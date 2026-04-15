Comment obtenir des billets pour Real Betis - Real Madrid : tarifs, infos match, horaire du coup d’envoi et plus

Le Real Betis accueille le Real Madrid à l’Estadio de La Cartuja de Séville, vendredi 24 avril, dans un match crucial alors que les « Blancos » tentent de rattraper le leader du championnat.

Les Verdiblancos pointent à la 5e place de la Liga, tandis que les Merengues, deuxièmes, talonnent le FC Barcelone et savent qu’un faux pas en Andalousie pourrait compromettre leurs chances de conserver leur couronne nationale.

GOAL vous indique où les acheter et à quel prix.

À quelle heure commence le match Real Betis - Real Madrid en Liga ?

LaLiga - LaLiga Estadio de La Cartuja

Comment acheter vos places pour Real Betis-Real Madrid en Liga ?

Étant donné qu’il s’agit d’un match de catégorie A entre l’un des deux grands clubs, les places sont très prisées et quasiment aucune ne sera mise en vente pour le grand public.

Canaux officiels : portails de billetterie du Real Betis et du Real Madrid (disponibilité limitée, voire épuisée).

: portails de billetterie du Real Betis et du Real Madrid (disponibilité limitée, voire épuisée). Marchés secondaires : les plateformes telles que StubHub représentent désormais la principale alternative pour les supporters.

: les plateformes telles que StubHub représentent désormais la principale alternative pour les supporters. En places premium, les billets pour les tribunes centrales et les formules d’accueil VIP se négocient entre 500 € et 1 200 €, selon le niveau d’accès au salon et la proximité du terrain.

Que attendre de la rencontre Real Betis – Real Madrid ?

Le Real Madrid aborde ce rendez-vous au terme d’un mois d’avril éprouvant et posera ses valises à Séville seulement quelques jours après son quart de finale de Ligue des champions à haute intensité face au Bayern Munich.

Si l’équipe de Carlo Ancelotti a déjà montré sa grande classe, ses récents résultats en Liga, notamment un match nul frustrant 1-1 contre Gérone le 10 avril, ne lui laissent aucune marge d’erreur.

Les Merengues viseront donc à reproduire la large domination affichée lors du match aller, le 4 janvier au Bernabéu, où ils avaient écrasé le Betis 5-1.

Le Real Betis, cependant, reste un client redoutable à domicile et est actuellement engagé dans une lutte acharnée pour une place en Ligue des champions.

Les hommes de Manuel Pellegrini ont récemment fait preuve de résilience, même s’ils cherchent à retrouver leur efficacité après un match nul 0-0 contre l’Espanyol le 4 avril.

Combien coûtent les billets pour le match Real Betis - Real Madrid en Liga ?

Les tarifs des places de Liga varient considérablement.

Comptez donc débourser une somme conséquente pour assister à cette rencontre. Sur les plateformes de revente, les tarifs démarrent actuellement autour de 150 € pour une place en tribune supérieure.

La plupart des clubs appliquent des tarifs différenciés selon l’âge (adultes, juniors, seniors), mais ces grilles varient d’une formation à l’autre.

Ajoutons que l’emplacement des sièges dans l’enceinte fait également varier le tarif, les places offrant la meilleure vue étant logiquement les plus onéreuses.

Prix des billets de La Liga 2025-2026 par club

Stade du Club Stade et Fourchette de prix des billets (adulte) Alavés Mendizorrotza 13 € – 59 € Athletic Bilbao San Mamés 30 € – 110 € Atlético de Madrid Wanda Metropolitano 30 € – 150 € Barcelone Camp Nou 46 € – 149 € Celta Vigo Balaídos 20 € – 80 € Elche Martínez Valero 25 € – 90 € Espanyol Stade RCDE 30 € – 100 € Getafe Coliseum 40 € – 95 € Gérone Montilivi 35 € – 64 € Levante Ciutat de Valence 30 € – 90 € Majorque Majorque Son Moix 40 € – 95 € Osasuna El Sadar 40 € – 140 € Rayo Vallecano Vallecas 20 € – 90 € Real Betis La Cartuja 20 € – 90 € Real Madrid Santiago Bernabéu 20 € – 90 € Real Oviedo Carlos Tartiere 21 € – 75 € Real Sociedad Anoeta 25 € – 60 € Séville Ramon Sanchez-Pizjuan 45 € – 165 € Valence Mestalla 30 € – 100 € Villarreal La Cerámica 20 € – 50 €

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