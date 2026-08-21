Comment obtenir des billets pour Rayo Vallecano - Racing Santander : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Rayo Vallecano affronte le Racing Santander le samedi 5 septembre 2026 au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid.

L’équipe à domicile aborde ce match avec l’objectif d’entretenir une dynamique positive après une défaite 2-1 lors de la première journée face à Séville et un match nul 1-1 contre le Deportivo Alavés. Le Racing Santander cherchera à prendre des points cruciaux à l’extérieur dès le début de sa campagne, alors que les deux équipes visent à consolider leur position au classement.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Rayo Vallecano vs Racing Santander, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Rayo Vallecano vs Racing Santander en Liga ?

Rayo Vallecano vs Racing Santander se joue au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid, l’heure exacte du coup d’envoi étant confirmée dans les détails du match ci-dessus.

LaLiga - Journée 4 5 sept. 2026 - 12:30 Campo de Futbol de Vallecas

Comment acheter des billets pour Rayo Vallecano vs Racing Santander en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Rayo Vallecano vs Racing Santander au Campo de Fútbol de Vallecas, à Madrid, vous disposez de deux principales options d’achat :

Guichet sur place (méthode officielle)

Guichet physique : le Rayo Vallecano n’exploite généralement pas de billetterie en ligne ouverte au grand public. Les billets officiels pour les matches s’achètent directement au guichet du stade ( taquillas ) situé Calle del Payaso Fofó , au Campo de Fútbol de Vallecas, à Madrid.

Période d’achat : le guichet physique ouvre généralement 2 à 3 jours avant le jour du match, à partir d’environ 11 h 00, et reste ouvert jusqu’au coup d’envoi le jour du match.

Vérification et paiement : une pièce d’identité valide avec photo ainsi qu’une carte ou des espèces sont requises au guichet.

Plateformes secondaires en ligne et agrégateurs

Les supporters qui souhaitent garantir leur entrée avant d’arriver au stade peuvent consulter des places de marché secondaires vérifiées comme StubHub .

Sélectionnez l’affiche, choisissez votre place en tribune, finalisez l’achat en ligne et recevez un accès à votre billet numérique/mobile.

Combien coûtent les billets pour Rayo Vallecano vs Racing Santander en Liga ?

Le prix des billets pour le match Rayo Vallecano vs Racing Santander au Campo de Fútbol de Vallecas dépend de la manière dont vous les achetez, soit en personne au tarif facial, soit en ligne via des plateformes secondaires de revente.

Vente officielle sur place : les billets au tarif facial vendus directement aux guichets du stade sur Calle del Payaso Fofó se situent généralement entre 18 £ et 78 £ (20 € à 90 €) selon la catégorie de tribune.

Plateformes de revente en ligne : sur des places de marché secondaires comme StubHub , les billets pour cette affiche commencent autour de 125 £ , avec des annonces moyennes sur le marché secondaire atteignant 365 £ .

Rayo Vallecano vs Racing Santander en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Rayo Vallecano vs Racing Santander

Le Rayo Vallecano a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre le Deportivo Alaves en Liga, et il a également subi une défaite 2-1 face à Séville lors de son premier match de championnat de la saison. Une défaite 3-0 contre Ipswich Town en pré-saison a fait partie des points bas de son été. La seule victoire du Rayo est intervenue contre le Sporting Charleroi, battu 3-2 en amical. Sur ces cinq matches, il a marqué six buts et en a encaissé huit.

Le Racing Santander a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres. Sa sortie la plus récente a été un match nul 2-2 contre Villarreal en Liga, et il a signé une solide victoire 4-1 face au Sporting Gijon en pré-saison. Les défaites contre Wolverhampton Wanderers (3-0) et l’Athletic Bilbao (0-3) illustrent les difficultés rencontrées face à des adversaires de niveau supérieur pendant l’été. Le Racing a marqué sept buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matches.

Rayo Vallecano vs Racing Santander : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Segunda Division le 20 juillet 2020, lorsque le Rayo Vallecano s’est imposé 2-1 à l’extérieur face au Racing Santander. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, le Rayo compte trois victoires contre deux pour le Racing. Parmi les rencontres précédentes figurent une victoire 2-0 du Rayo à domicile en septembre 2019 et un succès 4-2 du Rayo en Liga en mars 2012.

Classement de Rayo Vallecano vs Racing Santander

Au début du classement de la Liga, le Racing Santander occupe la cinquième place tandis que le Rayo Vallecano est neuvième après la première série de rencontres.