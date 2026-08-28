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Comment obtenir des billets pour Paris FC-Strasbourg : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Paris FC affronte Strasbourg en Ligue 1. Voici comment vous pouvez réserver vos billets

Le Paris FC affronte Strasbourg le samedi 19 septembre 2026 au stade Jean-Bouin, à Paris.

Les deux équipes s’étaient précédemment neutralisées sur un score de 0-0 lors de leur dernière confrontation en championnat, en mars 2026. Avec un positionnement important au classement en ce début de saison, les deux clubs viseront à décrocher trois points cruciaux dans cette rencontre.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Paris FC-Strasbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?

Paris FC-Strasbourg se déroule au stade Jean-Bouin, à Paris.

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Ligue 1 - Journée 5
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Comment acheter des billets pour Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Strasbourg le 19 septembre 2026, vous pouvez passer par plusieurs plateformes de billetterie primaires et secondaires :

  • Site officiel du club : La principale source est le portail de billetterie officiel du Paris FC (billetterie.parisfc.fr), où les billets à domicile pour les matches au stade Jean-Bouin sont mis en vente directement pour le grand public.
  • Billetterie VIP officielle : Pour les offres hospitalité ou les options en salon VIP, les billets sont vendus officiellement via Official-VIP (official-vip.fr).
  • Places de marché secondaires : Si les places standard officielles sont épuisées, des billets sont disponibles sur des sites secondaires de comparaison et de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Strasbourg au stade Jean-Bouin varient selon la catégorie de place et la plateforme d’achat :

  • Admission générale standard : Les billets primaires achetés directement via le site officiel du club commencent autour de 17 € à 25 € pour des places en tribune grand public.
  • Place de marché secondaire : Les plateformes de revente et revendeurs comme StubHub affichent actuellement des places standard à partir de 38 € à 60 € par billet.
  • Options premium et hospitalité : Les sièges de catégorie 1 le long de la ligne de touche, les emplacements premium et les packs VIP pour le jour du match vont de 75 € à 150 €+ selon l’accès au salon inclus et la visibilité.

Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Paris FC-Strasbourg

Le Paris FC n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec un nul et quatre défaites. Sa seule sortie compétitive dans cette série s’est soldée par un 0-0 contre Troyes en Ligue 1 le 22 août. Avant cela, le club s’était incliné 3-2 contre Angers et avait été battu 4-0 par Mayence 05 en pré-saison. Deux nuls 2-2 contre le VfB Stuttgart et Côme complètent le tableau. Sur ces cinq matches, le Paris FC a marqué quatre buts et en a concédé neuf.

Le bilan récent de Strasbourg est tout aussi compliqué. Le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, avec un nul 1-1 contre Newcastle United en amical. Sa saison de Ligue 1 a débuté par une défaite 4-0 contre Marseille le 21 août. Strasbourg a également perdu deux fois contre Fribourg et a été battu 5-2 par Elversberg. Le club a encaissé 13 buts sur cette série de cinq matches tout en n’en marquant que quatre.

PAR

PAR - Forme

COM
N2-2
VFB
N2-2
M05
D4-0
SCO
D3-2
TRO
N0-0
But marqué (encaissé)
6/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
STR

STR - Forme

ELV
D5-2
SCF
D2-0
SCF
D2-0
NEW
V1-1
OM
D4-0
But marqué (encaissé)
3/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Paris FC-Strasbourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 15 mars 2026, lorsque Strasbourg recevait le Paris FC, et le match s’est terminé sur un score de 0-0. Avant cela, le Paris FC avait accueilli Strasbourg au stade Jean-Bouin en septembre 2025, avec une victoire 3-2 de Strasbourg. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, qui incluent trois matches de Ligue 3 en 2014 et 2015, chaque équipe a remporté deux victoires, pour un nul.

Face à face

Paris FCNulStrasbourg
1
2
2
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FDM
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
FDM
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FDM
Ligue 3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FDM
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FDM
6Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Paris FC-Strasbourg

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MonacoMonacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
N
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
N
8
Le MansLe MansLEM
10102201
N
9
RennesRennesREN
10102201
N
10
LorientLorientFCL
10100001
N
11
NiceNiceNCE
10100001
N
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
N
13
TroyesTroyesTRO
10100001
N
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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