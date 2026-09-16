Le pays de Galles affronte le Danemark dans une rencontre passionnante de phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA au Cardiff City Stadium de Cardiff le 4 octobre 2026. Cette affiche de prestige du groupe D met aux prises deux sélections européennes dynamiques, désireuses de décrocher de précieux points dans le tournoi.

GOAL vous fournit tous les détails essentiels pour réserver votre place au Cardiff City Stadium. Découvrez les points de vente officiels, les options sur le marché secondaire, les informations sur les prix et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de pays de Galles - Danemark en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le match pays de Galles - Danemark débutera à 19 h 45 BST le jeudi 1er octobre 2026, au Cardiff City Stadium de Cardiff.

UEFA Nations League A - Journée 4 4 oct. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Où acheter des billets pour pays de Galles - Danemark ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via la plateforme de billetterie de la Football Association of Wales (FAW), qui gère les ventes primaires pour les matches à domicile de la sélection galloise. Le portail officiel est votre destination principale pour obtenir des billets au prix facial pendant les périodes de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme Ticombo sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour pays de Galles - Danemark ?

Les prix standards sur la plateforme officielle de billetterie de la FAW commencent généralement à 35 € pour des places grand public derrière les buts, puis augmentent selon la catégorie du siège et son emplacement dans le Cardiff City Stadium.

Sur les marchés secondaires comme Ticombo, les prix des billets sur le marché secondaire débutent actuellement à 58 € par place, avec des tarifs finaux variant en fonction du secteur, de l’emplacement et de la demande du marché en temps réel.

Pays de Galles - Danemark en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme du pays de Galles et du Danemark

Le pays de Galles a remporté un match, fait deux nuls et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, avec 11 buts marqués et huit encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre la Roumanie lors d’un match amical en juin. Avant cela, il a fait match nul 1-1 contre le Ghana puis contre l’Irlande du Nord, a perdu 1-1 au score cumulé contre la Bosnie-Herzégovine lors des qualifications à la Coupe du monde, et a battu la Macédoine du Nord 7-1 au tour de qualification précédent.

Le Danemark compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et huit encaissés. Son match le plus récent s’est terminé par un nul 0-0 contre la RD Congo en amical. Auparavant, il s’est incliné contre la Tchéquie 2-2 au score cumulé lors des qualifications à la Coupe du monde, a battu la Macédoine du Nord 4-0, a perdu 4-2 contre l’Écosse et a fait match nul 2-2 contre le Belarus.

Pays de Galles - Danemark : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre le pays de Galles et le Danemark remonte à l’Euro 2020, en juin 2021, lorsque le Danemark s’était imposé 4-0 à Amsterdam. Sur les quatre dernières confrontations recensées, le Danemark l’a emporté à trois reprises contre une victoire galloise, sans aucun match nul. Le Danemark avait gagné 2-0 puis 2-1 en Ligue des nations B de l’UEFA en 2018, tandis que l’unique victoire du pays de Galles dans les données remonte à un match amical en novembre 2008.



