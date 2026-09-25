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Comment obtenir des billets pour RB Leipzig - PSV Eindhoven : prix en Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le RB Leipzig affronte le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets.

Le RB Leipzig affronte le PSV Eindhoven le mardi 13 octobre 2026 à la Red Bull Arena de Leipzig.

Le RB Leipzig compte sur l’avantage du terrain et sur son jeu offensif allemand fondé sur un pressing haut pour perturber les visiteurs. De son côté, le PSV Eindhoven, poids lourd néerlandais, arrive avec une forme étincelante sur la scène nationale et un jeu de transition incisif pour défier son hôte à l’extérieur.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig contre PSV Eindhoven, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven ?

Le coup d’envoi du match entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven sera donné à la Red Bull Arena de Leipzig le mardi 13 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 2
Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven à la Red Bull Arena, voici les possibilités, étape par étape :

1. Billetterie officielle du RB Leipzig

  • Site officiel ou application : Rendez-vous sur la billetterie officielle du RB Leipzig en ligne ou utilisez l’application officielle RBL Ticket App.
  • Bourse d’échange officielle du RB Leipzig : Si le match affiche complet, consultez la bourse d’échange officielle RBL Ticket Exchange (RBL-Ticketbörse) dans l’application ou sur le portail de billetterie officiel du club.

2. Tribune visiteurs officielle (pour les supporters du PSV)

  • Supporters du PSV Eindhoven : Si vous comptez vous installer dans la tribune visiteurs, vous devez acheter vos billets directement sur le portail de billetterie officiel du PSV Eindhoven.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven à la Red Bull Arena varient selon la catégorie et le canal d’achat :

1. Prix officiels de vente initiale (billetterie du RB Leipzig)

  • Places en catégorie standard : Généralement de 20 € à 85 € selon la tribune (par exemple, derrière les buts ou dans les tribunes de supporters, plutôt qu’en position centrale sur la longueur du terrain).
  • Offres VIP et hospitalité : À partir d’environ 250 € à 500 € ou plus par billet.

2. Marché secondaire des billets

Lorsque les billetteries officielles affichent complet, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour obtenir des places pour le match.

  • Places les moins chères ou debout : À partir d’environ 42 € à 45 €.
  • Places de catégorie 1 ou premium sur la longueur du terrain : De 150 € à 280 €.
  • Prix moyen à la revente : Environ 120 € à 140 €.

RB Leipzig contre PSV Eindhoven en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du RB Leipzig et du PSV Eindhoven

Le RB Leipzig compte deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec une défaite supplémentaire prise en compte, pour un bilan contrasté. Lors de sa dernière sortie, il a largement battu le Hamburger SV 5-0 en Bundesliga, un résultat qui tranche avec la défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions lors du match précédent. Leipzig s’est également incliné 3-1 face au Werder Brême en Bundesliga durant cette période, même si ses victoires antérieures contre le Borussia Moenchengladbach et l’Eintracht Trier ont montré ce dont il est capable sur la scène nationale. Sur ces cinq matches, Leipzig a inscrit 15 buts mais en a encaissé huit, le bilan d’une équipe portée vers l’attaque mais irrégulière en défense.

Le PSV Eindhoven est en grande forme, avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre le Sparta Rotterdam en Eredivisie. Il a également battu l’Ajax 3-1 à l’extérieur durant cette période. Ses seuls points perdus l’ont été lors du nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Le PSV a inscrit 15 buts et n’en a encaissé que quatre sur ces cinq rencontres, signe de son efficacité offensive et d’une défense relativement solide.

RBL

RBL - Forme

SVW
D3-1
COM
D4-1
HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
But marqué (encaissé)
13/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PSV

PSV - Forme

AJX
V1-3
SHK
N1-1
SPA
V4-1
TWE
D3-2
HEE
V2-0
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

RB Leipzig contre PSV Eindhoven : historique récent des confrontations

Aucune donnée sur les confrontations entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven n’est disponible pour ce match. Aucun historique officiel des rencontres entre les deux clubs n’a été fourni avant cette rencontre.

Obtenir une place pour une affiche européenne à fort enjeu permet aux supporters d’assister depuis les tribunes à des duels de pressing intenses et de voir évoluer en direct de jeunes talents de classe mondiale. Associer votre présence au stade à une interface mobile de paris épurée change complètement votre façon d’analyser l’évolution des événements sportifs en temps réel. Consultez notre sélection des meilleures applications de paris pour choisir une interface conçue pour les supporters passionnés.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
N
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
N
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
InterInterINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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