Nottingham Forest a lancé sa campagne de Premier League par une victoire la saison dernière et visera un autre départ positif cette fois-ci, sous la houlette de l’ancien entraîneur de Palace, Oliver Glasner. Forest affrontera Leeds United au City Ground le samedi 22 août.

Forest a vécu une saison dernière riche en émotions. Malgré pas moins de quatre changements d’entraîneur et une lutte pour le maintien en Premier League, le club a réalisé une campagne européenne mémorable et a retrouvé de la stabilité sous la direction de Vítor Pereira, ne perdant qu’un seul de ses 10 derniers matches de Premier League.

Les supporters qui cherchent à acheter des billets pour l’ouverture au City Ground s’attendront à une rencontre animée, puisque les deux confrontations entre Forest et Leeds la saison dernière se sont terminées sur le score de 3-1 en faveur de l’équipe à domicile. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Nottingham Forest-Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu la rencontre de Premier League entre Nottingham Forest et Leeds United ?

Nottingham Forest reçoit Leeds United au City Ground, à Nottingham, avec un coup d’envoi programmé à 15 heures (BST).

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets de Premier League pour Nottingham Forest-Leeds United ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail billetterie officiel de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches non utilisés au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles sur la base du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Nottingham Forest-Leeds United ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club recevant, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches face aux rivaux du top 6 ou les derbies relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles des tribunes inférieures sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune supérieure derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison du plus haut niveau disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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