La Norvège reçoit le Danemark à l’Ullevaal Stadion d’Oslo le jeudi 24 septembre, pour lancer sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA en Ligue A, groupe A4, aux côtés du Portugal et du pays de Galles. Les deux voisins scandinaves se retrouveront en novembre pour une occasion véritablement historique, puisqu’il s’agira de leur toute première confrontation officielle dans cette compétition.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour réserver vos billets pour Norvège-Danemark dès maintenant, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

À quand le coup d’envoi de Norvège-Danemark en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Norvège-Danemark se joue à l’Ullevaal Stadion d’Oslo, avec une heure de coup d’envoi qui sera confirmée par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 1 24 sept. 2026 - 14:45 Ullevaal

Où acheter des billets pour Norvège-Danemark ?

Les billets pour la manche d’Oslo sont d’abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la Fédération norvégienne de football, avec en général une priorité donnée aux membres avant que le contingent restant ne soit mis en vente générale. Les canaux officiels de l’Union danoise de football (DBU) constituent l’équivalent pour le match retour à Copenhague.

StubHub est votre meilleure option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. La plateforme propose un large éventail de places pour le match d’ouverture à l’Ullevaal Stadion d’Oslo, ainsi que des annonces pour le match retour au Parken Stadium de Copenhague.

Voici quelques éléments à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle – elle ouvre après la fin des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Une affiche inédite – puisqu’il s’agit de la toute première rencontre de Ligue des nations entre les deux nations, la demande devrait rapidement augmenter, en particulier pour le final à Copenhague

Transferts garantis – chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui donne aux acheteurs l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Marché secondaire – StubHub est votre meilleure option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés

Compte tenu de l’enjeu attaché en particulier au final de Copenhague, il est fortement recommandé de réserver tôt pour les deux matches.

Combien coûtent les billets pour Norvège-Danemark ?

Les tarifs officiels pour la manche d’Oslo sont fixés via les canaux de billetterie de la Fédération norvégienne de football, avec l’ensemble des catégories, des places standard aux places premium, proposé au prix facial dans la limite des disponibilités. Les tarifs officiels de la DBU s’appliquent de la même manière pour la manche de Copenhague.

StubHub est votre meilleure option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, et voici un aperçu de ce à quoi vous attendre sur la plateforme :

Les places les moins chères (Oslo) : à partir d’environ 55 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts à l’Ullevaal Stadion

Places de milieu de gamme (Oslo) : places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Final à Copenhague : les prix au Parken Stadium devraient grimper à mesure que la phase de groupes approchera de sa conclusion, cette première confrontation entre les deux nations suscitant déjà un intérêt marqué en amont

Comme pour toute affiche susceptible de décider du classement final d’un groupe, les prix peuvent évoluer rapidement. Réserver votre place plus tôt plutôt que plus tard est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Norvège-Danemark en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Norvège et du Danemark

Les cinq derniers matches de la Norvège se sont soldés par trois victoires et deux défaites, avec huit buts marqués et neuf encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente a été une défaite 2-1 contre l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant ce revers, elle restait sur deux victoires de suite, 2-1 contre le Brésil puis 2-1 contre la Côte d’Ivoire, après une lourde défaite 4-1 face à la France. La Norvège avait lancé cette série de cinq matches par une victoire 3-2 contre le Sénégal.

Les cinq derniers matches du Danemark ont produit une victoire, deux nuls et deux défaites, avec huit buts marqués et huit encaissés. Son résultat le plus récent a été un nul 0-0 contre la RD Congo en amical. Avant cela, il a subi une défaite 2-2 contre la Tchéquie en qualifications pour la Coupe du monde, s’est imposé 4-0 face à la Macédoine du Nord, a perdu 4-2 contre l’Écosse et a fait match nul 2-2 avec le Bélarus.

Norvège-Danemark : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à un match amical en juin 2024, lorsque le Danemark s’était imposé 3-1 à domicile. Sur les cinq derniers matches recensés, le Danemark s’est imposé à trois reprises, pour un nul et une victoire norvégienne. L’unique succès de la Norvège dans ces données remonte à un match de qualification pour le Championnat d’Europe 2011, lorsque les deux équipes ont fait match nul 1-1 à Oslo avant que le Danemark ne remporte le retour 2-0 à Copenhague.

Classement de Norvège-Danemark

Dans le groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, le Danemark occupe actuellement la première place et la Norvège la deuxième.