Le Portugal reçoit la Norvège dans une affiche palpitante de l’UEFA Nations League à l’emblématique Estádio do Dragão de Porto, le 4 octobre 2026. Cette rencontre à haute intensité met aux prises deux des sélections les plus dynamiques d’Europe, en lutte pour des points cruciaux au classement du tournoi.

GOAL vous livre toutes les informations essentielles pour réserver votre place à l’Estádio do Dragão. Découvrez les détails officiels sur la billetterie, les prix sur le marché secondaire et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quand le coup d’envoi de Portugal - Norvège en Ligue des nations de l’UEFA A ?

Portugal - Norvège se joue à l’Estadio do Dragao, à Porto, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 4 4 oct. 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Où acheter des billets pour Portugal - Norvège ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement sur le portail de billetterie de la Fédération portugaise de football (FPF), qui gère la distribution principale pour les matches à domicile. Le site officiel de la FPF est votre premier point de passage pour obtenir des billets au tarif facial lors des phases de prévente et de vente générale au public.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Portugal - Norvège ?

Les prix des billets standard sur le portail officiel de la FPF commencent généralement à 35 € pour des places en catégorie générale derrière les buts, avec des tarifs qui augmentent selon la catégorie du siège et la proximité avec la pelouse.

Sur les marchés secondaires comme StubHub, les prix commencent actuellement à 105 € par place, et varient en fonction du secteur, de l’emplacement et de la demande du marché en temps réel.

Portugal - Norvège en Ligue des nations de l’UEFA A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Portugal - Norvège

Le Portugal a enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et deux encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant cette défaite, il avait battu la Croatie 2-1 en huitièmes de finale et fait match nul 0-0 contre la Colombie en phase de groupes. Le Portugal a également écrasé l’Ouzbékistan 5-0 et fait match nul 1-1 avec la RD Congo sur cette série de cinq matches.

Sur ses cinq derniers matches, la Norvège a obtenu trois victoires et deux défaites, avec huit buts marqués et neuf encaissés. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant cela, elle restait sur deux victoires consécutives en phase à élimination directe, contre le Brésil 2-1 puis la Côte d’Ivoire 2-1, après avoir subi une défaite 4-1 face à la France. La Norvège avait lancé cette série de cinq matches par une victoire 3-2 contre le Sénégal.

Portugal - Norvège : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à un match amical disputé le 29 mai 2016, lorsque le Portugal s’était imposé 3-0 à domicile. Sur les quatre derniers matches recensés, le Portugal s’est imposé à trois reprises et la Norvège une fois, sans aucun match nul. Le Portugal a inscrit cinq buts sur cette série, contre un pour la Norvège.



