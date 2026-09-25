Le RB Leipzig affronte le PSV Eindhoven le mardi 13 octobre 2026 à la Red Bull Arena de Leipzig.

Le RB Leipzig compte sur l’avantage du terrain et sur son jeu offensif allemand fondé sur un pressing haut pour perturber les visiteurs. De son côté, le PSV Eindhoven, poids lourd néerlandais, arrive avec une forme étincelante sur la scène nationale et un jeu de transition incisif pour défier son hôte à l’extérieur.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig contre PSV Eindhoven, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven ?

Le coup d’envoi du match entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven sera donné à la Red Bull Arena de Leipzig le mardi 13 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven à la Red Bull Arena, voici les possibilités, étape par étape :

1. Billetterie officielle du RB Leipzig

Site officiel ou application : Rendez-vous sur la billetterie officielle du RB Leipzig en ligne ou utilisez l’application officielle RBL Ticket App .

Bourse d’échange officielle du RB Leipzig : Si le match affiche complet, consultez la bourse d’échange officielle RBL Ticket Exchange ( RBL-Ticketbörse ) dans l’application ou sur le portail de billetterie officiel du club.

2. Tribune visiteurs officielle (pour les supporters du PSV)

Supporters du PSV Eindhoven : Si vous comptez vous installer dans la tribune visiteurs, vous devez acheter vos billets directement sur le portail de billetterie officiel du PSV Eindhoven .

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven à la Red Bull Arena varient selon la catégorie et le canal d’achat :

1. Prix officiels de vente initiale (billetterie du RB Leipzig)

Places en catégorie standard : Généralement de 20 € à 85 € selon la tribune (par exemple, derrière les buts ou dans les tribunes de supporters, plutôt qu’en position centrale sur la longueur du terrain).

Offres VIP et hospitalité : À partir d’environ 250 € à 500 € ou plus par billet.

2. Marché secondaire des billets

Lorsque les billetteries officielles affichent complet, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour obtenir des places pour le match.

Places les moins chères ou debout : À partir d’environ 42 € à 45 € .

Places de catégorie 1 ou premium sur la longueur du terrain : De 150 € à 280 € .

Prix moyen à la revente : Environ 120 € à 140 € .

RB Leipzig contre PSV Eindhoven en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du RB Leipzig et du PSV Eindhoven

Le RB Leipzig compte deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec une défaite supplémentaire prise en compte, pour un bilan contrasté. Lors de sa dernière sortie, il a largement battu le Hamburger SV 5-0 en Bundesliga, un résultat qui tranche avec la défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions lors du match précédent. Leipzig s’est également incliné 3-1 face au Werder Brême en Bundesliga durant cette période, même si ses victoires antérieures contre le Borussia Moenchengladbach et l’Eintracht Trier ont montré ce dont il est capable sur la scène nationale. Sur ces cinq matches, Leipzig a inscrit 15 buts mais en a encaissé huit, le bilan d’une équipe portée vers l’attaque mais irrégulière en défense.

Le PSV Eindhoven est en grande forme, avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre le Sparta Rotterdam en Eredivisie. Il a également battu l’Ajax 3-1 à l’extérieur durant cette période. Ses seuls points perdus l’ont été lors du nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Le PSV a inscrit 15 buts et n’en a encaissé que quatre sur ces cinq rencontres, signe de son efficacité offensive et d’une défense relativement solide.

RB Leipzig contre PSV Eindhoven : historique récent des confrontations

Aucune donnée sur les confrontations entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven n’est disponible pour ce match. Aucun historique officiel des rencontres entre les deux clubs n’a été fourni avant cette rencontre.

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