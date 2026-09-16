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Comment obtenir des billets pour Paderborn - VfB Stuttgart : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Paderborn affronte le VfB Stuttgart en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets

Paderborn affronte le VfB Stuttgart le samedi 10 octobre 2026 à la Home Deluxe Arena, à Paderborn.

Lors de leurs confrontations directes historiques, le VfB Stuttgart a conservé un net avantage, avec trois victoires lors de ses quatre derniers duels officiels, pour un match nul. Leur plus récente opposition officielle a eu lieu en DFB-Pokal le 31 janvier 2023, lorsque le VfB Stuttgart s'est imposé 2-1 à l'extérieur contre Paderborn.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Paderborn vs VfB Stuttgart, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Paderborn vs VfB Stuttgart en Bundesliga ?

Paderborn vs VfB Stuttgart a lieu le samedi 10 octobre 2026 à la Home Deluxe Arena, à Paderborn.

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Bundesliga - Journée 5
Home Deluxe Arena

Comment acheter des billets de Bundesliga pour Paderborn vs VfB Stuttgart ?

L'achat de billets pour le match Paderborn vs VfB Stuttgart dépend de la tribune où vous prévoyez de vous asseoir, à domicile ou à l'extérieur, puisque les deux clubs gèrent la distribution des billets via des canaux officiels distincts.

Marché primaire officiel

  • Supporters à domicile (section SC Paderborn) :
    • Achetez directement via la billetterie en ligne officielle du SC Paderborn 07 ou au guichet du stade de la Home Deluxe Arena. Les membres du club et les abonnés bénéficient généralement d'un accès prioritaire avant l'ouverture de la vente des billets restants au grand public.
  • Supporters visiteurs (section VfB Stuttgart) :
    • Achetez via le portail officiel de billetterie du VfB Stuttgart. Les contingents de places dans le parcage visiteurs sont distribués presque exclusivement aux membres du club du VfB Stuttgart et aux fan-clubs officiels.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Paderborn vs VfB Stuttgart ?

Le prix des billets pour le match Paderborn vs VfB Stuttgart varie selon que vous les achetiez directement via les canaux officiels des clubs ou sur des plateformes de revente de billets.

Marché primaire (billetterie officielle)

Lorsqu'ils sont achetés directement via les canaux officiels des clubs à la Home Deluxe Arena, les prix faciaux se situent généralement dans les tranches suivantes :

  • Places debout (Stehplatz) : 14,50 € – 16,50 €
  • Places assises standard (Sitzplatz) : 29,00 € – 39,00 €

Paderborn vs VfB Stuttgart en Bundesliga : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Paderborn vs VfB Stuttgart

Paderborn a remporté un match, concédé deux nuls et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-0 contre Fribourg en Bundesliga le 5 septembre. Auparavant, l'équipe avait fait match nul 0-0 contre Mayence 05 en championnat et battu le 1. FC Phoenix Luebeck 4-2 en DFB-Pokal. Sur ces cinq matches, Paderborn a marqué huit buts et en a encaissé six.

Stuttgart a remporté trois matches, en a perdu un et en a fait un nul lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-1 contre Cologne en Bundesliga le 4 septembre, après une défaite 5-1 face au Bayern Munich la semaine précédente. L'équipe a également signé une victoire 4-0 contre Hansa Rostock en DFB-Pokal durant cette série. Stuttgart a marqué 13 buts sur ces cinq matches et en a encaissé huit.

SCP

SCP - Forme

SVW
N2-2
PHL
V2-4
M05
N0-0
SCF
D0-1
BVB
D3-0
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
VFB

VFB - Forme

HRO
V0-4
FCB
D5-1
KOE
V4-1
VIK
V3-1
TSG
D2-1
But marqué (encaissé)
13/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Paderborn vs VfB Stuttgart : historique récent des confrontations directes

La plus récente rencontre entre ces deux clubs remonte au 31 janvier 2023 en DFB-Pokal, lorsque Stuttgart s'est imposé 2-1 à l'extérieur à Paderborn. Sur les cinq confrontations directes recensées, Stuttgart s'est imposé à quatre reprises, pour un match nul et aucune victoire de Paderborn. Stuttgart a également inscrit davantage de buts dans cette série, notamment lors d'une victoire 4-1 à l'extérieur en DFB-Pokal en 2002.

Face à face

PaderbornNulVfB Stuttgart
0
1
4
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
FDM
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
FDM
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FDM
DFB-Pokal
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FDM
DFB-Pokal
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
FDM
3Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FribourgFribourgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsbourgAugsbourgFCA
321093+67
N
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
V
N
V
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
N
V
D
8
MayenceMayenceM05
311163+34
D
V
N
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
311178-14
V
D
N
10
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
311156-14
N
V
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
N
D
12
CologneCologneKOE
311157-24
N
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
N
17
M'GladbachM'GladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HambourgHambourgHSV
3003012-120
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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