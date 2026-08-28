Monaco affronte Lens le samedi 19 septembre 2026 au Stade Louis-II, à Monaco.

Lors de leur précédent thriller prolifique en février 2026, Monaco a pris le dessus sur Lens avec une victoire spectaculaire 3-2 à l’extérieur au Stade Bollaert-Delelis. Les deux équipes disposent d’un large éventail de talents offensifs, ce qui promet une confrontation intense, tandis que Lens cherchera à prendre sa revanche en déplacement.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Monaco contre Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Monaco - Lens en Ligue 1 ?

Monaco - Lens se joue au Stade Louis-II, à Monaco, le coup d’envoi étant programmé pour cette rencontre de Ligue 1.

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 11:00 Stade Louis II, Monaco

Comment acheter des billets pour Monaco - Lens en Ligue 1 ?

Les billets pour le match de Ligue 1 AS Monaco - RC Lens au Stade Louis-II peuvent être achetés via les canaux officiels du club ou des places de marché de billetterie secondaire autorisées :

Site officiel de billetterie de l’AS Monaco : Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets est de passer directement par la billetterie en ligne officielle de l’AS Monaco.

Guichets du Stade Louis-II : Des billets sont généralement disponibles aux guichets du stade à Monaco les jours de match, sous réserve de disponibilité.

Places de marché secondaires et agrégateurs : Si le quota officiel est épuisé, des billets sont disponibles sur des plateformes de revente de billets telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Monaco - Lens en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 AS Monaco - RC Lens au Stade Louis-II varient selon la tribune choisie et la plateforme d’achat :

Billets officiels du club (prix facial) : Directement via la plateforme officielle de billetterie de l’AS Monaco ou les guichets du stade, les billets standards commencent généralement autour de 15 € à 25 € pour les places derrière les buts (Populaires/Secondes) et vont de 35 € à 80 €+ pour les places centrales en tribune latérale (Premières/Honneur).

Places de marché de revente secondaire : Sur des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub, les prix commencent actuellement à environ 48 € à 50 € pour des places de catégorie d’entrée de gamme, tandis que les options moyennes se vendent autour de 110 € à 115 € .

Offres VIP et hospitalité : Les expériences premium et hospitalité commencent à environ 110 € à 130 € par personne.

Monaco - Lens en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Monaco et Lens

Monaco a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 4-1 contre Gornik Zabrze en qualifications de la Conference League le 27 août, et le club a également battu Le Havre 1-0 en Ligue 1 le 23 août. Sa seule défaite sur cette série est survenue contre Coventry City lors d’un match amical de pré-saison, avec un revers 2-0. Monaco a marqué dix buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

Lens a également gagné trois de ses cinq derniers matches, pour deux défaites. Son résultat le plus récent a été une victoire 5-2 contre Auxerre en Ligue 1 le 22 août, et le club a battu le Paris Saint-Germain 1-0 en Super Coupe le 16 août. Plus tôt pendant la pré-saison, Lens a battu Villarreal 3-1, même si des défaites contre Sunderland et un match nul vierge face à Famalicao ont perturbé sa préparation. Lens a inscrit neuf buts et en a concédé cinq sur ces cinq sorties.

Monaco - Lens : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 21 février 2026, lorsque Monaco s’est imposé 2-3 à l’extérieur contre Lens. Avant cela, Monaco avait reçu Lens en novembre 2025 et s’était incliné 1-4 au Stade Louis-II. Sur les cinq dernières rencontres de Ligue 1 entre les deux clubs, Lens présente le meilleur bilan avec deux victoires, tandis que Monaco en a remporté deux et qu’un match s’est terminé sur un score de parité.