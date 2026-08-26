Comment obtenir des billets pour Real Madrid - Rayo Vallecano : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Real Madrid affronte le Rayo Vallecano le dimanche 13 septembre 2026 à l’Estadio Bernabeu de Madrid.

Les deux équipes visent à décrocher des points importants en début de saison dans leur campagne de Liga 2026-2027. Lors de leur dernière confrontation en championnat, en février 2026, le Real Madrid a obtenu une victoire 2-1 âprement disputée contre le Rayo Vallecano.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Real Madrid-Rayo Vallecano, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Real Madrid-Rayo Vallecano en Liga ?

Real Madrid-Rayo Vallecano débute à l’Estadio Bernabeu de Madrid, à l’heure de coup d’envoi confirmée indiquée ci-dessus.

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 09:00 Estadio Bernabeu

Comment acheter des billets pour Real Madrid-Rayo Vallecano en Liga ?

Les billets officiels pour Real Madrid-Rayo Vallecano à l’Estadio Santiago Bernabéu peuvent être obtenus en suivant ce processus étape par étape :

1. Canaux officiels principaux

Site officiel : rendez-vous sur la billetterie officielle du Real Madrid pour réserver des billets au prix facial.

2. Revente de billets et options alternatives

Official Seat Release (Cessión de Asientos) : si les premiers billets sont épuisés, continuez à consulter le site officiel jusqu’au jour du match. Les abonnés qui ne peuvent pas assister à la rencontre remettent continuellement leur place au club pour une revente générale jusqu’au coup d’envoi.

Marchés secondaires : des plateformes telles que StubHub proposent des billets de seconde main.

Combien coûtent les billets pour Real Madrid-Rayo Vallecano en Liga ?

Les prix des billets pour Real Madrid-Rayo Vallecano varient selon le niveau de la tribune et selon que vous achetez directement auprès du club ou via des plateformes de revente secondaires telles que StubHub.

Prix officiels au tarif normal (directement via le Real Madrid)

Catégorie 4 / Tribunes supérieures : ~40 € à 70 €

Catégories 2 et 3 / Tribunes latérales et intermédiaires : ~75 € à 130 €

Catégorie 1 / Tribunes basses principales : ~135 € à 205 €

Packages VIP et hospitalité : ~295 € à 590 €+

Marché secondaire / Agrégateurs de billets

Prix de départ / Admission générale : ~100 € à 120 €

Places moyennes en revente : ~145 € à 260 €

Real Madrid-Rayo Vallecano en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de Real Madrid-Rayo Vallecano

Le Real Madrid arrive avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un seul match nul, un résultat de 2-2 contre la Fiorentina en pré-saison. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 difficilement acquise sur le terrain de l’Espanyol en Liga, scellée par un but à la 90e minute. Avant cela, Madrid a battu Schalke 04 3-0 et s’est imposé à l’extérieur contre le Deportivo de A Coruna en matches amicaux de pré-saison. Le club n’a pas perdu lors de ses cinq dernières sorties.

La forme récente du Rayo Vallecano est moins convaincante. Le club a remporté un match, fait un match nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été un nul 1-1 avec le Deportivo Alaves en Liga lors de la première journée, précédé d’une défaite 2-1 contre Séville lors de son premier match de championnat. Une défaite 3-0 contre Ipswich Town en pré-saison et un revers contre Feyenoord ont constitué d’autres contretemps. L’unique victoire du Rayo sur cette série est arrivée contre le Sporting Charleroi, avec un succès 3-2 en amical. Sur ces cinq matches, l’équipe a marqué six buts et en a concédé huit.

Real Madrid-Rayo Vallecano : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs s’est terminée sur le score de 2-1 pour le Real Madrid, au Bernabeu en Liga le 1er février 2026. Avant cela, les deux équipes avaient fait 0-0 lorsque le Rayo recevait Madrid en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, Madrid compte trois victoires contre aucune pour le Rayo, avec deux matches nuls, dont un spectaculaire 3-3 sur le terrain du Rayo en décembre 2024 et un nul 1-1 au même endroit en février 2024.

Classement de Real Madrid-Rayo Vallecano

Dans le classement de Liga en ce début de saison, le Real Madrid occupe la sixième place tandis que le Rayo Vallecano est 14e après la première journée.