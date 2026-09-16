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Comment obtenir des billets pour RB Leipzig - Eintracht Francfort : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le RB Leipzig affronte l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets

Le RB Leipzig affronte l’Eintracht Francfort le samedi 10 octobre 2026 à la Red Bull Arena de Leipzig.

Sur l’ensemble de leurs confrontations directes, le RB Leipzig a l’avantage avec 9 victoires contre 6 pour l’Eintracht Francfort, ainsi que 8 matches nuls. Lors de leur rencontre la plus récente, le 18 avril 2026, le RB Leipzig s’est imposé 3-1 à l’extérieur au Deutsche Bank Park en Bundesliga.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour RB Leipzig - Eintracht Francfort, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de RB Leipzig - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

RB Leipzig - Eintracht Francfort débute à la Red Bull Arena de Leipzig le samedi 10 octobre.

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Bundesliga - Journée 5
Red Bull Arena Leipzig

Comment acheter des billets pour RB Leipzig - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga RB Leipzig - Eintracht Francfort, suivez ces étapes standard via les canaux officiels et principaux :

1. Billetterie en ligne officielle du RB Leipzig (pour les places en tribune domicile)

  • Le RB Leipzig ouvre généralement la vente des billets en plusieurs phases, en donnant la priorité aux membres officiels du club et aux abonnés. Si des places restent disponibles, une vente grand public ouvre à l’approche du jour du match. =

2. Billetterie en ligne officielle de l’Eintracht Francfort (pour les places en tribune visiteurs)

  • Si vous supportez l’Eintracht Francfort, rendez-vous sur la billetterie officielle principale de l’Eintracht Francfort ou sur l’application mainaquila. Les contingents pour les matches à l’extérieur sont très restreints et prioritairement réservés aux membres officiels de l’Eintracht Francfort et aux clubs de supporters officiels en raison de la forte demande.

3. Marché secondaire des billets & échange de billets (revente)

  • Bourse aux billets officielle du RBL (Ticketbörse) : Si le match affiche complet, consultez le marché secondaire officiel du RB Leipzig (Ticketbörse) sur son portail de billetterie, où les abonnés revendent leurs places pour le match à leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour RB Leipzig - Eintracht Francfort en Bundesliga ?

Les prix des billets pour la rencontre de Bundesliga RB Leipzig - Eintracht Francfort varient selon l’emplacement du siège, le canal d’achat et la catégorie.

Prix du marché primaire officiel (valeur faciale)

  • Places debout / secteur supporters (secteur B) : 15 € à 25 €
  • Catégories 4 & 3 (anneau supérieur / derrière les buts) : 25 € à 45 €
  • Catégories 2 & 1 (tribune latérale / anneaux inférieur et intermédiaire) : 50 € à 85 €
  • Packages VIP & hospitalité : 150 € à 400 €+

Contingent visiteurs (secteur Eintracht Francfort)

  • Billets visiteurs debout : ~15 € à 20 €
  • Billets visiteurs assis : ~30 € à 45 €

Marché secondaire des billets

  • Bourse aux billets officielle du RBL (Ticketbörse) : Vente strictement à la valeur faciale (15 € à 85 €), avec des frais administratifs/de traitement minimes en supplément.

RB Leipzig - Eintracht Francfort en Bundesliga : Tout ce que vous devez savoir

Forme de RB Leipzig et de l’Eintracht Francfort

Le RB Leipzig a enregistré deux victoires, aucun match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et sept encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 3-1 contre le Werder Brême en Bundesliga. Avant cela, Leipzig s’était imposé 3-0 contre le Borussia Mönchengladbach lors de la journée d’ouverture de Bundesliga et avait inscrit six buts face à l’Eintracht Trier en DFB-Pokal. Ses deux défaites en présaison sont survenues contre le Bayern Munich et Leeds United.

L’Eintracht Francfort a pris une victoire, un match nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches, avec 21 buts marqués mais 17 encaissés. Le résultat le plus récent a été une défaite 4-1 contre Augsbourg en Bundesliga. Le résultat marquant de Francfort sur cette série a été une victoire 11-0 contre le SC St. Tönis en DFB-Pokal, compensée toutefois par une défaite 7-0 en amical contre Brentford et le match nul 3-3 sur le terrain de l’Union Berlin lors de la 1re journée.

RBL

RBL - Forme

ETR
V0-6
BMG
V3-0
SVW
D3-1
COM
D4-1
HSV
V5-0
But marqué (encaissé)
16/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SGE

SGE - Forme

BRE
D7-0
STT
V0-11
FCU
N3-3
FCA
D1-4
M05
V1-3
But marqué (encaissé)
18/15
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

RB Leipzig - Eintracht Francfort : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 18 avril 2026, lorsque le RB Leipzig a battu l’Eintracht Francfort 3-1 lors d’un match de Bundesliga à Francfort. Avant cela, Leipzig s’était imposé 6-0 à domicile en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Leipzig détient un net avantage avec quatre victoires contre une pour Francfort, ayant inscrit 14 buts contre six pour Francfort sur cette période.

Face à face

RB LeipzigNulEintracht Francfort
4
0
1
Bundesliga
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
FDM
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
0
FDM
Bundesliga
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
4
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FDM
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
1
FDM
DFB-Pokal
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Eintracht Francfort badge
Eintracht Francfort
SGE
0
FDM
14Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué2/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FribourgFribourgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsbourgAugsbourgFCA
321093+67
N
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
V
N
V
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
N
V
D
8
MayenceMayenceM05
311163+34
D
V
N
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
311178-14
V
D
N
10
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
311156-14
N
V
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
N
D
12
CologneCologneKOE
311157-24
N
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
N
17
M'GladbachM'GladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HambourgHambourgHSV
3003012-120
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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