Vous n’avez pas encore fait le déplacement jusqu’à la cathédrale du football qu’est St James’ Park cette saison ? Vous aurez très bientôt l’occasion idéale, puisque Newcastle United reçoit Hull City lors d’un match de Premier League le samedi 19 septembre. Réservez vos billets dès aujourd’hui.

Les supporters de Newcastle ont déjà assisté à des rencontres riches en rebondissements à St James’ Park, alors que la nouvelle saison vient à peine de commencer. Les Magpies ont débuté par un spectaculaire 2-2 contre Liverpool en championnat, avant de venir à bout de West Brom 3-2 en Carabao Cup pour renvoyer les fans vêtus de noir et blanc chez eux avec le sourire.

La saison dernière, Newcastle a décroché à domicile des victoires 2-1 et 4-3 contre les promus Burnley et Leeds, respectivement. Matthias Jaissle, qui a pris les rênes de l’équipe cet été, espérera que Newcastle United pourra conserver cette bonne dynamique contre un nouveau venu en Premier League, Hull City.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Newcastle United contre Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League Newcastle United - Hull City ?

Newcastle United contre Hull City aura lieu à St James’ Park (Newcastle) le samedi 19 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 15 heures BST.

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 10:00 St James' Park

Comment acheter des billets pour Newcastle United - Hull City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les packages hospitality, gérés via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour chercher des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Newcastle United - Hull City ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Âges et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégories A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places situées au centre le long du terrain et dans les tribunes basses sont vendues à prix premium, tandis que les sièges en tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une Official Club Membership payante et active pour participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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