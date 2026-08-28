Paderborn affronte Hoffenheim le dimanche 20 septembre 2026 à la Home Deluxe Arena, à Paderborn.

Ce match marquera leur première confrontation dans l’élite depuis mai 2020, lorsque les deux équipes s’étaient neutralisées sur le score de 1-1 à Paderborn. Hoffenheim a l’avantage dans le bilan global des confrontations directes, avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres officielles face à Paderborn.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Paderborn-Hoffenheim, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date et à quelle heure a lieu le coup d’envoi de Paderborn-Hoffenheim en Bundesliga ?

Paderborn-Hoffenheim se déroule à la Home Deluxe Arena, à Paderborn.

Bundesliga - Journée 4 20 sept. 2026 - 13:30 Home Deluxe Arena

Comment acheter des billets pour Paderborn-Hoffenheim en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Paderborn-Hoffenheim qui se jouera à la Home Deluxe Arena de Paderborn, plusieurs options principales s’offrent à vous :

Points de vente officiels des clubs

Billetterie officielle du SC Paderborn 07 : En tant que club hôte, Paderborn gère l’essentiel de la vente primaire des billets. Les membres du club et les abonnés sont prioritaires, avant une mise en vente grand public sur le portail officiel du club s’il reste des places.

Billetterie officielle du TSG 1899 Hoffenheim : Si vous êtes supporter du club visiteur et souhaitez vous asseoir dans le parcage visiteurs, les quotas de billets sont gérés via le canal de billetterie officiel de Hoffenheim pour les supporters enregistrés et les membres.

Plateformes secondaires et revente

Plateformes officielles de revente : Les deux clubs exploitent des plateformes officielles d’échange de billets (Zweitmarkt) où les abonnés ne pouvant pas assister au match peuvent revendre leur place en toute sécurité à sa valeur faciale.

Places de marché de billetterie tierces : Si les contingents officiels sont épuisés, on peut souvent trouver des billets sur des plateformes secondaires de comparaison et de marché telles que StubHub. Les prix sur les plateformes secondaires peuvent varier en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour Paderborn-Hoffenheim en Bundesliga ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du SC Paderborn 07 à la Home Deluxe Arena dépendent de l’emplacement, de la catégorie et du fait que vous achetiez via les canaux principaux du club ou des plateformes secondaires de revente :

Prix officiels à la valeur faciale (guichets du SC Paderborn)

Places debout (Stehplatz) : 14,50 € à 16,50 €

Places assises (Sitzplatz - standard à premium) : 29,00 € à 39,00 €

Secteur visiteurs (supporters de Hoffenheim) : Environ 14,50 € à 19,00 € pour les places debout, et jusqu’à 48,00 € pour les places assises dans les blocs visiteurs.

Prix du marché secondaire et de la revente

Admission générale / entrée de gamme : Sur les plateformes de revente et les places de marché secondaires comme StubHub, les prix des billets commencent généralement autour de 40,00 € à 49,00 € pour des places assises standard, selon la demande.

Places centrales / forte demande : Les places proches du milieu de terrain ou relevant de catégories à forte demande peuvent atteindre des montants nettement plus élevés sur les plateformes secondaires, selon les disponibilités en temps réel.

Paderborn-Hoffenheim en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paderborn et Hoffenheim

Paderborn aborde cette ouverture de saison de Bundesliga avec un résultat officiel au compteur cet été. Le club a battu le 1. FC Phoenix Luebeck 4-2 en DFB-Pokal le 23 août, son seul succès dans une série qui comprend aussi deux matches nuls contre le Werder Brême, tous deux conclus sur le score de 2-2, ainsi qu’une victoire 2-0 contre Osnabrueck en pré-saison. Sa seule défaite est intervenue contre Magdeburg, avec un revers 0-2 fin juillet. Sur ses cinq derniers matches, Paderborn a marqué huit buts et en a encaissé six.

Hoffenheim arrive avec trois victoires sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est un succès 4-0 contre Erzgebirge Aue en DFB-Pokal le 22 août. Avant cela, le club avait fait match nul 2-2 contre Tottenham Hotspur en amical, après avoir perdu 3-0 contre ce même adversaire la veille. Plus tôt lors de la pré-saison, Hoffenheim s’était imposé 3-0 contre Karlsruher SC et 3-1 face à Holstein Kiel. Hoffenheim a inscrit 12 buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

Paderborn-Hoffenheim : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte au 23 mai 2020, en Bundesliga, lorsque Paderborn et Hoffenheim avaient fait match nul 1-1 à la Home Deluxe Arena. Avant cela, Hoffenheim avait battu Paderborn 3-0 à Sinsheim en novembre 2019. Sur les cinq confrontations recensées entre les deux équipes, Hoffenheim en a remporté trois, pour un match nul et une défaite, et les cinq rencontres ont toutes été disputées soit en Bundesliga, soit en 2. Bundesliga.

Paderborn-Hoffenheim : classement

Au classement actuel de Bundesliga, Paderborn occupe la 13e place tandis que Hoffenheim est 11e.