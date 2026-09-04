L’une des rivalités les plus prestigieuses et emblématiques du football international sera à l’affiche à Amsterdam, où les Pays-Bas accueilleront l’Allemagne, quadruple championne du monde, pour un choc de l’UEFA Nations League.

Les fidèles des Pays-Bas transformeront la Johan Cruyff Arena en une vibrante marée orange le jeudi 24 septembre 2026, impatients de voir l’équipe de Ronald Koeman décrocher une grande victoire face à son célèbre voisin.

GOAL vous donne tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour Pays-Bas - Allemagne, y compris les prix de l’UEFA Nations League 2026/27, les informations sur le match à la Johan Cruyff Arena, les heures de coup d’envoi et les détails officiels de réservation.

Quand a lieu le coup d’envoi de Pays-Bas - Allemagne en Ligue A de l’UEFA Nations League ?

Pays-Bas - Allemagne débutera à 20 h 45, heure locale, le jeudi 24 septembre 2026, à la Johan Cruijff ArenA d’Amsterdam.

UEFA Nations League A - Journée 1 24 sept. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Comment acheter des billets pour Pays-Bas - Allemagne en UEFA Nations League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de l’UEFA Nations League, allant des places grand public aux formules VIP de luxe avec salons exécutifs, gérées via les portails officiels des fédérations nationales ou des places de marché secondaires vérifiées.

En raison de l’énorme demande nationale et internationale pour cette affiche de premier plan, la distribution des billets suit des phases de vente structurées :

Membres officiels du club KNVB ( OnsOranje ) : Les membres inscrits du club officiel de supporters de la Fédération néerlandaise de football ( OnsOranje ) bénéficient d’un accès prioritaire lors de fenêtres de prévente exclusives avant la mise en vente au public.

Vente au grand public : Les places grand public restantes sont mises en vente pour le grand public via la billetterie officielle de la KNVB. Cependant, les affiches de prestige contre l’Allemagne se vendent régulièrement dès les premières phases réservées aux membres.

En cas de recherche de secteurs déjà complets ou de places de dernière minute le jour du match, les supporters peuvent acheter des billets vérifiés via des places de marché secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Pays-Bas - Allemagne en UEFA Nations League ?

Les prix faciaux des billets pour les matches d’UEFA Nations League à la Johan Cruyff Arena varient selon la catégorie de place, l’angle de vue et le niveau de réservation :

Niveaux de catégorie : Les places sont réparties entre la catégorie standard UEFA 1 (tribunes latérales principales), la catégorie 2 (angles et niveaux supérieurs) et la catégorie 3 (derrière les buts), avec des prix faciaux allant généralement de 40 € à 120 €+ .

Emplacement des places : Les tribunes centrales principales ( Hoofdtribune / East & West Stands ) affichent les tarifs les plus élevés pour une vue optimale sur le terrain, tandis que les secteurs derrière les buts ( KOP van Zuid et North Stand ) proposent les prix d’entrée de gamme et une ambiance de supporters animée.

Billetterie numérique : L’entrée au match à la Johan Cruyff Arena est gérée strictement de manière numérique. Les billets sont envoyés vers les portefeuilles numériques des smartphones ou via les applications officielles de billetterie mobile, puis doivent être scannés aux tourniquets d’entrée.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

Pour les matches d’UEFA Nations League à la Johan Cruyff Arena, les supporters allemands en déplacement se voient attribuer des places dans le secteur visiteurs désigné (North Stand Upper Tier - Blocks 416–417 / Gästeblock).

Les prix faciaux des billets du secteur visiteurs pour les rencontres de Nations League sont fixés conformément au règlement de l’UEFA et se situent généralement entre 35 € et 60 €.

Pour acheter des billets dans le contingent officiel visiteurs, les supporters en déplacement doivent être membres inscrits du club officiel de supporters de la Fédération allemande de football (Fan Club Nationalmannschaft / DFB). Les contingents du secteur visiteurs sont gérés directement par le portail billetterie de la DFB et sont régulièrement épuisés via des loteries internes réservées aux membres.

Pays-Bas - Allemagne en Ligue A de l’UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

La forme des Pays-Bas et de l’Allemagne

Les Pays-Bas abordent cette rencontre avec trois victoires, un match nul et une défaite lors de leurs cinq dernières sorties. Leur match le plus récent s’est terminé sur un nul 1-1 contre le Maroc en Coupe du monde, résultat qui a finalement conduit à leur élimination. Avant cela, ils avaient battu la Tunisie 3-1 et la Suède 5-1 en phase de groupes, le succès contre la Suède étant le plus marquant de la série. Un nul 2-2 contre le Japon et une victoire 2-1 en amical face à l’Ouzbékistan complètent la séquence. Sur ces cinq matches, les Néerlandais ont inscrit 11 buts et en ont encaissé six.

L’Allemagne arrive avec trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa campagne en Coupe du monde s’est terminée par des revers consécutifs, 2-1 contre l’Équateur et 1-1 contre le Paraguay le 29 juin, le second scellant son élimination. Avant ces contretemps, elle avait battu la Côte d’Ivoire 2-1 et écrasé Curaçao 7-1 en phase de groupes. Une victoire 2-1 en amical aux États-Unis avait lancé l’été. L’Allemagne a marqué 13 buts sur ces cinq matches et en a encaissé six.

Pays-Bas - Allemagne : les derniers face-à-face

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections a eu lieu en UEFA Nations League en octobre 2024, lorsque l’Allemagne a battu les Pays-Bas 1-0 à Munich. Un mois plus tôt, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 à Amsterdam dans la même compétition. Sur les cinq derniers face-à-face, l’Allemagne en a remporté deux, les Pays-Bas un, et deux matches se sont terminés sur un nul, le résultat le plus notable des Néerlandais sur cette série étant une victoire 4-2 en Allemagne lors d’un match qualificatif au Championnat d’Europe 2019.



