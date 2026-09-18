La Pologne accueille la Roumanie dans une affiche passionnante du groupe H de l’UEFA Nations League au prestigieux PGE Narodowy de Varsovie, le 2 octobre 2026. Ce choc européen de premier plan met aux prises deux sélections nationales compétitives, en lutte pour la première place de leur groupe.

GOAL vous donne tous les détails nécessaires pour réserver votre place au PGE Narodowy. Découvrez les plateformes d’achat officielles, les options de prix des billets et comment obtenir vos tickets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Pologne-Roumanie en UEFA Nations League B ?

Pologne-Roumanie se déroule au Stade national de Varsovie, avec un horaire de coup d’envoi restant à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 National Stadium, Varsovie

Où acheter des billets pour Pologne-Roumanie ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement sur le portail de billetterie de la Fédération polonaise de football (PZPN), qui gère les ventes principales pour les matches à domicile de la sélection polonaise. Le portail officiel est votre principale option pour obtenir des billets au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Pologne-Roumanie ?

Les prix standard des billets sur le portail officiel de billetterie de la PZPN commencent généralement à 25 € pour les places de catégorie générale derrière les buts, puis augmentent en fonction de la catégorie du siège et de son emplacement à l’intérieur du PGE Narodowy.

Sur les marchés secondaires comme StubHub, les prix des billets en revente commencent actuellement à 52 € par place, avec des tarifs finaux fluctuants selon le secteur, l’emplacement et la demande du marché en temps réel.

Pologne-Roumanie en UEFA Nations League B : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Pologne et de la Roumanie

La Pologne a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un match nul 2-2 contre le Nigeria, et elle s’est aussi inclinée 0-2 face à l’Ukraine en amical. Plus tôt dans cette série, elle a battu l’Albanie 2-1 et Malte 3-2 lors des qualifications pour la Coupe du monde. L’équipe d’Urban a marqué sept buts et en a encaissé six sur ces cinq rencontres.

La Roumanie a signé deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est terminé par une victoire 2-1 contre le pays de Galles, et elle a aussi fait match nul 1-1 avec la Géorgie. Elle a perdu contre la Slovaquie et la Turquie sur cette période, tandis qu’un succès 7-1 face à Saint-Marin représente son plus gros résultat de la série. L’équipe de Hagi a inscrit onze buts et en a concédé quatre sur ces cinq matches.

Pologne-Roumanie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à juin 2017, lorsque la Pologne s’est imposée 3-1 à domicile lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Avant cela, la Pologne s’était imposée 3-0 à l’extérieur en Roumanie en novembre 2016 dans la même campagne de qualification. Sur les cinq confrontations directes recensées, la Pologne possède un net avantage avec trois victoires contre deux pour la Roumanie, et aucun match nul entre les deux équipes.



