Nottingham Forest a lancé sa campagne de Premier League par une victoire la saison dernière et visera un nouveau départ positif cette fois-ci, sous la direction de l'ancien entraîneur de Palace, Oliver Glasner. L'équipe affrontera Leeds United au City Ground le samedi 22 août.

Forest a vécu une saison dernière riche en émotions. Malgré pas moins de quatre changements d'entraîneur et une lutte pour son maintien en Premier League, le club a réalisé une campagne européenne mémorable et a redressé la barre sous la direction de Vítor Pereira, en ne perdant qu'un seul de ses 10 derniers matches de Premier League.

Les supporters qui souhaitent acheter des billets pour l'ouverture au City Ground s'attendront à une rencontre animée, puisque les deux confrontations entre Forest et Leeds la saison dernière se sont terminées sur le score de 3-1 en faveur de l'équipe à domicile. GOAL vous donne tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Nottingham Forest contre Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu la rencontre de Premier League entre Nottingham Forest et Leeds United ?

Nottingham Forest reçoit Leeds United au City Ground de Nottingham, avec un coup d'envoi prévu à 15 h (BST).

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets pour Nottingham Forest contre Leeds United en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les détenteurs d'abonnements de saison conservent leur place ou remettent au club les rencontres qu'ils n'utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d'attente en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges de billets officiels (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via l'official Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Nottingham Forest contre Leeds United ?

Le prix d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la ligne de touche et en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Prix et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison de premier rang disposant du maximum de points de fidélité, ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux membres de base.

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