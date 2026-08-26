Le Racing Santander affronte le Deportivo Alaves le dimanche 13 septembre 2026 à l’Estadio El Sardinero, à Santander.

Les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois lors d’un match amical estival le 8 août 2026, qui s’est terminé sur le score de 1-1 avant qu’Alaves ne s’impose 7-6 lors de la séance de tirs au but. Le Racing Santander sera privé de Pedro Felipe et Giorgi Guliashvili sur blessure, tandis que le Deportivo Alaves se déplace sans Facundo Garcés, suspendu, ni l’attaquant blessé Lucas Boyé.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Racing Santander contre Deportivo Alaves, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Racing Santander vs Deportivo Alaves en Liga ?

Racing Santander vs Deportivo Alaves se déroule à l’Estadio El Sardinero, et les informations officielles de diffusion ne sont actuellement pas disponibles pour cette rencontre de Liga.

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 09:00 Estadio El Sardinero

Comment acheter des billets pour Racing Santander vs Deportivo Alaves en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match de Liga Racing Santander vs Deportivo Alavés à l’Estadio El Sardinero :

1. Canaux officiels du club

Site officiel : Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du Racing Santander (realracingclub.es). Les billets pour des matches spécifiques de Liga sont généralement mis en vente pour le grand public 1 à 2 semaines avant le jour du match.

Guichets du stade (Taquillas) : Vous pouvez acheter les billets restants directement à l’Estadio El Sardinero, à Santander, dans les jours précédant le match ou le jour de la rencontre, sous réserve de disponibilité.

2. Options d’adhésion au club

Vente pour les socios / abonnés : Les membres officiels du club ( socios ) bénéficient souvent d’un accès prioritaire ou de réductions avant l’ouverture de la vente au grand public.

3. Marchés secondaires

Plateformes secondaires de billetterie : Si le quota général est épuisé, des places de revente sont proposées sur des marchés secondaires comme StubHub, même si les prix varieront par rapport à la valeur faciale.

Combien coûtent les billets Racing Santander vs Deportivo Alaves en Liga ?

Les prix des billets pour un match Athletic Bilbao vs Elche à San Mamés varient selon les canaux d’achat, l’emplacement des sièges et la demande :

Virages (Fondo Norte / Fondo Sur) : environ 30 € à 50 €

Tribune latérale étage supérieur (Preferencial / Lateral High) : environ 55 € à 90 €

Tribune principale latérale (Tribuna Principal / Central) : environ 85 € à 140 £

Si les billets standards sont épuisés via les canaux officiels, les plateformes secondaires d’échange de billets telles que StubHub ou les revendeurs de voyages agréés affichent généralement les prix suivants :

Entrée de gamme / derrière le but : environ 60 € à 80 €

Vue latérale / tribune principale : environ 80 € à 140 €

Forfaits VIP & hospitalité (comprend des places premium et l’accès au salon/restauration) : environ 250 € à 450 €+ par billet

Racing Santander vs Deportivo Alaves en Liga : tout ce que vous devez savoir

La forme de Racing Santander et du Deportivo Alaves

Le Racing Santander a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat compétitif le plus récent a été une défaite 1-0 contre Getafe en Liga, et il a été tenu en échec 2-2 par Villarreal la semaine précédente. L’unique victoire sur cette série est intervenue lors d’un match amical de pré-saison contre le Sporting Gijon, remporté 4-1. Le Racing a encaissé au moins un but lors de ses cinq matches et s’est incliné 3-0 contre Wolverhampton Wanderers durant l’été.

Le Deportivo Alaves a remporté trois victoires et obtenu deux nuls lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 1-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano en Liga, et auparavant il avait battu Getafe 3-0 lors du week-end d’ouverture de la saison. Alaves a également enregistré des victoires 3-0 contre Castellon et 1-0 à l’extérieur contre Girona en pré-saison, sa seule défaite sur cette période étant intervenue contre le Racing Santander lors d’un match amical.

Racing Santander vs Deportivo Alaves : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu lors d’un match amical de pré-saison le 7 août 2026, lorsque les deux équipes ont fait match nul 1-1. Avant cela, un autre match amical en juillet 2024 s’était également terminé sur un score vierge.

Sur les cinq dernières confrontations directes, Alaves présente le meilleur bilan compétitif, avec notamment une victoire 3-0 à domicile en Segunda Division en janvier 2023 et un succès 2-1 lors d’un match amical en juillet 2023. La seule exception a été un nul 1-1 lorsque le Racing recevait Alaves en Segunda Division en novembre 2022.

Classement de Racing Santander et du Deportivo Alaves

En Liga, le Deportivo Alaves occupe actuellement la deuxième place du classement, tandis que le Racing Santander est 13e.