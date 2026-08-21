Comment obtenir des billets pour Real Betis - Real Madrid : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Real Betis affronte le Real Madrid le vendredi 4 septembre 2026 à l’Estadio de La Cartuja, à Séville.

Les deux équipes abordent cette rencontre en cherchant à prendre rapidement de l’élan au classement du championnat après une série de préparations de pré-saison compétitives. Historiquement, les confrontations entre ces deux clubs espagnols ont donné lieu à des duels très disputés, ce qui fait de ce match à venir l’un des premiers temps forts de la saison nationale.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Real Betis-Real Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Real Betis-Real Madrid en Liga ?

Real Betis-Real Madrid se joue à l’Estadio de La Cartuja, à Séville, avec un coup d’envoi programmé comme indiqué ci-dessous.

LaLiga - Journée 4 4 sept. 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

Comment acheter des billets pour Real Betis-Real Madrid en Liga ?

Pour acheter des billets pour Real Betis vs Real Madrid, suivez ces étapes via les canaux officiels et secondaires :

1. Vente principale (site officiel du club)

Supporters à domicile : Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du Real Betis. La vente au grand public ouvre généralement 1 à 2 semaines avant le match, une fois les préventes réservées aux membres terminées.

Supporters visiteurs : Si vous supportez le Real Madrid, les billets visiteurs sont attribués exclusivement via les canaux officiels du Real Madrid aux membres enregistrés/Madridistas.

2. Partenaires officiels autorisés

Pour des places garanties ou des offres hôtel + billet, consultez des revendeurs autorisés comme P1 Travel (partenaire officiel du Betis) ou les options officielles VIP/Hospitality sur le portail de billetterie du Real Betis.

3. Plateformes de marché secondaire

Si les billets grand public officiels se vendent rapidement, des billets alternatifs peuvent être trouvés sur des plateformes de revente vérifiées comme StubHub . Notez que les prix de revente comportent souvent une majoration par rapport au prix facial en raison de la forte demande.

Combien coûtent les billets pour Real Betis-Real Madrid en Liga ?

Les prix des billets pour Real Betis vs Real Madrid varient selon le mode d’achat, la catégorie de place et la zone (haute contre bord de terrain).

Billets standards en vente principale Les billets officiels pour le grand public vendus directement via le portail de billetterie du Real Betis se situent généralement entre 60 € et 160 €+ pour des places au prix facial.

Offres VIP & Hospitality Les options officielles VIP et hospitality sur le portail du club commencent autour de 200 € à 350 €+ par billet, avec des vues premium et des prestations de jour de match.

Forfaits voyage autorisés Les forfaits des partenaires de voyage officiels comme P1 Travel combinent une entrée garantie au stade avec l’hébergement, généralement entre 189 € et 214 €+ par personne.

Plateformes de revente sur le marché secondaire Sur les plateformes de revente secondaires telles que StubHub, les prix de revente se situent généralement entre 125 € et 200 €+ (128 $ à 200 $+), la forte demande entraînant des primes de revente au-dessus du prix facial standard.

Real Betis vs Real Madrid en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Real Betis et du Real Madrid

Le Real Betis aborde cette rencontre avec un bilan de pré-saison de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre l’Inter, après avoir auparavant battu Arsenal 3-1 et écrasé Lyon 4-0. Le Betis a fait match nul 2-2 contre Bournemouth et s’est imposé 1-0 face à Almeria, avec neuf buts marqués et quatre encaissés sur ces cinq rencontres.

Le Real Madrid arrive avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches de pré-saison. Il a battu Schalke 04 3-0 lors de sa sortie la plus récente et a également dominé Leganes 4-1 plus tôt dans le programme. Un nul 2-2 contre la Fiorentina a été le seul match dans lequel il a laissé des points. Madrid a marqué onze buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres, affichant une production offensive régulière tout au long de la pré-saison.

Real Betis vs Real Madrid : historique récent des confrontations directes

Leur rencontre la plus récente s’est terminée sur le score de 1-1, avec le Betis qui recevait Madrid en Liga en avril 2026. Avant cela, Madrid s’était imposé largement à domicile en battant le Betis 5-1 en janvier 2026. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, Madrid possède le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour le Betis, ainsi qu’un nul, ce 0-0 étant intervenu au Bernabeu en mai 2024.

Classement de Real Betis et du Real Madrid

Les deux clubs commencent la nouvelle saison de Liga sans position réellement établie, le Real Betis étant classé 14e et le Real Madrid 15e dans le classement provisoire.



