatrier Finale masculine À partir de 750 €



Pour plus d’informations et pour vérifier les disponibilités, consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de Roland-Garros ainsi que des plateformes secondaires comme Ticombo.

Quels sont les packages d’hospitalité disponibles pour Roland-Garros 2026 ?

Les formules d’hospitalité officielles, détaillées sur le site de Roland-Garros, offrent des places premium sur le Court Philippe-Chatrier ainsi qu’un accès à des espaces de restauration exclusifs. Elles comprennent généralement un dîner gastronomique, des boissons à volonté et des entrées VIP dédiées.

Les espaces proposant ces formules d’hospitalité sont les suivants :

L’Orangerie : expérience 5 étoiles avec déjeuner ou dîner gastronomique servi à table.

expérience 5 étoiles avec déjeuner ou dîner gastronomique servi à table. Le Pavillon : expérience 4 étoiles avec buffet (semaine 1) ou menu servi (semaine 2), près des joueurs.

expérience 4 étoiles avec buffet (semaine 1) ou menu servi (semaine 2), près des joueurs. La Mezzanine : expérience gastronomique 4 étoiles.

expérience gastronomique 4 étoiles. Salon Légende : une suite d’entreprise haut de gamme avec dîner gastronomique.

Les forfaits d’hospitalité augmentent progressivement au fil de la compétition.

Premiers tours : à partir de 380 €

à partir de 380 € Quarts de finale : à partir de 550 €

à partir de 550 € Demi-finales et finale : à partir de 1 800 €

À quoi s’attendre pour Roland-Garros 2026

L’édition 2025 a offert son lot de moments mémorables et d’histoires captivantes, qui auraient gagné encore en intensité vécus depuis les tribunes de Roland-Garros.

Carlos Alcaraz a défendu son titre masculin avec brio, concluant un marathon historique de 5 heures et 29 minutes contre Jannik Sinner. Dans ce qui est devenu la plus longue finale de l’histoire de Roland-Garros, l’Espagnol a remonté deux sets de retard pour s’emparer de la couronne.

Fort de son sacre à l’Open d’Australie plus tôt dans l’année, le jeune Espagnol vise désormais un triplé historique, à l’image des légendes Rafael Nadal et Björn Borg.

Chez les dames, Coco Gauff a séduit le public parisien en décrochant son premier titre à Roland-Garros et son deuxième Grand Chelem. Le drapeau américain a ainsi flotté au-dessus du court Philippe-Chatrier, Gauff devenant la première Américaine à triompher à Paris depuis Serena Williams en 2015.

Finaliste malheureuse, Aryna Sabalenka avait pourtant surpris le public français en demi-finale en éliminant Iga Swiatek. La star polonaise, reine de la terre battue, avait régné sans partage de 2022 à 2024 sur Roland-Garros. Elle reviendra cette année avec une revanche à prendre.

Où se déroule le tournoi de Roland-Garros ?

Situé à l’ouest de Paris, en bordure du bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement, le site de Roland-Garros est un complexe de courts comprenant plusieurs stades.

Nommé en l’honneur d’un pionnier de l’aviation française, le site a été construit en 1928 pour abriter la première défense de la Coupe Davis par la France, et a accueilli dès cette année-là le tournoi de Roland-Garros, qui y demeure depuis.

Le complexe de 13,7 hectares dispose désormais de vingt courts, dont trois stades de grande capacité : le court Philippe-Chatrier (15 000 places), le court Suzanne-Lenglen (10 000 places) et le court Simonne-Mathieu (5 000 places).

Qui sont les derniers vainqueurs de Roland-Garros ?

Voici les dix derniers lauréats du simple messieurs et dames à Roland-Garros :