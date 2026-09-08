Comment obtenir des billets pour Norvège - Portugal : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Norvège reçoit le Portugal, tenant du titre de la Ligue des nations, à l’Ullevaal Stadion d’Oslo le dimanche 27 septembre, avant que les deux équipes ne se retrouvent lors du match retour à l’Estadio do Dragao de Porto la semaine suivante. Les deux rencontres s’inscrivent dans le programme compétitif du groupe A4 de la Ligue A, qui comprend également le Danemark et le pays de Galles.

La Norvège arrive pleine de confiance après un beau parcours en Coupe du monde, avec Erling Haaland en pointe d’une équipe désireuse de se tester face aux champions d’Europe. Le Portugal, de son côté, aborde cette double confrontation en tant que tenant du titre à la fois en Ligue des nations et au Championnat d’Europe, ce qui donne encore plus de poids aux deux manches.

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Quand a lieu le coup d’envoi de Norvège - Portugal en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Norvège - Portugal se joue à l’Ullevaal Stadium d’Oslo, avec un horaire de coup d’envoi officiel qui sera confirmé par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 2 27 sept. 2026 - 14:45 Ullevaal

Où acheter des billets pour Norvège - Portugal ?

Les billets pour le match aller à Oslo sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la Fédération norvégienne de football, avec une priorité généralement accordée aux membres avant qu’un éventuel reliquat ne soit proposé à la vente générale. Les canaux officiels de la Fédération portugaise de football (FPF) constituent l’équivalent pour le match retour à Porto.

StubHub est la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail de places pour le match d’ouverture à l’Ullevaal Stadion d’Oslo, ainsi que des annonces pour le match retour à l’Estadio do Dragao de Porto.

Voici quelques éléments à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle : elle ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité pour les membres, généralement à l’approche de chaque jour de match

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le match

Billets visiteurs : les contingents à Porto pour les supporters norvégiens en déplacement sont gérés via les canaux de la FPF et peuvent être limités

Marché secondaire : StubHub est la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées

Avec la Norvège d’Haaland qui suscite un fort intérêt et le statut de champion en titre du Portugal, il est recommandé de réserver tôt pour les deux manches.

Combien coûtent les billets pour Norvège - Portugal ?

Les prix officiels pour le match d’Oslo sont fixés via les canaux de billetterie de la Fédération norvégienne de football, avec toute la gamme de places, des sièges standard aux offres premium, disponibles au prix facial dans la limite des stocks. Les tarifs officiels de la FPF s’appliquent de la même manière pour le match de Porto.

StubHub est la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées, et voici un guide approximatif de ce à quoi s’attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Oslo) : à partir d’environ 40 € à 55 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts à l’Ullevaal Stadion

Places de milieu de gamme (Oslo) : des places centrales le long de la ligne médiane, à un niveau de prix nettement plus élevé

Match retour à Porto : les prix sont orientés à la hausse compte tenu du statut de champion en titre du Portugal, avec une demande en revente qui devrait augmenter à mesure que la rencontre approche

Comme pour toute affiche impliquant le champion en titre, les prix peuvent évoluer rapidement. Réserver sa place au plus tôt est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Norvège - Portugal en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Norvège et du Portugal

La Norvège aborde ce match avec deux victoires, deux défaites et un match nul sur ses cinq dernières rencontres, avec huit buts marqués et neuf encaissés sur cette série. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant cela, elle avait enchaîné deux victoires, contre le Brésil (2-1) et la Côte d’Ivoire (2-1), avant de s’incliner 4-1 contre la France et de débuter cette série par un succès 3-2 face au Sénégal.

Sur ses cinq derniers matches, le Portugal a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite, avec neuf buts marqués et trois encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant cela, il avait battu la Croatie 2-1 et l’Ouzbékistan 5-0, et fait match nul 0-0 contre la Colombie puis 1-1 contre la RD Congo.

Norvège - Portugal : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à un match amical en mai 2016, remporté 3-0 par le Portugal. Sur les quatre matches répertoriés, le Portugal s’est imposé à trois reprises et la Norvège une fois. L’unique victoire norvégienne est intervenue lors d’un match qualificatif pour le Championnat d’Europe en 2010, gagné 1-0 à domicile, tandis que le Portugal a remporté le match retour de ces qualifications 1-0 à Lisbonne l’année suivante.

Classement de Norvège et du Portugal

Dans le groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, la Norvège occupe actuellement la deuxième place et le Portugal la troisième.