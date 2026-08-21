Les supporters de Nottingham Forest espéreront que leurs recrues estivales coûteuses, Ousmane Diomande et Liam Delap, seront bien intégrées et en pleine forme lorsque Coventry City se rendra au City Ground pour leur affrontement de Premier League le samedi 19 septembre.

Forest a brillamment dominé les promus Leeds United (3-1) et Burnley (4-1) la saison dernière, et le club sera confiant dans sa capacité à poser également de nombreux problèmes à Coventry City, de retour dans l’élite pour la première fois depuis 25 ans.

Lorsque les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en Championship, il y a cinq saisons, Forest avait pris le dessus au City Ground, avec des buts de Brennan Johnson et James Garner de part et d’autre de la pause pour les locaux.

Forest peut-il une nouvelle fois prendre le dessus sur son rival des Midlands ? Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Nottingham Forest contre Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Nottingham Forest - Coventry City ?

Nottingham Forest contre Coventry City aura lieu au City Ground (Nottingham) le samedi 19 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 17 h 30 BST.

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets pour Nottingham Forest - Coventry City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d’obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Nottingham Forest - Coventry City ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Catégories d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent des tarifs différenciés pour les catégories adulte, junior (généralement U18 ou U21), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge varient d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont vendues à un tarif premium, tandis que les sièges en niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort réservés aux adhésions de base.

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