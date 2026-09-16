Les Pays-Bas reçoivent la Serbie pour une rencontre à fort enjeu de l’UEFA Nations League au Philips Stadion d’Eindhoven le 4 octobre 2026. Cette affiche prometteuse met aux prises deux nations européennes de premier plan, désireuses de prendre des points essentiels au classement du groupe.

GOAL vous donne tous les détails essentiels pour réserver votre place au Philips Stadion. Découvrez où acheter vos billets, les différentes options tarifaires et comment finaliser votre réservation dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Pays-Bas - Serbie en UEFA Nations League A ?

Pays-Bas - Serbie se joue au Philips Stadion d’Eindhoven, et aucune information officielle de diffusion n’est disponible à ce stade pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 4 4 oct. 2026 - 14:45 Philips Stadion

Où acheter des billets pour Pays-Bas - Serbie ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via la billetterie de la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB), qui gère les ventes principales pour les matches internationaux à domicile des Pays-Bas. Le portail officiel de la KNVB est votre premier point de passage pour obtenir des places au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale au public.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, des plateformes secondaires commeStubHub sont alors une option à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Pays-Bas - Serbie ?

Les prix standard sur la billetterie officielle de la KNVB commencent à 35 € pour des places en admission générale derrière les buts, avec des tarifs qui augmentent selon la catégorie de siège et la vue offerte au Philips Stadion.

Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 70 € par place, le tarif final variant en fonction de la demande en temps réel et du stock disponible.

Pays-Bas - Serbie en UEFA Nations League A : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de Pays-Bas - Serbie

Les Pays-Bas ont remporté trois matches, fait un nul et perdu une rencontre lors de leurs cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent a été un match nul 1-1 contre le Maroc à la Coupe du monde le 30 juin, qui a mis fin à leur parcours dans le tournoi. Auparavant, ils avaient battu la Suède 5-1 et la Tunisie 3-1 dans la même compétition, et fait match nul 2-2 avec le Japon. Les Néerlandais ont inscrit 12 buts sur l’ensemble de ces cinq matches.

La Serbie a remporté deux matches et en a perdu trois sur ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 5-1 contre le Mexique, et elle s’est aussi inclinée 3-0 contre le Cap-Vert et l’Espagne. Ses victoires ont été obtenues contre l’Arabie saoudite et la Lettonie, à chaque fois sur le score de 2-1. La Serbie a inscrit huit buts et en a encaissé 14 sur cette série.

Pays-Bas - Serbie : historique récent des confrontations directes

Le seul match répertorié entre ces deux équipes a vu les Pays-Bas battre la Serbie 1-0 lors de la Coupe du monde 2006, le 11 juin. Cette unique confrontation donne aux Pays-Bas un bilan parfait dans les données des face-à-face.

Face à face Nul 1 0 0 Coupe du monde Serbie SER 0 Pays-Bas PAB 1 FDM 1 Buts marqués 0 Matchs au-delà des 2.5 buts 0 / 1 Les deux équipes ont marqué 0 / 1



