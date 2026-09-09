Comment obtenir des billets pour Pologne-Bosnie-Herzégovine : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Pologne affronte la Bosnie-Herzégovine en Ligue des nations B de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets

Le football international fait son retour à Varsovie, où la Pologne lance sa campagne de Ligue des nations B de l’UEFA contre la Bosnie-Herzégovine dans l’emblématique PGE Narodowy.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour acheter des billets pour Pologne-Bosnie-Herzégovine, y compris les prix de la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27, les informations sur la rencontre au PGE Narodowy, les heures de coup d’envoi et les détails de réservation officiels.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Pologne-Bosnie-Herzégovine en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Pologne-Bosnie-Herzégovine se joue au stade national de Varsovie, et les détails officiels concernant l’heure du coup d’envoi seront confirmés à l’approche de la date.

UEFA Nations League B - Journée 1 25 sept. 2026 - 14:45 National Stadium, Varsovie

Comment acheter des billets pour Pologne-Bosnie-Herzégovine en Ligue des nations de l’UEFA

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA, allant des places en admission générale aux sièges premium, gérés via les portails officiels des fédérations ou des plateformes secondaires de billetterie vérifiées.

En raison de la forte demande pour cette rencontre d’ouverture au PGE Narodowy, qui compte 58 500 places, la vente des billets suit généralement un processus structuré :

Prévente officielle de la PZPN : L’accès prioritaire aux billets en admission générale est généralement accordé aux membres inscrits de la Fédération polonaise de football (PZPN) ainsi qu’aux abonnés pendant des fenêtres de prévente dédiées.

Vente au grand public : Les places restantes en admission générale sont mises en vente pour le public via le portail officiel de billetterie de la PZPN, avec des contingents pour une affiche de ce profil susceptibles de partir rapidement.

Plateformes de billetterie secondaires : Si vous recherchez des secteurs affichant complet ou des places de dernière minute le jour du match, les supporters peuvent acheter des billets vérifiés via des plateformes secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Pologne-Bosnie-Herzégovine en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les prix faciaux des billets pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA au PGE Narodowy varient selon la catégorie de siège, la perspective de vue et la tranche d’âge concernée :

Catégories tarifaires : Les billets en admission générale au PGE Narodowy sont répartis en plusieurs tranches de prix, avec des tarifs adultes au prix facial généralement compris entre environ 35 € et 110 € selon l’emplacement du siège.

Réductions : Des billets à tarif réduit sont généralement proposés aux juniors, aux jeunes adultes et aux seniors dans certaines sections d’admission générale.

Emplacement des sièges : Les places centrales le long de la touche sont plus chères en raison de la qualité de vue, tandis que les tribunes supérieures et les angles offrent des points d’entrée plus abordables.

Billets mobiles numériques : L’accès au match au PGE Narodowy est en grande partie numérisé, les spectateurs recevant généralement leurs billets mobiles directement sur leur smartphone via les applications officielles de billetterie.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

Pour cette rencontre, les supporters de la Bosnie-Herzégovine en déplacement se voient attribuer des places dans un secteur visiteurs dédié du PGE Narodowy.

Les prix faciaux des billets pour le secteur visiteurs lors des rencontres de Ligue des nations de l’UEFA sont généralement encadrés dans une fourchette similaire à celle des secteurs domicile, généralement comprise entre environ 35 € et 65 €.

Pour acheter des billets dans le contingent officiel visiteurs, les supporters en déplacement doivent généralement être membres enregistrés des canaux officiels de supporters de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine (NFSBiH). Les contingents du secteur visiteurs sont distribués via les canaux officiels de billetterie de la NFSBiH et peuvent partir très vite pour une rencontre de cette ampleur.

Pologne-Bosnie-Herzégovine en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Pologne et de la Bosnie-Herzégovine

La Pologne a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 contre le Nigeria, après une défaite 2-0 face à l’Ukraine. L’équipe d’Urban a obtenu des victoires contre l’Albanie et Malte lors des qualifications pour la Coupe du monde, inscrivant sept buts sur ces cinq matches tout en en concédant six.

La Bosnie-Herzégovine reste sur une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-0 contre les États-Unis à la Coupe du monde, même si elle avait battu le Qatar 3-1 plus tôt dans le tournoi. Sur cinq matches, la Bosnie a marqué huit buts et en a encaissé sept, sans signer deux victoires de suite sur cette série.

Pologne-Bosnie-Herzégovine : historique des confrontations récentes

La confrontation la plus récente entre ces deux sélections remonte à octobre 2020, lorsque la Pologne s’était imposée 3-0 lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA à Varsovie. La Bosnie avait battu la Pologne 1-0 au match retour le mois précédent à Sarajevo. Sur les cinq confrontations directes recensées, la Pologne présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour la Bosnie, pour un nul.



