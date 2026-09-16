Comment obtenir des billets pour RB Leipzig - Eintracht Francfort : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le RB Leipzig affronte l’Eintracht Francfort le samedi 10 octobre 2026 à la Red Bull Arena de Leipzig.

Sur l’ensemble de leurs confrontations directes, le RB Leipzig a l’avantage avec 9 victoires contre 6 pour l’Eintracht Francfort, ainsi que 8 matches nuls. Lors de leur rencontre la plus récente, le 18 avril 2026, le RB Leipzig s’est imposé 3-1 à l’extérieur au Deutsche Bank Park en Bundesliga.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig - Eintracht Francfort, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de RB Leipzig - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

RB Leipzig - Eintracht Francfort débute à la Red Bull Arena de Leipzig le samedi 10 octobre.

Bundesliga - Journée 5 10 oct. 2026 - 12:30 Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour RB Leipzig - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga RB Leipzig - Eintracht Francfort, suivez ces étapes standard via les canaux officiels et principaux :

1. Billetterie en ligne officielle du RB Leipzig (pour les places en tribune domicile)

Le RB Leipzig ouvre généralement la vente des billets en plusieurs phases, en donnant la priorité aux membres officiels du club et aux abonnés. Si des places restent disponibles, une vente grand public ouvre à l’approche du jour du match. =

2. Billetterie en ligne officielle de l’Eintracht Francfort (pour les places en tribune visiteurs)

Si vous supportez l’Eintracht Francfort, rendez-vous sur la billetterie officielle principale de l’Eintracht Francfort ou sur l’application mainaquila. Les contingents pour les matches à l’extérieur sont très restreints et prioritairement réservés aux membres officiels de l’Eintracht Francfort et aux clubs de supporters officiels en raison de la forte demande.

3. Marché secondaire des billets & échange de billets (revente)

Bourse aux billets officielle du RBL (Ticketbörse) : Si le match affiche complet, consultez le marché secondaire officiel du RB Leipzig (Ticketbörse) sur son portail de billetterie, où les abonnés revendent leurs places pour le match à leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour RB Leipzig - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

Les prix des billets pour la rencontre de Bundesliga RB Leipzig - Eintracht Francfort varient selon l’emplacement du siège, le canal d’achat et la catégorie.

Prix du marché primaire officiel (valeur faciale)

Places debout / secteur supporters (secteur B) : 15 € à 25 €

Catégories 4 & 3 (anneau supérieur / derrière les buts) : 25 € à 45 €

Catégories 2 & 1 (tribune latérale / anneaux inférieur et intermédiaire) : 50 € à 85 €

Packages VIP & hospitalité : 150 € à 400 €+

Contingent visiteurs (secteur Eintracht Francfort)

Billets visiteurs debout : ~15 € à 20 €

Billets visiteurs assis : ~30 € à 45 €

Marché secondaire des billets

Bourse aux billets officielle du RBL (Ticketbörse) : Vente strictement à la valeur faciale (15 € à 85 €), avec des frais administratifs/de traitement minimes en supplément.

RB Leipzig - Eintracht Francfort en Bundesliga : Tout ce que vous devez savoir

Forme de RB Leipzig et de l’Eintracht Francfort

Le RB Leipzig a enregistré deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et sept encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-1 contre le Werder Brême en Bundesliga. Avant cela, Leipzig s’était imposé 3-0 contre le Borussia Mönchengladbach lors de la journée d’ouverture de Bundesliga et avait inscrit six buts face à l’Eintracht Trier en DFB-Pokal. Ses deux défaites en présaison sont survenues contre le Bayern Munich et Leeds United.

L’Eintracht Francfort a pris une victoire, un match nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches, avec 21 buts marqués mais 17 encaissés. Le résultat le plus récent a été une défaite 4-1 contre Augsbourg en Bundesliga. Le résultat marquant de Francfort sur cette série a été une victoire 11-0 contre le SC St. Tönis en DFB-Pokal, compensée toutefois par une défaite 7-0 en amical contre Brentford et le match nul 3-3 sur le terrain de l’Union Berlin lors de la 1re journée.

RB Leipzig - Eintracht Francfort : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 18 avril 2026, lorsque le RB Leipzig a battu l’Eintracht Francfort 3-1 lors d’un match de Bundesliga à Francfort. Avant cela, Leipzig s’était imposé 6-0 à domicile en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Leipzig détient un net avantage avec quatre victoires contre une pour Francfort, ayant inscrit 14 buts contre six pour Francfort sur cette période.