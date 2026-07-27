Nottingham Forest a lancé sa campagne de Premier League par une victoire la saison dernière et visera un autre départ positif cette fois-ci, sous la direction de l'ancien entraîneur de Palace, Oliver Glasner. Le club affronte Leeds United au City Ground le samedi 22 août.

Forest a vécu une saison riche en émotions la saison dernière. Malgré pas moins de quatre changements d'entraîneur et une lutte pour le maintien en Premier League, le club a réalisé une campagne européenne mémorable et a redressé la barre sous la direction de Vítor Pereira, en ne perdant qu'un seul de ses 10 derniers matches de Premier League.

Les supporters qui cherchent à acheter des billets pour l'ouverture de la saison au City Ground s'attendront à un match animé, puisque les deux confrontations entre Forest et Leeds la saison dernière se sont terminées sur le score de 3-1 en faveur de l'équipe à domicile. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Nottingham Forest contre Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Nottingham Forest et Leeds United ?

Nottingham Forest reçoit Leeds United au City Ground, à Nottingham, avec un coup d'envoi prévu à 15 heures (BST).

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets pour Nottingham Forest vs Leeds United en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison et aux offres hospitalité, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leurs sièges ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d'attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Nottingham Forest vs Leeds United ?

Le coût d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégorie entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes inférieures sont proposées à des prix premium, tandis que les sièges des niveaux supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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