Comment obtenir des billets pour Norvège - Portugal : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Norvège accueille le Portugal, champion en titre de la Ligue des nations, à l’Ullevaal Stadion d’Oslo le dimanche 27 septembre, avant que les deux équipes ne se retrouvent lors du match retour à l’Estadio do Dragao de Porto la semaine suivante. Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre du programme compétitif de la Ligue A, groupe A4, qui comprend également le Danemark et le pays de Galles.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Norvège-Portugal dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Norvège-Portugal en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Norvège-Portugal se joue à l’Ullevaal Stadion d’Oslo le dimanche 27 septembre, l’heure officielle du coup d’envoi devant être confirmée par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 2 27 sept. 2026 - 14:45 Ullevaal

Où acheter des billets pour Norvège-Portugal ?

Les billets pour le match d’Oslo sont d’abord mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la Fédération norvégienne de football, la priorité étant généralement donnée aux membres avant qu’un éventuel contingent restant ne soit mis en vente générale. Les canaux officiels de la Fédération portugaise de football (FPF) constituent l’équivalent pour le match retour à Porto.

StubHub est l’option à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail de places pour le match aller à l’Ullevaal Stadion d’Oslo, ainsi que des annonces pour le retour à l’Estadio do Dragao de Porto.

Quelques éléments utiles à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle : elle ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le match

Billets visiteurs : les contingents à Porto pour les supporters norvégiens en déplacement sont gérés via les canaux de la FPF et peuvent être limités

Marché secondaire : StubHub est l’option à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées

Avec la Norvège de Haaland qui suscite un intérêt important et le statut du Portugal comme champion en titre, il est recommandé de réserver tôt pour les deux manches.

Combien coûtent les billets pour Norvège-Portugal ?

La tarification officielle pour le match d’Oslo est fixée par les canaux de billetterie de la Fédération norvégienne de football, avec toute la gamme allant des places standard aux places premium disponible au prix facial tant que des billets restent alloués. La tarification officielle de la FPF s’applique de la même manière pour le match de Porto.

StubHub est l’option à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu des prix auxquels il faut s’attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Oslo) : à partir d’environ 40 € à 55 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts à l’Ullevaal Stadion

Places de gamme intermédiaire (Oslo) : places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Match retour à Porto : les prix sont orientés à la hausse en raison du statut du Portugal comme champion en titre, avec une demande sur le marché de la revente appelée à augmenter à l’approche du match

Comme pour toute affiche impliquant le champion en titre, les prix peuvent évoluer rapidement. Réserver sa place au plus tôt est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Norvège-Portugal en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Norvège et du Portugal

La Norvège aborde ce match avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et neuf encaissés sur cette série. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Avant cela, elle avait enchaîné deux victoires, en battant le Brésil 2-1 puis la Côte d’Ivoire 2-1, après avoir commencé le tournoi par un succès 3-2 contre le Sénégal.

Les cinq derniers matches du Portugal ont donné deux victoires, deux nuls et une défaite, avec neuf buts marqués et trois encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde. Auparavant, le Portugal avait battu la Croatie 2-1 et signé une large victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan, tandis que des nuls contre la Colombie et la RD Congo complètent cette série de cinq matches.

Norvège-Portugal : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à un match amical en mai 2016, remporté 3-0 par le Portugal. Sur les quatre confrontations répertoriées, le Portugal s’est imposé à trois reprises contre une victoire norvégienne, la seule de la Norvège étant intervenue à domicile lors d’un match qualificatif pour le Championnat d’Europe en 2010, gagné 1-0. Le Portugal avait remporté le match retour des qualifications 1-0 à Lisbonne l’année suivante.

Classement de Norvège-Portugal

Dans le groupe 4 de la Ligue A de l’UEFA Nations League, la Norvège occupe actuellement la deuxième place et le Portugal la troisième.