Comment obtenir des billets pour Portugal - pays de Galles : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Portugal, tenant du titre de la Ligue des nations, lance la défense de son trophée à domicile face au pays de Galles à Lisbonne, avant que les deux équipes ne se retrouvent lors du match retour au Cardiff City Stadium en novembre. Les deux rencontres s’inscrivent dans le cadre d’un calendrier relevé du groupe A4 de la Ligue A, qui comprend aussi le Danemark et la Norvège, et cette affiche a une histoire particulière, surtout pour les supporters gallois.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour Portugal - pays de Galles, notamment les dates des matches, les prix et où les acheter.

Quand a lieu le coup d’envoi de Portugal - pays de Galles en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Portugal - pays de Galles se jouera à l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne, l’horaire officiel du coup d’envoi devant encore être confirmé par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 1 24 sept. 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Où acheter des billets pour Portugal - pays de Galles ?

Le moyen le plus fiable de se procurer des billets pour les deux rencontres est de passer par StubHub. En tant que l’une des plus grandes places de marché de billets au monde, StubHub propose un large éventail d’options de places pour le match aller à l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne, ainsi que des annonces pour le match retour au Cardiff City Stadium en novembre.

Voici pourquoi StubHub vaut le détour pour cette affiche :

Accès au-delà des quotas officiels : utile une fois que les membres des fédérations et les abonnés ont pris leur part pour l’un ou l’autre match

Transferts garantis : chaque achat est couvert par le programme FanProtect de StubHub, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Aucune adhésion requise : une solution fiable pour obtenir des places sans passer par les canaux des fédérations portugaise ou galloise

Large choix de places : des sièges en tribune supérieure derrière les buts aux places centrales premium dans les deux stades

Options hospitalité : disponibles pour les supporters souhaitant une expérience plus complète le jour du match, en particulier pour l’ouverture à Lisbonne

Compte tenu du statut du Portugal en tant que champion en titre et de l’histoire liée à cette affiche, il est recommandé de réserver tôt pour les deux matches, surtout pour la première rencontre à Lisbonne.

Combien coûtent les billets pour Portugal - pays de Galles ?

Les prix pour les deux rencontres varient en fonction de l’emplacement des sièges et du moment où vous achetez avant le jour du match. Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre sur StubHub :

Places les moins chères (Lisbonne) : à partir d’environ 45 € à 60 €, généralement en tribunes supérieures derrière les buts à l’Estadio Jose Alvalade

Places de gamme intermédiaire (Lisbonne) : des places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Premium & hospitalité (Lisbonne) : à partir de 250 €, avec sièges rembourrés et prestations supplémentaires le jour du match pour la venue des champions d’Europe

Match retour à Cardiff : les prix pour la rencontre de novembre au Cardiff City Stadium sont orientés à la hausse compte tenu de l’événement, les annonces de revente dépassant déjà largement la valeur faciale habituelle en Ligue des nations

Comme pour toute rencontre impliquant le champion en titre, les prix sur le marché secondaire peuvent évoluer rapidement. Mieux vaut donc généralement réserver sa place le plus tôt possible si vous avez un budget précis.

Portugal - pays de Galles, Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Portugal - pays de Galles

Le Portugal aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 0-1 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde, mettant fin à son parcours dans le tournoi. Auparavant, il avait battu la Croatie 2-1 et signé une large victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan. Il a également fait 0-0 contre la Colombie et 1-1 face à la RD Congo, avec neuf buts marqués et trois encaissés sur cette série de cinq rencontres.

Le pays de Galles n’a gagné qu’une seule fois sur ses cinq derniers matches, en battant la Macédoine du Nord 7-1 lors des qualifications pour la Coupe du monde. Sa série récente comprend une défaite 2-1 contre la Roumanie, des nuls face au Ghana et à l’Irlande du Nord, ainsi qu’une défaite 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine. Il a marqué 11 buts sur cette période mais en a encaissé six, son bilan défensif étant une source d’inquiétude à l’approche de la Ligue des nations.

Portugal - pays de Galles : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au Championnat d’Europe 2016, où le Portugal s’était imposé 2-0. Le seul autre match répertorié entre elles était un amical en juin 2000, également remporté par le Portugal, 3-0. Le Portugal a gagné les deux matches figurant dans l’historique disponible des confrontations directes, en gardant sa cage inviolée à chaque fois.

Classement de Portugal - pays de Galles

Dans le groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, le Portugal occupe actuellement la troisième place et le pays de Galles la quatrième à ce stade précoce de la compétition.