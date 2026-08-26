Osasuna affronte l’Espanyol le dimanche 13 septembre 2026 à l’Estadio El Sadar, à Pampelune.

Lors de leur confrontation directe la plus récente au même endroit, en mai 2026, l’Espanyol s’est imposé 2-1 à l’extérieur face à Osasuna. Historiquement, les rencontres entre ces deux équipes à El Sadar ont été des duels très disputés, avec des écarts minimes au score.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Osasuna vs Espanyol, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Osasuna vs Espanyol en Liga ?

Osasuna vs Espanyol se joue à l’Estadio El Sadar, à Pampelune, avec un horaire de coup d’envoi qui reste à confirmer.

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Comment acheter des billets de Liga pour Levante vs Barcelone ?

Pour acheter des billets de Liga pour Levante vs Barcelone sans utiliser de liens web externes, vous pouvez passer par les canaux officiels et autorisés suivants :

Plateformes officielles directes

Portail officiel de billetterie de Levante UD : Lorsque Levante accueille cette rencontre à l’Estadio Ciutat de València, achetez directement via la section billetterie du site officiel de Levante UD. Les abonnés bénéficient généralement d’un accès prioritaire et de réductions.

Portail officiel de billetterie du FC Barcelone : Lorsque Barcelone accueille le match au Camp Nou ou dans son stade désigné, achetez les billets directement via le site officiel du FC Barcelone ou son application mobile.

Guichets officiels : Les billets peuvent être achetés en personne le jour du match, ou dans les jours précédant la rencontre, aux guichets du stade de l’équipe hôte, à condition que l’événement ne soit pas complet.

Plateformes de billetterie secondaire : Revendeurs de billets ou marchés secondaires tels que StubHub.

Combien coûtent les billets de Liga pour Levante vs Barcelone ?

Les prix des billets pour Levante vs Barcelone en Liga varient en fonction de la catégorie de place et du canal d’achat :

Prix standards officiels et vente directe au guichet

Valeur faciale / places standard : Les prix officiels des billets vendus directement se situent généralement entre 90 € et 230 € pour des zones standard comme les sections Gol Corner, Lateral ou Central Tribuna.

Places VIP et premium : Les places haut de gamme ou les offres hospitalité commencent généralement à partir de 300 € et plus.

Marchés secondaires de revente de billets

Entrée de gamme / prix les plus bas disponibles : Sur les marchés secondaires de billetterie, comme StubHub, les prix de départ commencent généralement autour de 130 $ à 170 $.

Forte demande / places centrales : Les sièges premium au milieu de terrain ou les annonces tardives de revente peuvent atteindre plus de 200 € à 400 € et au-delà, selon la disponibilité et la demande du marché.

Osasuna vs Espanyol en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Osasuna et de l’Espanyol

Les cinq derniers matches d’Osasuna étaient tous des amicaux de présaison, avec trois victoires et deux défaites. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 0-2 face à Al-Ain, et le club s’était aussi incliné 2-1 contre le SSC Napoli lors de son dernier match de préparation auparavant. Côté positif, les victoires contre Norwich City, Ipswich Town et le Racing Santander ont montré qu’Osasuna pouvait obtenir des résultats en amical, même si la qualité de l’opposition a considérablement varié sur l’ensemble de ces cinq rencontres.

Les cinq derniers matches d’Espaynol se répartissent entre compétitions officielles et rencontres amicales, avec une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-2 contre le Real Madrid en Liga, même qu’auparavant il avait battu Levante 3-0 lors de la journée d’ouverture de la saison. En présaison, l’équipe a fait match nul 3-3 contre Middlesbrough et 2-2 contre Burnley, et a perdu 3-1 contre Coventry City. Sur ces cinq matches, Espanyol a marqué dix buts et en a encaissé huit.

Osasuna vs Espanyol : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 17 mai 2026, avec une victoire 2-1 de l’Espanyol à l’extérieur à l’Estadio El Sadar. Avant cela, l’Espanyol s’était imposé 1-0 en recevant Osasuna le 31 août 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, l’Espanyol possède un léger avantage avec deux victoires contre une pour Osasuna, tandis que deux matches nuls complètent le bilan, dont un 0-0 sur le terrain de l’Espanyol en décembre 2024 et un nul 1-1 en février 2023.

Classement de Osasuna et de l’Espanyol

Dans le classement de Liga en ce début de saison, l’Espanyol occupe la cinquième place tandis qu’Osasuna est 16e.