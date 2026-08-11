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Saudi Pro League
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Comment obtenir des billets pour Neom SC - Al-Fayha : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Neom SC affronte Al-Fayha en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets

Al-Fayha reçoit NEOM SC à l’Al Majmaah Sports City dans une rencontre de Saudi Pro League opposant un club bien établi de l’élite à l’une des nouvelles équipes les plus ambitieuses du championnat. NEOM a obtenu sa promotion automatique après avoir remporté le titre de First Division avec autorité la saison dernière, et sa première campagne parmi l’élite suscite déjà beaucoup d’intérêt chez les observateurs neutres, curieux de voir comment le club de la province de Tabuk se comportera face à des adversaires aguerris de Saudi Pro League.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour réserver dès maintenant vos billets pour Al-Fayha vs NEOM SC, notamment les détails sur le stade, les prix des billets et le meilleur endroit pour acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Neom SC vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 1
King Khalid Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour Neom SC vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique pour obtenir des billets pour Al-Fayha vs NEOM SC est de passer par Ticombo, qui propose des places pour cette rencontre avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les différentes options de placement disponibles et de confirmer votre achat sans avoir besoin de vous rendre au stade à l’avance.

Compte tenu du statut de NEOM comme l’un des nouveaux venus les plus commentés du championnat cette saison, et alors que l’intérêt pour ses performances à l’extérieur ne cesse de grandir, réserver tôt via Ticombo est le moyen le plus sûr de garantir une place plutôt que d’attendre l’ouverture des canaux officiels.

Combien coûtent les billets pour Neom SC vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et les matches à domicile d’Al-Fayha ne font pas exception.

  • Les billets d’admission générale pour les rencontres standards de Saudi Pro League commencent généralement entre 30 et 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et les places en bord de terrain se situent généralement entre 250 et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, y compris l’accès au salon et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.
  • Sur Ticombo, les billets les moins chers disponibles pour cette affiche offrent un excellent rapport qualité-prix par rapport aux catégories premium, ce qui en fait le meilleur point de départ pour les supporters au budget limité.

Les prix sur le marché secondaire peuvent fluctuer selon la demande, donc réserver tôt via Ticombo est recommandé si vous voulez le plus large choix de places aux prix de départ les plus bas.

Neom SC vs Al-Fayha en Saudi Pro League : tout ce que vous devez savoir

Forme de Neom SC et d’Al-Fayha

NEO

NEO - Forme

ALH
N1-1
ALF
N2-2
ALS
V2-1
HIL
D2-0
ALI
N1-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ALF

ALF - Forme

ALQ
D1-2
DHA
D3-0
HIL
D0-1
NEC
D7-0
WES
N0-0
But marqué (encaissé)
1/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Neom SC vs Al-Fayha : historique récent des confrontations directes

Face à face

Neom SCNulAl-Fayha
1
1
0
Saudi Pro League
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FDM
Saudi Pro League
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
FDM
2Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué1/2

Classement de Neom SC et d’Al-Fayha

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Relégation


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