Newcastle contre Liverpool est toujours l’une des affiches les plus attendues de toute saison de Premier League et, pour le plus grand bonheur des supporters des deux clubs concernés comme des neutres, les deux équipes doivent s’affronter à St James’ Park le dimanche 23 août, lors de la journée d’ouverture. Ne manquez pas votre chance de réserver vos places dès aujourd’hui.

Pour ajouter encore à l’intérêt de cette affiche, Newcastle et Liverpool ont de nouveaux entraîneurs à leur tête, après le départ surprise récent d’Eddie Howe et le licenciement d’Arne Slot en mai.

Au niveau de l’effectif, les deux clubs ont perdu les services de visages bien connus comme Mo Salah et Anthony Gordon, tout en recrutant une vague de jeunes joueurs, dont Bazoumana Touré (Newcastle) et Jérémy Jacquet (Liverpool).

Avec l’ambition, des deux côtés, de bien démarrer la nouvelle campagne, cette rencontre s’annonce encore mémorable. Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Newcastle United contre Liverpool, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Newcastle United et Liverpool ?

Newcastle United contre Liverpool doit débuter à 16 h 30 BST le dimanche 23 août, à St James' Park, à Newcastle.

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 11:30 St James' Park

Comment acheter des billets pour Newcastle United contre Liverpool en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements & debentures : Les abonnés existants conservent leurs sièges ou remettent les matches qu’ils n’utiliseront pas au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Newcastle United contre Liverpool ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge varient d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face à des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement des sièges : Les places centrales le long de la touche et celles des rangs inférieurs sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges des tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Prix et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font aussi partie des billets les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité, ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort réservés aux adhésions de base.

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