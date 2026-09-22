La Ligue des nations de l’UEFA se poursuit avec la Norvège qui reçoit le pays de Galles à l’Ullevaal Stadion, à Oslo. Les deux nations européennes abordent cette rencontre avec la volonté de prendre des points cruciaux pour renforcer leur position dans le groupe.

GOAL fournit toutes les informations officielles sur la rencontre, les détails sur le prix des billets et les étapes à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Norvège - pays de Galles en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Norvège - pays de Galles débutera à l’Ullevaal Stadium, à Oslo, l’heure exacte du coup d’envoi devant être confirmée par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Où acheter des billets pour Norvège - pays de Galles ?

Les billets officiels à l’unité sont distribués principalement par le partenaire officiel de billetterie de la Fédération norvégienne de football, Ticketmaster Norway, qui gère la vente principale au grand public pour les matches à domicile à Oslo. Les supporters doivent s’inscrire sur la plateforme et acheter tôt une fois les contingents généraux mis en vente.

Si les ventes principales sont épuisées ou que les places standard ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, des plateformes de revente comme StubHub sont la solution si les annonces sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Norvège - pays de Galles ?

Les billets standard à l’unité sur le portail officiel de billetterie commencent à environ 40 € à 50 € pour des places en admission générale derrière les buts à l’Ullevaal Stadion.

Sur le marché secondaire, comme StubHub, les prix d’entrée commencent autour de 161 € lorsque les contingents standards de la vente principale sont épuisés.

Norvège - pays de Galles en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Norvège et du pays de Galles

La Norvège aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et neuf encaissés. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Avant cela, elle avait remporté deux matches à élimination directe consécutifs, en battant le Brésil 2-1 puis la Côte d’Ivoire 2-1, après une lourde défaite 4-1 contre la France en phase de groupes. La Norvège avait lancé cette série de cinq matches par une victoire 3-2 contre le Sénégal.

Le pays de Galles a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, avec 11 buts marqués et huit encaissés. Son match le plus récent a été une défaite 2-1 en amical contre la Roumanie en juin. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre le Ghana puis contre l’Irlande du Nord, et s’était incliné sur l’ensemble des deux matches contre la Bosnie-Herzégovine en qualifications pour la Coupe du monde. Son unique victoire sur cette série est intervenue face à la Macédoine du Nord, un succès 7-1 en novembre 2025.

Norvège - pays de Galles : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte à novembre 2011, lorsque le pays de Galles s’était imposé 4-1 au Cardiff City Stadium en match amical. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le pays de Galles en a gagné deux, la Norvège une, et deux matches se sont soldés par un nul. Le bilan des confrontations directes est très serré, et la Norvège n’a battu le pays de Galles lors d’aucune des quatre dernières rencontres.



