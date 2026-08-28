Comment obtenir des billets pour Osasuna - Rayo Vallecano : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Osasuna affronte le Rayo Vallecano le mercredi 20 septembre 2026 à l'Estadio El Sadar, à Pampelune.

Osasuna bénéficie d'un net avantage dans les confrontations directes récentes, notamment grâce à une victoire 3-1 lors de son affrontement le plus récent contre le Rayo Vallecano en janvier 2026. Le Rayo Vallecano tentera de mettre fin à ses récentes difficultés à l'extérieur, après avoir subi cinq défaites lors de ses six précédents déplacements.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Osasuna contre le Rayo Vallecano, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Osasuna - Rayo Vallecano en Liga ?

Osasuna - Rayo Vallecano se joue à l'Estadio El Sadar, à Pampelune, avec une heure de coup d'envoi confirmée dans les détails du match ci-dessus.

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Comment acheter des billets pour Osasuna - Rayo Vallecano en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Osasuna - Rayo Vallecano à l'Estadio El Sadar de Pampelune, plusieurs options s'offrent à vous, des sources officielles aux plateformes de billetterie secondaires :

Portail officiel de billetterie du CA Osasuna : Le moyen le plus sûr d'acheter des billets grand public est de passer directement par le site officiel de billetterie d'Osasuna (entradas.osasuna.es). Les billets pour les rencontres spécifiques de Liga sont généralement mis en vente pour le grand public quelques semaines avant la date prévue du match, après un accès prioritaire pour les membres officiels du club (socios).

Guichets de l'El Sadar (taquillas) : Les billets restants peuvent être achetés directement aux guichets du stade de l'Estadio El Sadar, à Pampelune, dans les jours précédant le match ou le jour de la rencontre, sous réserve de disponibilité.

Places de marché secondaires & agrégateurs de billets : si les billets officiels sont épuisés ou si vous achetez au dernier moment, des places de marché secondaires comme StubHub proposent des options de revente.

Combien coûtent les billets pour Osasuna - Rayo Vallecano en Liga ?

Le prix des billets pour le match de Osasuna - Rayo Vallecano en Liga à l'Estadio El Sadar varie selon la catégorie de place, la plateforme d'achat et la disponibilité des billets :

Billets grand public officiels du club : Les billets grand public vendus directement via la billetterie officielle du CA Osasuna commencent généralement autour de 30 € à 35 € pour les places les plus basiques (comme les sections standard en virage/derrière le but), tandis que les places en tribune centrale vont de 50 € à 90 € .

Billets du secteur visiteurs : Les billets standard de la section réservée aux supporters visiteurs du Rayo Vallecano sont généralement vendus au tarif fixe de 30 € appliqué aux déplacements en Liga.

Places de marché secondaires & plateformes de revente : Sur les plateformes de billetterie secondaires comme StubHub, les prix se situent actuellement dans les catégories suivantes :

Entrée de gamme (virage / niveau supérieur) : Environ 38 € à 65 € Milieu de gamme (tribune principale / sections Tribuna) : Environ 90 € à 135 € Premium / catégorie 1 VIP : Environ 250 € à 350 €+



Osasuna - Rayo Vallecano en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Osasuna et du Rayo Vallecano

Osasuna a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un match nul 0-0 contre Levante en Liga, sa première rencontre officielle de la saison. Avant cela, Osasuna s'est incliné 0-2 contre Al-Ain puis 2-1 contre le SSC Napoli en pré-saison, même si des victoires contre Norwich City et Ipswich Town ont montré qu'il pouvait obtenir des résultats en matches amicaux.

Le Rayo Vallecano a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été un match nul 1-1 contre le Deportivo Alaves en Liga le 20 août, après une défaite 2-1 contre Séville lors de la journée d'ouverture. Une défaite 3-0 contre Ipswich Town a figuré parmi les points faibles de sa pré-saison, et le club s'est également incliné contre Feyenoord en amical. La seule victoire du Rayo sur cette série a été un succès 3-2 en amical contre le Sporting Charleroi. Sur ces cinq matches, il a marqué six buts et en a encaissé huit.

Osasuna - Rayo Vallecano : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 24 janvier 2026, lorsque le Rayo Vallecano recevait Osasuna et s'est incliné 1-3. Avant cela, Osasuna s'était imposé 2-0 à El Sadar lorsque les deux équipes s'étaient rencontrées en septembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, Osasuna affiche le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour le Rayo, ainsi qu'un nul, un 1-1 à El Sadar en janvier 2025.