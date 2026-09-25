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Comment obtenir des billets pour RB Leipzig - PSV Eindhoven : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le RB Leipzig affronte le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Le RB Leipzig affronte le PSV Eindhoven le mardi 13 octobre 2026 à la Red Bull Arena de Leipzig.

Le RB Leipzig compte sur l’avantage du terrain et sur son attaque allemande à pressing haut pour perturber les visiteurs. De son côté, le PSV Eindhoven, poids lourd néerlandais, arrive avec une forme nationale explosive et un jeu de transition tranchant pour défier les hôtes à l’extérieur.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig - PSV Eindhoven, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de RB Leipzig - PSV Eindhoven en Ligue des champions ?

RB Leipzig - PSV Eindhoven débute à la Red Bull Arena de Leipzig, le mardi 13 octobre 2026.

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Ligue des Champions - Journée 2
Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour RB Leipzig - PSV Eindhoven en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de RB Leipzig - PSV Eindhoven en Ligue des champions de l’UEFA à la Red Bull Arena, suivez ces options étape par étape :

1. Billetterie officielle du RB Leipzig

  • Site officiel / application : Rendez-vous sur la billetterie officielle en ligne du RB Leipzig ou utilisez l’application officielle RBL Ticket App.
  • Bourse aux billets du RB Leipzig : Si le match affiche complet, consultez la RBL Ticket Exchange officielle (RBL-Ticketbörse) dans l’application ou le portail de billetterie officiel du club.

2. Secteur visiteurs officiel (pour les supporters du PSV)

  • Supporters du PSV Eindhoven : Si vous prévoyez de vous asseoir dans la section visiteurs, les billets doivent être obtenus directement via le portail de billetterie officiel du PSV Eindhoven.

Combien coûtent les billets pour RB Leipzig - PSV Eindhoven en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de RB Leipzig - PSV Eindhoven en Ligue des champions à la Red Bull Arena varient selon la catégorie et le canal d’achat :

1. Prix officiels en valeur faciale (billetterie du RB Leipzig)

  • Places en catégorie standard : Elles vont généralement de 20 € à 85 € selon le secteur (par exemple, derrière les buts / secteurs supporters contre places centrales latérales).
  • Offres VIP / hospitalité : Elles débutent à environ 250 € à 500 €+ par billet.

2. Marché secondaire des billets

Lorsque les canaux de billetterie officiels affichent complet, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour obtenir des places pour le match.

  • Places d’entrée de gamme / debout : À partir d’environ 42 € à 45 €.
  • Places catégorie 1 / premium sur les côtés : Elles vont de 150 € à 280 €.
  • Prix moyen à la revente : Environ 120 € à 140 €.

RB Leipzig - PSV Eindhoven en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de RB Leipzig et du PSV Eindhoven

Le RB Leipzig a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu deux, avec une défaite supplémentaire prise en compte, ce qui donne une série de résultats mitigés. Sa sortie la plus récente a été une large victoire 5-0 contre le Hamburger SV en Bundesliga, en net contraste avec la défaite 4-1 contre Côme en Ligue des champions qui l’avait précédée. Leipzig a également perdu 3-1 contre le Werder Brême en Bundesliga sur cette période, même si des succès plus tôt contre le Borussia Moenchengladbach et l’Eintracht Trier ont montré ses capacités sur la scène nationale. Sur ces cinq matches, Leipzig a inscrit 15 buts mais en a concédé huit, ce qui reflète une équipe portée vers l’attaque mais irrégulière défensivement.

Le PSV Eindhoven est en grande forme, avec quatre victoires et un match nul sur ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-1 contre le Sparta Rotterdam en Eredivisie, et il s’est aussi imposé 3-1 sur la pelouse de l’Ajax durant cette période. Les seuls points laissés en route sont venus du match nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Le PSV a marqué 15 buts sur ces cinq rencontres et n’en a concédé que quatre, ce qui souligne son rendement offensif et sa solidité défensive relative.

RBL

RBL - Forme

BMG
V3-0
SVW
D3-1
COM
D4-1
HSV
V5-0
B04
D2-0
But marqué (encaissé)
10/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PSV

PSV - Forme

UTR
V1-6
AJX
V1-3
SHK
N1-1
SPA
V4-1
TWE
D3-2
But marqué (encaissé)
16/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

RB Leipzig - PSV Eindhoven : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe entre le RB Leipzig et le PSV Eindhoven n’est disponible pour cette affiche. Les archives historiques officielles entre les deux clubs n’ont pas été fournies avant ce match.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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