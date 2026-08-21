Paderborn affronte Fribourg le samedi 5 septembre 2026 à la Home Deluxe Arena de Paderborn.

Fribourg aborde ce match en grande forme après une victoire 3-1 à l’extérieur contre Motherwell en qualifications de la Conference League, tandis que Paderborn a récemment fait match nul 2-2 contre le Werder Brême en pré-saison. Paderborn a remporté la dernière confrontation officielle entre les deux équipes 3-1 à l’extérieur en DFB-Pokal en novembre 2023.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Paderborn-Fribourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Paderborn-Fribourg en Bundesliga ?

Paderborn-Fribourg se joue à la Home Deluxe Arena de Paderborn, avec un coup d’envoi prévu lors de la journée d’ouverture de Bundesliga.

Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Comment acheter des billets pour Paderborn-Fribourg en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Paderborn-Fribourg à la Home Deluxe Arena, suivez ces étapes :

1. Vente officielle principale

Billetterie du SC Paderborn : Achetez directement via le portail officiel de billetterie en ligne du SC Paderborn. Les membres du club et les abonnés bénéficient d’un accès prioritaire avant toute mise en vente au grand public.

Bourse officielle aux billets (Zweitmarkt) : Si les billets classiques sont épuisés, consultez la plateforme officielle de revente secondaire de Paderborn sur son site de billetterie pour des billets revendus à leur valeur faciale.

2. Secteur visiteurs

Supporters du SC Fribourg : Les billets pour le secteur visiteurs sont distribués exclusivement via le portail officiel de billetterie du club de Fribourg aux membres enregistrés et aux abonnés.

3. Plateformes du marché secondaire

Si les canaux officiels sont épuisés, des options secondaires sont disponibles sur des plateformes d’agrégation de billets comme StubHub .

Combien coûtent les billets pour Paderborn-Fribourg en Bundesliga ?

Les prix des billets pour les matches de Paderborn varient selon que vous achetez via les canaux officiels du club ou via des plateformes de revente secondaire :

Prix officiels à la billetterie (valeur faciale)

Lorsqu’ils sont achetés directement via les canaux officiels du club, les prix standards à la Home Deluxe Arena se situent généralement dans les catégories suivantes :

Secteurs debout (Stehplatz) : 14,50 € – 16,50 €

Secteurs assis (Sitzplatz) : 29,00 € – 39,00 €

Plateformes de revente secondaire

Si les contingents officiels sont épuisés, les billets mis en vente sur des plateformes secondaires de comparaison ou de revente (comme StubHub ou des plateformes d’agrégation de billets) reflètent la demande du marché en temps réel et varient selon l’emplacement des places :

Places debout / catégorie économique : À partir d’environ 77 $ – 86 $ (70 € – 80 €)

Catégorie standard en places assises : Généralement entre 145 $ – 216 $ (135 € – 200 €)

Paderborn-Fribourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paderborn et de Fribourg

Les cinq derniers matches de Paderborn étaient tous des matches amicaux de pré-saison. Le club a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 contre le Werder Brême le 8 août, un résultat qu’il a répété lors d’une deuxième confrontation le même jour. Plus tôt dans la pré-saison, Paderborn a battu Osnabrueck 2-0 avant de s’incliner 0-2 contre Magdeburg. Le club avait ouvert son programme estival par une victoire 3-1 contre Fagiano Okayama FC.

Fribourg arrive avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, compétitions officielles comprises. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-1 à l’extérieur contre Motherwell en qualifications de la Conference League le 20 août. Le club a également battu Crystal Palace 3-0 en amical le 15 août et a enchaîné deux victoires 2-0 contre Strasbourg lors de deux matches de pré-saison consécutifs le 8 août. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 0-3 contre Greuther Fuerth le 31 juillet. Sur ses cinq derniers matches, Fribourg a marqué dix buts et en a encaissé quatre.

Paderborn-Fribourg : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en DFB-Pokal le 1er novembre 2023, lorsque Paderborn a battu Fribourg 3-1 à l’extérieur. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Paderborn en a remporté trois et Fribourg deux. En Bundesliga plus précisément, Paderborn s’est imposé 2-0 à Fribourg en janvier 2020, tandis que Fribourg s’était imposé 3-1 à Paderborn en août 2019.

Paderborn-Fribourg au classement

Au classement actuel de Bundesliga, Paderborn occupe la 13e place et Fribourg la 9e.