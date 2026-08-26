Comment obtenir des billets pour Rayo Vallecano - Espanyol : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Rayo Vallecano affronte l’Espanyol le mercredi 16 septembre 2026 au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid.

Lors de leur précédente confrontation de championnat à Vallecas, le Rayo Vallecano s’est imposé 1-0 dans un match serré face à l’Espanyol. Les deux équipes abordent cette rencontre en quête de points cruciaux pour prendre de l’élan en ce début de campagne de championnat.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Rayo Vallecano vs Espanyol, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Rayo Vallecano vs Espanyol en Liga ?

Rayo Vallecano vs Espanyol se joue au Campo de Futbol de Vallecas, à Madrid, avec un coup d’envoi programmé à l’heure confirmée dans les détails du match ci-dessus.

LaLiga - Journée 6 16 sept. 2026 - 09:00 Campo de Futbol de Vallecas

Comment acheter des billets pour Rayo Vallecano vs Espanyol en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Rayo Vallecano vs Espanyol en Liga au Campo de Fútbol de Vallecas, à Madrid, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :

Billetterie officielle (taquillas) : Le Rayo Vallecano est unique parmi les clubs espagnols de première division dans la mesure où il ne vend généralement pas de billets grand public en ligne sur son site web. Les billets sont vendus en personne au guichet du stade situé Calle del Payaso Fofó . Les guichets ouvrent généralement 2 à 3 jours avant le match, ainsi que le jour de la rencontre.

Marché secondaire et agrégateurs de billets : Si vous voyagez et souhaitez sécuriser vos billets à l’avance avant d’arriver à Madrid, vous pouvez acheter des places via des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub .

Combien coûtent les billets pour Rayo Vallecano vs Espanyol en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Rayo Vallecano vs Espanyol en Liga à l’Estadio de Vallecas dépendent généralement de la question de savoir si vous achetez des billets officiels directement au guichet du club ou si vous passez par des places de marché secondaires de revente.

Guichet officiel (match de catégorie standard) : Les billets officiels pour les matches à domicile à Vallecas vont généralement de 25 € à 35 € pour les places de base derrière les buts ( Fondo ) jusqu’à 50 € à 85 € pour les places latérales centrales ( Tribuna Central / Lateral ).

Places de marché secondaires de revente : Sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix d’entrée pour cette affiche en particulier commencent autour de 80 € à 85 € , avec des prix moyens d’annonce compris entre 320 € et 360 € selon la proximité avec la pelouse et la catégorie de siège.

Rayo Vallecano vs Espanyol en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Rayo Vallecano vs Espanyol

Le Rayo Vallecano a gagné un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est un match nul 1-1 contre le Deportivo Alaves en Liga le 20 août, et il a perdu 2-1 contre Séville lors de son ouverture de championnat le 15 août. Une défaite 3-0 contre Ipswich Town en pré-saison a constitué un autre revers, même si le Rayo a bien battu le Sporting Charleroi 3-2 en amical. Sur ces cinq matches, il a marqué six buts et en a encaissé huit.

L’Espanyol a gagné un match, fait deux nuls et perdu deux de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus marquant a été une victoire 3-0 contre Levante en Liga le 16 août, et il a fait match nul 3-3 avec Middlesbrough puis 2-2 avec Burnley en pré-saison. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 2-1 à domicile contre le Real Madrid le 22 août. L’Espanyol a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Rayo Vallecano vs Espanyol : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 23 avril 2026, lorsque le Rayo Vallecano a gagné 1-0 à domicile. Avant cela, l’Espanyol s’était imposé 1-0 sur son propre terrain en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, chaque équipe s’est imposée deux fois, la victoire 4-0 de l’Espanyol à Vallecas en avril 2025 constituant le résultat le plus net dans les données.